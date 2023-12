Top 25 ca khúc Kpop hay nhất 2023 của Billboard

NewJeans tiếp tục dẫn đầu

Mới đây, Billboard đã chính thức tung danh sách 25 ca khúc Kpop hay nhất 2023. BXH thường niên của các tạp chí âm nhạc quốc tế như Billboard, Rolling Stone, NME,... luôn thu hút sự chú ý từ cộng đồng fan, phản ánh được sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ góp mặt. Top 25 bài hát Kpop của Billboard ghi nhận loạt ca khúc gây bão năm vừa qua, với nhiều cái tên quen thuộc.

Ở vị trí đầu bảng của Billboard, NewJeans tiếp tục được gọi tên với siêu hit Super Shy

Ở vị trí đầu bảng, NewJeans tiếp tục được gọi tên với siêu hit Super Shy. “Năm 2023 không có gì ngoài chiến thắng dành cho các cô gái NewJeans. Sau khởi đầu năm mới với ca khúc hiện tượng OMG, NewJeans được tiếp thêm động lực với E.P thứ 2 đứng đầu Billboard 200 - Get Up. Sự mới mẻ dựa trên nhịp trống, bass và nhạc juke từ cuối những năm 90 và đầu những năm 2000 được đẩy đến đỉnh điểm với ‘viên ngọc quý’ - Super Shy”, Billboard miêu tả.

Super Shy từng đạt Perfect All-Kill các BXH âm nhạc nội địa, đứng đầu Spotify và lọt Billboard Hot 100 ở vị trí #48

Là một trong ba ca khúc đề của Get Up, Super Shy đạt Perfect All-Kill các BXH âm nhạc nội địa, đứng đầu Spotify và lọt Billboard Hot 100 ở vị trí #48. Ngoài ra, ca khúc OMG của nhóm nữ nhà ADOR cũng lọt top 25 ở vị trí #23. Tổng quan album, E.P Get Up ở vị trí #23 trong danh sách album Kpop hay nhất 2023 do Billboard bình chọn. NewJeans đã có một năm đại thành công với sản phẩm tạo xu hướng, được khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao.

Jimin và ca khúc từng đạt ngôi vương Hot 100 Like Crazy chiếm vị trí thứ #2

LE SSERAFIM #6 với ca khúc b-side Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife

Ngoài NewJeans, top Best Kpop Songs 2023 của Billboard còn có đến 4 cái tên khác thuộc HYBE. Cụ thể, Jimin và ca khúc từng đạt ngôi vương Hot 100 Like Crazy chiếm vị trí thứ #2. LE SSERAFIM #6 với ca khúc b-side Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife và ENHYPEN cùng Sweet Venom #16. Top 25 chốt sổ với bản hit ngọt ngào từ bộ đôi anh em AKMU - Love Lee.

2023 cũng là năm bùng nổ của SEVENTEEN

2023 cũng là năm bùng nổ của SEVENTEEN. Bài hát chủ đề Super ở vị trí #5 trong top songs, mini album FML đồng thời được Billboard xếp hạng #6 top album Kpop 2023. “Mini album thứ 10 mang tính bước ngoặt của SEVENTEEN: FML đưa nhóm lên đỉnh cao mới của sự sáng tạo. E.P khéo léo cân bằng các thể loại đặc trưng của SEVENTEEN, nhấn mạnh tính linh hoạt và sự trưởng thành trong âm nhạc của họ… FML cho thấy SEVENTEEN không chỉ phá vỡ kỷ lục nhóm mà còn tôn vinh sự đổi mới lâu dài trên sân khấu âm nhạc toàn cầu”, Billboard bình luận.

Jung Kook “tàng hình” dù solo bùng nổ, BLACKPINK chung cảnh ngộ

Những cái tên Kpop nổi bật năm qua như NewJeans, Jimin, SEVENTEEN, LE SSERAFIM, Stray Kids,... đều được Billboard “điểm danh". Tuy nhiên, màn solo bùng nổ của Jung Kook lại hoàn toàn vắng bóng trong top bài hát lẫn album Kpop 2023 của Billboard khiến dân tình khó hiểu. Album Golden sở hữu 3 ca khúc “phá đảo" các BXH, Seven từng ra mắt trên #1 Billboard Hot 100, Standing Next to You và 3D đều lọt top #5. Thành tích “vô tiền khoáng hậu" giúp Jung Kook trở thành biểu tượng pop thế hệ mới.

Màn solo bùng nổ của Jung Kook lại hoàn toàn vắng bóng trong top bài hát lẫn album Kpop 2023 của Billboard

Hồi tháng 11/2023, Billboard từng bị người hâm mộ Jung Kook chỉ trích vì hành động “phân biệt nghệ sĩ châu Á" khi lên bài chúc mừng ca khúc Seven cán mốc 1 tỷ stream nhanh nhất Spotify, nhưng chỉ nhắc đến rapper Latto. Đối diện với làn sóng phản đối, Billboard có động thái gỡ bài đăng, chúc mừng lại nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận.

Sự việc này khiến Army mất cảm tình với cách làm việc thiếu minh bạch của chuyên trang âm nhạc tầm cỡ như Billboard. Ở cả 2 bảng album và ca khúc Kpop 2023 của Billboard, Jung Kook cùng album Golden “tàng hình" dù thành tích không đếm xuể.

BLACKPINK cũng “về sau" trong đường đua âm nhạc năm nay

Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng “về sau" trong đường đua âm nhạc năm nay vì không ra mắt sản phẩm chính thức nào. Nhạc game The Girls được ghi nhận ở một số giải thưởng châu Á. Jisoo và màn solo gây sốt Flower được Rolling Stone ghi nhận nhưng cũng ít xuất hiện trong các bảng đánh giá cuối năm.