Girlgroup Kpop năm 2021: TWICE giảm nhiệt còn BLACKPINK đẩy mạnh solo, aespa "nắm trùm" Gen 4 nhưng bị đối thủ đang lên đe dọa?

Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, các nhóm nữ Kpop vẫn hoạt động vô cùng sôi nổi trong năm 2021. Một số nhóm nhạc Gen 3 có màn comeback mạnh mẽ, còn thế hệ thứ 4 đang dần vươn lên và trở thành thế lực đáng gờm.

Dưới đây là tình hình một số nhóm nữ Kpop sau 12 tháng hoạt động chăm chỉ. Nếu Gen 4 cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa aespa, ITZY và tân binh IVE thì ở Gen 3, "kiềng 3 chân" Red Velvet - TWICE - BLACKPINK cũng có màn thể hiện khác nhau.

Nhóm nữ Gen 3

Trong số các girlgroup thuộc thế hệ thứ 3, TWICE - Red Velvet - BLACKPINK là 3 đại diện tiêu biểu nhất. Họ không chỉ đến từ BIG3 mà còn sở hữu thành tích nổi trội so với đối thủ cùng thời. Tuy nhiên, nếu Red Velvet trở lại ngoạn mục, BLACKPINK tập trung vào hoạt động solo thì TWICE lại giảm nhiệt thấy rõ trong năm 2021.

Red Velvet

Trước năm 2021, Red Velvet ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" vì Irene vướng scandal thái độ, đã thế nhóm còn đóng băng hoạt động suốt 1 năm sau tai nạn của Wendy. Màn debut solo của Wendy và Joy cũng không gây tiếng vang mạnh mẽ, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai 5 cô gái đến từ SM Entertainment.

Red Velvet từng ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" vì đóng băng quá lâu, trưởng nhóm lại dính scandal

Tuy nhiên, Red Velvet cho thấy họ không hề bị công chúng quay lưng khi comeback đủ 5 người với mini album Queendom (8/2021). Sản phẩm âm nhạc này "tẩu tán" được 207.399 bản trong tuần đầu và 318.696 đĩa sau 1 tháng phát hành - thành tích cao nhất của Red Velvet kể từ ngày debut. Ca khúc cùng tên cũng có thứ hạng nhạc số khả quan, giúp họ nhận được 7 cúp trên show âm nhạc.

MV Queendom - Red Velvet

2021 cũng là thời điểm hợp đồng của Red Velvet và SM hết hạn, thế nên từng có nhiều tin đồn xung quanh việc đi hay ở của 5 thành viên. Dù vậy, với sự thành công của Queendom cũng như nhóm chuẩn bị comeback tại Nhật vào tháng 2/2022, nhiều khả năng Red Velvet sẽ tiếp tục hoạt động cùng nhau.

Comeback thành công trong năm 2021, Red Velvet cho thấy họ sẵn sàng bước tiếp

TWICE

Nếu Red Velvet comeback khá thành công, thì TWICE lại không có thành tích như mong đợi. Dù 9 cô gái làm việc vô cùng chăm chỉ, nhưng một số "mặt trận" lại là bước đi lùi. Trong năm 2021, họ tái xuất 2 lần tại Hàn Quốc, phát hành 3 sản phẩm âm nhạc ở Nhật Bản, ra mắt single tiếng Anh đầu tay mang tên The Feels.

TWICE vẫn hoạt động năng nổ dù đã bước sang năm thứ 6 trong sự nghiệp

Tại xứ sở kim chi, TWICE cho thấy sự thụt lùi đáng báo động ở mảng nhạc số. Nhóm từng được xem là "khủng long digital", nhưng ca khúc Alcohol-Free (6/2021) chỉ debut ở hạng 39 trên BXH hàng ngày của Melon. May mắn là sau đó bài hát dần tăng hạng, so với SCIENTIST - ca khúc 9 cô gái phát hành vào tháng 11 cùng năm thì vị trí của nó vẫn khả quan hơn.

MV Alcohol-Free - TWICE

Với SCIENTIST, TWICE đạt hạng 144 trên BXH hàng ngày của Genie - giảm 56 bậc chỉ sau 2 ngày lên sóng. Tại Melon, bài hát cũng "chơi cầu trượt" xuống #95 ở BXH hàng ngày. SCIENTIST chỉ đem về cho nhóm nữ nhà JYP 2 chiến thắng trên show âm nhạc, đây là số cúp vô cùng ít ỏi so với những lần comeback trước đó.

MV SCIENTIST - TWICE

Dù vậy, TWICE cho thấy sự tăng trưởng ở mảng bán album. Sau 1 tuần, album Taste Of Love bán được 277.531 bản, còn doanh số của Formula Of Love: O+T=<3 là 318.840 đĩa - cao nhất đối với các nhóm nữ trong năm 2021. Tuy nhiên, TWICE vẫn chưa thể lấy lại kỷ lục doanh số album tuần đầu cao nhất mọi thời đại của các girlgroup Kpop từ tay BLACKPINK (THE ALBUM đạt 689.000 bản). Đã vậy, lượng đĩa bán ra của nhóm còn kém cả Rosé và Lisa khi 2 "mẩu" BLACKPINK debut solo.

Thành tích tại Hàn Quốc khá "hẻo", nhưng TWICE và fan phần nào được an ủi khi có bước tiến đáng kể tại thị trường US-UK. Họ lần đầu bước vào BXH Billboard Hot 100 nhờ single tiếng Anh The Feels đạt vị trí 83. Trong khi đó, album Formula Of Love: O+T=<3 đứng thứ 3 trên Billboard 200. Đây là thứ hạng tốt nhất của 9 cô gái, nhưng đáng tiếc là họ vẫn không phá nổi kỷ lục của BLACKPINK.

MV The Feels - TWICE

Tuy TWICE có bước tiến ở một số mảng, nhưng nhìn chung nhóm đã giảm nhiệt so với trước đây. Điều này thế hiện qua thứ hạng ngày càng thụt lùi trên BXH âm nhạc - thước đo phản ánh thị hiếu, sự quan tâm của công chúng Hàn. Đã vậy, comeback liên tục nhưng họ vẫn không thể vượt qua thành tích của BLACKPINK, dù nhóm nữ nhà YG "ở ẩn" suốt năm 2021. TWICE không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, hợp đồng với JYP sẽ kết thúc trong năm 2022 nên với tình hình này, người hâm mộ không thể không lo cho tương lai của họ.

Chăm chỉ comeback nhưng ngày càng hạ nhiệt, tương lai của TWICE đang bấp bênh hơn bao giờ hết

BLACKPINK

Nếu fan lo lắng cho sức khỏe của TWICE vì comeback quá nhiều thì đối với người hâm mộ BLACKPINK, năm 2021 thật trống vắng vì cả nhóm không tung bất cứ sản phẩm nào. Thay vào đó, họ tập trung vào hoạt động cá nhân. Mảng âm nhạc chứng kiến sự debut của Rosé và Lisa với tư cách ca sĩ solo.

BLACKPINK "ở ẩn" suốt năm 2021...

... để nhường chỗ cho Rosé và Lisa debut solo

Tháng 3/2021, Rosé phát hành single album -R-. Ban đầu, nhiều người lo ngại sản phẩm này khó có chỗ đứng ở Hàn Quốc vì nữ idol hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng Rosé đã thành công ngoài mong đợi. Ca khúc chủ đề On The Ground không chỉ xếp hạng cao trên BXH xứ Hàn mà còn đứng thứ 70 tại Billboard Hot 100 - kỷ lục đối với nữ nghệ sĩ solo Kpop.

MV On The Ground - Rosé

Không chỉ có vậy, album -R- đạt doanh số 282.674 bản trong ngày đầu, tiến đến mốc 448.089 bản sau 1 tuần mở bán. Thành tích này giúp Rosé phá kỷ lục bán đĩa IU từng thiết lập ở mảng nữ nghệ sĩ solo Kpop với album LILAC (2019), nhưng main vocal của BLACKPINK đã bị chính người đồng đội Lisa vượt mặt sau đó không lâu.

Rosé lập kỷ lục của nữ nghệ sĩ solo Kpop trên Billboard Hot 100, thành tích bán đĩa đánh bại IU và chỉ xếp sau Lisa

Nối tiếp Rosé, Lisa debut solo với single album LALISA vào tháng 9 cùng năm. Bằng danh tiếng quốc tế nổi trội, nữ idol người Thái không chỉ đạt 800 nghìn bản đặt trước mà còn nhanh chóng bán được 330.129 đĩa trong ngày đầu tiên, tiến đến mốc 736.221 bản sau 1 tuần.

Nhờ đó, Lisa không chỉ vượt Rosé về thành tích bán đĩa của nữ nghệ sĩ solo trong tuần đầu mà còn xô đổ kỷ lục toàn bộ mảng nữ Kpop mà BLACKPINK từng thiết lập với THE ALBUM. Ngoài ra, với MV LALISA, nữ idol người Thái còn lập kỷ lục view 24 giờ đối với nghệ sĩ solo trên toàn thế giới.

MV LALISA - Lisa (BLACKPINK)

Bán đĩa cực khủng và "phá đảo" YouTube, thế nhưng thành tích nhạc số tại Hàn Quốc của em út BLACKPINK lại không như mong đợi. Ca khúc LALISA nhanh chóng trượt dài trên BXH và chỉ nhận được 1 cúp tuần, đã thế chất lượng âm nhạc còn gây tranh cãi. Dù vậy, bài hát vẫn debut ở hạng 84 Billboard Hot 100.

Bản b-side MONEY bất ngờ tạo viral nhờ nền tảng TikTok, và gặt hái được nhiều thành tích ngoài mong đợi. MONEY lọt vào Billboard Hot 100, trụ suốt 2 tuần tại vị trí 90 và 93. Nhờ vậy, Lisa lập kỷ lục là nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có ca khúc trụ hạng 2 tuần trên Billboard Hot 100, cho thấy sức ảnh hưởng của cô ở thị trường quốc tế.

Màn solo của Lisa không gây tiếng vang tại Hàn Quốc nhưng lại có thành tích quốc tế cực khủng

BLACKPINK không hoạt động chung, nhưng 2 thành viên "đánh lẻ" vẫn thừa sức lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Họ không chỉ bỏ xa các nhóm nữ khác mà một số mảng còn vượt thành tích nhóm. Điều này cho thấy BLACKPINK giữ vững vị trí nhóm nữ hàng đầu với độ phủ sóng rộng rãi, từng thành viên có chỗ đứng vững chắc khi solo. Dù vậy, fan vẫn mong 4 cô gái comeback càng sớm càng tốt, bởi BLACKPINK chỉ tỏa sáng rực rỡ nhất khi ở bên nhau.

Nhóm nữ Gen 4

Gen 3 chưa thoái trào, nhưng Gen 4 đã hình thành và dần trở thành thế lực đáng gờm của Kpop. Trong các nhóm nhạc nữ thuộc thế hệ này, có thể kể đến 3 đại diện nổi bật là ITZY, aespa và IVE. aespa có bước tiến nổi bật, nhưng không thể phớt lờ tiềm năng của tân binh "sinh sau đẻ muộn" IVE. Đáng chú ý, ITZY debut sớm nhất nhưng họ có dấu hiệu thụt lùi so với các đàn em trong năm 2021.

ITZY

ITZY từng được mệnh danh là "tân binh khủng long" nên nhóm nhận được sự kỳ vọng lớn của công chúng. Tuy nhiên, 2 lần comeback năm nay của 5 cô gái đến từ JYP không thành công như mong đợi, làm chỗ đứng của họ bị lung lay.

ITZY có dấu hiệu giảm nhiệt sau 2 năm ra mắt

Tháng 4/2021, ITZY trở lại với mini album GUESS WHO và ca khúc chủ đề Mafia In The Morning. Cứ tưởng bài hát do "ông trùm" Park Jin Young sáng tác sẽ thành hit lớn, ai ngờ Mafia In The Morning lại bị cư dân mạng Hàn Quốc chê bai thậm tệ vì khó ngấm. Ban đầu, ca khúc đạt thứ hạng khiếm tốn, nhưng nhờ ITZY thể hiện khả năng trình diễn xuất sắc mà nó may mắn lội ngược dòng.

MV Mafia In The Morning - ITZY

Tưởng rằng girlgroup nhà JYP sẽ "phục thù" khi comeback cùng LOCO - bài chủ đề album CRAZY IN LOVE (9/2021), tuy nhiên đây lại là ca khúc có thứ hạng thấp nhất từ trước đến nay của ITZY.

MV LOCO - ITZY

LOCO rơi xuống #78 của BXH Melon chỉ sau 2 ngày ra mắt. Sau đó, bài hát lên hạng nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong khoảng #40 đến #60 mà thôi. Lượt xem MV LOCO trong 24 giờ đầu tiên chỉ vỏn vẹn 11,9 triệu views - thấp hơn con số họ đạt được với Mafia In The Morning và thậm chí là MV debut Dalla Dalla (17,1 triệu views).

Dù vậy, ITZY phần nào "gỡ gạc" nhờ doanh số bán đĩa khá ổn. Mini album GUESS WHO đạt 200.220 bản trong tuần đầu, còn Crazy In Love "tẩu tán" đến 259.705 bản. Đây là thành tích tốt nhất của ITZY kể từ khi debut đến giờ. Doanh số album cho thấy nhóm có fandom tương đối đông và ổn định, nhưng thứ hạng nhạc số thụt lùi thể hiện rằng họ đang giảm nhiệt với công chúng.

Doanh số album là thành tích nổi bật duy nhất sau 2 lần comeback của ITZY

Có nhiều nguyên nhân khiến ITZY không đạt thành tích tốt như xưa. Một số người nhận xét nhóm thiếu sót vì không có vocalist giỏi, người lại cho rằng ITZY bị ảnh hưởng vì Lia vẫn quảng bá bất chấp scandal bắt nạt chưa được giải quyết triệt để. Chưa kể, JYP không biết tận dụng lợi thế của "gà nhà", cẩu thả trong tạo hình nên các cô gái không còn gây ấn tượng với công chúng.

Trong bối cảnh các nhóm Gen 4 ngày càng cạnh tranh gay gắt và girlgroup đàn em của họ chuẩn bị debut, nếu công ty không có định hướng đúng đắn thì ITZY khó tránh khỏi cảnh flop, lãng phí năng lực của các thành viên.

aespa

So với ITZY thì aespa không có khởi đầu thuận lợi bằng. Trước thềm debut, các thành viên bị bủa vây bởi tin đồn xấu cũng như tranh cãi ngoại hình, thậm chí bị cho là "nỗi thất bại" của SM. Nhưng họ chinh phục công chúng thành công qua Next Level và Savage - 2 bản hit đình đám của năm 2021.

aespa bứt phá ngoạn mục trong năm 2021

Next Level là bản remake nhạc phim Fast & Furious, thế nên khi aespa comeback với ca khúc này vào tháng 5/2021, không phải ai cũng kỳ vọng vào sự thành công của nó. Ban đầu bài hát chỉ đạt thứ hạng trung bình, nhưng dần lội ngược dòng nhờ giai điệu catchy, vũ đạo gập tay bắt mắt và được nhiều ngôi sao Kbiz bắt trend nhiệt tình.

MV Next Level - aespa

Kết quả là Next Level trụ hạng cao trong một thời gian dài, vượt Butter (BTS) để giành #1 Melon 24Hits - BXH nổi tiếng "khó xơi" và tiến đến đứng đầu iChart. Ở nền tảng quốc tế, Next Level là Quán quân của top 10 ca khúc Kpop hay nhất 2021 trong playlist K-pop Daebak do Spotify bình chọn. Đáng tiếc, bất chấp khả năng chạy đường dài tốt, bản hit này chưa một lần giành cúp trên show âm nhạc.

Nối tiếp sự thành công của Next Level, aespa thừa thắng xông lên với Savage (10/2021). Lần này, girlgroup nhà SM đã thoát cảnh "số nhọ" khi thắng 8 cúp ở các show âm nhạc. Bài hát còn giành Perfect All Kill, giúp aespa trở thành nhóm idol Gen 4 đầu tiên và duy nhất lập thành tích này trên BXH xứ Hàn.

MV Savage - aespa

Không chỉ có vậy, album cùng tên của 4 cô gái còn đạt doanh số khủng. Nó trở thành album debut bán chạy nhất trong ngày đầu của 1 nhóm nữ Kpop (147.195 bản) - điều mà ngay cả BLACKPINK hay TWICE đều không làm được với sản phẩm đầu tiên. Đặc biệt, sau 15 ngày mở bán, con số này đã lên tới 513.292 đĩa, giúp aespa vượt mặt các nữ đối thủ cùng thời.

Nhờ kết quả nhạc số và doanh số album vượt trội, aespa nghiễm nhiên càn quét danh hiệu Tân binh của năm tại một số lễ trao giải cuối năm 2021 như AAA, MMA và MAMA. Đáng chú ý, "lính mới" nhà SM còn giành 2 Daesang là Sân khấu của năm (AAA) và Thu âm của năm (MMA).

2 giải Daesang là phần thưởng dành cho aespa sau 1 năm bùng nổ

Đây là thành tích đáng nể đối với tân binh 1 năm tuổi nghề, cho thấy sự vượt trội của aespa so với các nhóm nữ Gen 4. Dù vậy, hạn chế lớn nhất của họ là thường xuyên hát nhép, thiếu đầu tư cho các sân khấu cuối năm khiến nhiều người mất cảm tình. Nếu khắc phục được điều này, girlgroup nhà SM không chỉ là nhóm nữ hàng đầu thế hệ mới mà có khả năng cạnh tranh với những đàn chị sừng sỏ như BLACKPINK, TWICE trong tương lai.

IVE

Debut ngày 1/12, IVE là tân binh "sinh sau đẻ muộn" nhất dàn nhóm nữ năm 2021. Tuy nhiên, girlgroup đến từ Starship Entertainment được chú ý vì sở hữu 2 cựu thành viên IZ*ONE là Wonyoung và Yujin, 4 cô nàng còn lại cũng gây ấn tượng vì visual nổi bật.

IVE nhận được sự kỳ vọng lớn từ trước khi debut

Không làm khán giả thất vọng, IVE đã có màn ra mắt thành công với ELEVEN. Với 152.229 bản bán ra, single album ELEVEN giúp IVE đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong các nghệ sĩ debut năm 2021. Xét doanh số album đầu tay của toàn bộ nhóm nữ trong lịch sử Hanteo, họ chỉ xếp sau aespa.

Thành tích nhạc số của IVE cũng cực kỳ khả quan. Đến thời điểm hiện tại, ca khúc ELEVEN vẫn nằm trong top 5 iChart dù đương đầu với nhiều cái tên sừng sỏ ở mảng nhạc số. 6 cô gái chỉ mất 7 ngày để giành No.1 show âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp, phá kỷ lục nhóm nữ giành cúp nhanh nhất lịch sử Kpop mà ITZY từng đạt được.

MV ELEVEN - IVE

Kết quả nói trên khiến IVE trở thành tân binh đầy tiềm năng của Kpop. Lợi thế của họ là các thành viên còn rất trẻ, Wonyoung và Yujin có danh tiếng từ trước, fan cứng vững mạnh. Sức nóng của IVE cực kỳ "đáng gờm" khi nhiều chủ đề về nhóm chiếm sóng trên MXH. Nếu được công ty định hướng đúng đắn, IVE hoàn toàn có thể tiến xa, thậm chí trở thành đối thủ mà aespa phải dè chừng.

Tương lai của IVE rộng mở, hoàn toàn có khả năng trở thành đối thủ của aespa trong cuộc chiến Gen 4

Tạm kết

Có thể thấy các nhóm nữ Kpop đã trải qua năm 2021 vô cùng sôi động, và 6 tên tuổi nói trên chính là đại diện tiêu biểu. BLACKPINK chứng minh vị thế girlgroup hàng đầu khi cả năm không comeback, 2 thành viên "đánh lẻ" nhưng vẫn đủ sức "chặt đẹp" hội chị em. Red Velvet trở lại ấn tượng. còn TWICE giảm nhiệt thấy rõ dù vẫn chăm chỉ như mọi khi.

ITZY cũng chung số phận với đàn chị, nếu JYP không có chiến lược hợp lý thì họ có khả năng rơi vào cảnh "sớm nở tối tàn". Trong khi đó, aespa đang dẫn đầu cuộc đua nhóm nữ Gen 4 nhờ thành tích khủng sau 1 năm debut, nhưng màn ra mắt thành công của IVE khiến họ phải dè chừng. Màn cạnh tranh của những nhóm nhạc này sẽ còn tiếp diễn trong năm 2022. Cộng với những nhóm nữ sắp sửa "lên sàn" của JYP, HYBE và YG, cục diện nhóm nữ sang năm hứa hẹn mang tới cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thú vị, và những cuộc đối đầu hấp dẫn.

