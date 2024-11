Sinh năm 1999, nổi tiếng từ các chương trình truyền hình của Disney, Sabrina Carpenter thực hiện tới 6 album và gây tiếng vang toàn cầu với Short n' Sweet - một trong những album nổi bật nhất, thu hút nhất của mùa hè 2024.

Sabrina Carpenter đón nhận thông tin về 6 đề cử giải Grammy khi đang trên đường lưu diễn. "Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng tôi chưa từng mơ về ngày này trong suốt cuộc đời mình, vì vậy tôi tràn ngập lòng biết ơn!" - nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được nghe tên mình xướng lên ở các hạng mục đề cử giải thưởng âm nhạc danh giá.

Sabrina Carpenter (Ảnh: Getty Images)

Sabrina Carpenter đã nhận được đề cử cho tất cả 4 hạng mục chính bao gồm: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Album, Ghi âm và Bài hát của năm. Nếu có thể giành cú ăn 4, cô sẽ là người nối tiếp được kỳ tích mà Billie Eilish từng tạo nên vào năm 2020. Cả hai nữ ca sĩ đều còn rất trẻ và mang tới những màu sắc, cá tính nổi bật, tạo nên sự khác biệt trong làng nhạc thế giới. Sabrina Carpenter còn đang là một trong những thần tượng có sức ảnh hưởng với giới trẻ về thời trang, phong cách.

Ngoài 4 hạng mục chính trên, Sabrina Carpenter còn nhận được 2 đề cử ở các hạng mục dành riêng cho nhạc pop với album Short n' Sweet và ca khúc gây sốt Espresso. Dấu ấn của nữ ca sĩ Gen Z chưa dừng lại ở đó. Cô là nghệ sĩ duy nhất được đề cử trong năm nay ở cả hai hạng mục Ghi âm của năm và Bài hát của năm với 2 ca khúc khác nhau Espresso và Please Please Please.

Thành tích 6 đề cử Grammy đưa Sabrina Carpenter sáng ngang với người cô coi là thần tượng - Taylor Swift. Bản thân Sabrina Carpenter cũng từng tham gia các chuyến lưu diễn The Eras Tour với vai trò người hát mở màn.

Vòng đề cử giải thưởng Grammy 2025 cho thấy sự chiếm lĩnh của các nữ ca sĩ. Beyoncé dẫn đầu với 11 đề cử cho album Cowboy Carter nhưng sức mạnh của những giọng ca Pop trẻ tuổi đột phá như Sabrina Carpenter hay Chappell Roan lại đang tạo được sự chú ý đặc biệt. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ cũng bất ngờ trắng tay như Ariana Grande, ngay trước thềm ra mắt bộ phim nhạc kịch Wicked.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 sẽ diễn ra vào ngày 2/2/2025.