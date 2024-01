10 album bán chạy nhất tại Mỹ: Taylor Swift một mình một cõi "đấu" với Kpop, Jung Kook về sau loạt đàn em Gen 4

Năm 2023 đánh dấu năm Kpop ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng ở thị trường quốc tế. Không chỉ phá đảo doanh thu lưu diễn với World Tour Born Pink đạt hơn 260 triệu đô của nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK, các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc còn đưa sản phẩm vươn xa trên các kệ album hay BXH nhạc số quốc tế. Mới đây, Chart Data đã đưa ra thống kê 10 album bán chạy nhất tại Mỹ năm qua. Đáng chú ý khi có đến 7/10 là album Kpop, 3 album còn lại thuộc về "music industry" Taylor Swift.

1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift giành vị trí quán quân trong top 10 album bán chạy nhất tại Mỹ theo Chart Data

Cụ thể, với 800.000 bản được bán ra, 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift giành vị trí quán quân trong top 10 album bán chạy nhất tại Mỹ 2023 theo Chart Data. Album tái thu gặt hái nhiều thành tích vô tiền khoáng hậu, góp phần tạo nên 1 năm hoạt động bùng nổ của "Rắn chúa" trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó, Speak Now (Taylor's Version) và Midnights cũng lọt top 10 ở vị trí lần lượt #8, #9 trên BXH.

Stray Kids có đến 2 album lọt top ở vị trí #2, #4

TWICE là nhóm nữ gen 3 duy nhất góp mặt

Bất ngờ nhất chính là nhóm nam nhà JYP - Stray Kids. Dù có thành tích nội địa khá "hẩm hiu", nhưng Stray Kids đã chứng minh vị thế quốc tế với sức mua cực lớn từ cộng đồng fan. Là nhóm nam gen 4 nổi tiếng nhất tại Mỹ, Stray Kids có đến 2 album lọt top bao gồm 5-Star, doanh số 520.000 bản, xếp sau Taylor Swift ở vị trí #2 và Rock Star, 381.000 bản ở vị trí #4. Ngoài ra, TWICE là nhóm nữ gen 3 duy nhất và nghệ sĩ thứ hai từ JYP góp mặt ở vị trí #6 cùng album tiếng Anh đầu tay Ready to Be bán được 303.000 bản tại Mỹ.

NewJeans

... và SEVENTEEN kéo dài thành tích 2023

Sau thành công của BTS, HYBE ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường Bắc Mỹ. Trong 10 album bán chạy nhất xứ cờ hoa 2023, tập đoàn giải trí mới nổi có đến 4 album lọt top, lần lượt: #3 TXT - The Name Chapter: TEMPTATION 442.000 bản; #5 NewJeans - Get Up 332.000 bản; #7 SEVENTEEN - FML 288.000 bản và cuối cùng là Jung Kook chốt sổ #10 với 244.000 bản bán ra cho Golden.

Doanh số của TXT khiến dân tình kinh ngạc

Jung Kook là nghệ sĩ có thành tích bứt phá nhất khi là idol solo duy nhất lọt top

Doanh số của TXT khiến dân tình kinh ngạc. NewJeans và SEVENTEEN tiếp tục nối dài chuỗi thành tích từ nội địa ra quốc tế. Đặc biệt, dù xếp sau loạt nhóm gen 4, nhưng Jung Kook là nghệ sĩ có thành tích bứt phá nhất khi là idol solo duy nhất lọt top. Chưa kể, album Golden được ra mắt vào thời điểm cuối năm (3/11/2023), số ngày tích luỹ ngắn. Do đó không khó hiểu khi em út BTS xếp hạng #10.

Cư dân mạng Hàn Quốc nhận xét:

- Thật ngạc nhiên khi NewJeans được xếp hạng trong danh sách đó.

- Chà, sức ảnh hưởng của Kpop thật đáng kinh ngạc.

- Wow Taylor là ngôi sao nhạc pop duy nhất trong số các nghệ sĩ Kpop, điều đó thật điên rồ khi đây là doanh số album tại Mỹ?

- Tôi không thể tin rằng album Kpop lại bán chạy đến vậy ở Mỹ.

- Đây là BXH album tại Mỹ, nhưng lại toàn nghệ sĩ Hàn Quốc?

- TXT làm tôi rất bất ngờ, NewJeans và SEVENTEEN làm ăn ngon nghẻ ở cả Hàn Quốc lẫn nước ngoài.

- Tôi tưởng Jung Kook sẽ bán được nhiều album hơn?