Là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp không chỉ trong mắt chồng mà còn những người xung quanh. Vóc dáng săn chắc, làn da mịn màng và phong cách tự tin chính là “vũ khí” giúp mỗi người tỏa sáng theo cách riêng. Nhưng để đạt được điều đó là chuyện không hề dễ dàng, nhất là sau thời gian sinh nở và bận rộn với gia đình.

Chị Trần Mai Anh (36 tuổi, sống tại Hà Nội) lập gia đình đã 11 năm, cơ thể thay đổi thời điểm sau sinh và khi tuổi ngày càng lớn. Có những lúc chị vùi mình vào việc chăm con. Dù có ý thức nhịn ăn để giảm cân nhưng đều không thành công bởi tạng người dễ tăng cân và cơ địa khó giảm.

Vì để giảm cân, chị Mai Anh từng sử dụng những biện pháp cực đoan như mua thực phẩm chức năng giảm cân và sụt 5 ký ngay sau 2 tuần đầu tiên. Tuy nhiên, cảm nhận được bản thân bất ổn nên chị quyết bỏ cách này và đi khám sức khoẻ tổng thể. Sau khi dừng thực phẩm chức năng thì số kg lại tăng như cũ.

Chị Mai Anh trước và sau giảm cân.

"Cơ thể thừa cân của 1 người phụ nữ 1m57 nặng 56kg khiến mình thấy mình xấu xí và nhanh lão hoá khi chuẩn bị đón nhận bước vào tuổi trung niên. Một cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh và gọn gàng, tự tin với moi fashion style yêu thích là điều mình hướng đến. Hơn ai hết phụ nữ sẽ trông trẻ khoẻ với cơ thể không bị thừa mỡ và thừa cân bên cạnh một làn da mịn màng và khí chất riêng", chị Mai Anh tâm sự.

Sau đó, chị quyết định áp dụng phương pháp khác để giảm cân và thành công khi giảm được hơn 9kg và cân nặng đã duy trì được khoảng 4 tháng.

Sở hữu vóc dáng đẹp khiến mẹ bỉm tự tin hơn

Kinh nghiệm giảm cân của chị Mai Anh như sau:

- Ăn uống bình thường theo chế độ riêng, ngủ nghỉ khoa học để cân nặng không tăng lại.

- Thời gian đầu khi ăn chế độ thâm hụt calo, cơ thể sẽ vật vã thèm ăn. Lúc này, bản thân phải thực sự cố gắng vượt qua.

- Cắt 100% ăn vặt

- Cắt 85-90% đường hóa học.

- Cắt hoa quả ngọt kể cả ngọt vừa.

- Cắt ăn tối

- IF 18:6 khi siết và 16:8 khi giữ cân.

- Tập thể dục mỗi ngày, khỏe thì chạy + cardio. Mệt thì đi bộ tối thiểu 1-2km.

- Không stress - ngủ trước 11:00 và dậy sớm.

- Khi giảm được số cân như mong đợi thì có thể cho mình 1 ngày 1 tuần ăn những thứ mình thích - 1 ngày 3 bữa.

"Kỷ niệm thú vị mình từng có trong quá trình giảm cân là khi nấu ăn tối cho con hoặc đi siêu thị thì bắt gặp bánh ngọt, mình nhấc lên đặt xuống 1 hộp bánh ngọt tiramisu cả chục lần và đã chiến thắng được bản thân thay thế chiếc bánh ngọt bằng chai nước lọc uống qua cơn đói, nhưng giờ đã quen dần rồi thì thấy bình thường. Đây cũng là ngưỡng khó khăn nhất của bất kể ai trong hành trình giảm cân thành công", chị Mai Anh chia sẻ.

Thực đơn của chị Mai Anh khi giảm cân

Sau khi giảm cân thành công, ông xã chị Mai Anh lập tức dành lời khen cho vợ. Các em đồng nghiệp thi nhau xin vía nhưng cũng chưa thấy bạn nào có được quyết tâm giảm

"Mình cảm thấy bản thân xinh xắn và hạnh phúc hơn khi mặc vừa chiếc váy thời trước khi lấy chồng. Phần thưởng cho sự quyết tâm là giảm được hơn 9kg cả mỡ và thịt sau hơn 3 tháng, bụng cũng xẹp hẳn xuống, cằm không còn 2 nọng, bắp tay bớt to bè và khuôn mặt nhìn thanh thoát hơn thấy rõ.

Để ăn theo thực đơn như thế này rất cần sự kiên trì

Sau khi giảm cân tương đối thành công, mình cảm thấy tinh thần vui lên nhiều mỗi ngày. Điều tuyệt vời nhất là mình có động lực để tiếp tục say mê luyện tập để cơ thể săn chắc như những cô gái trẻ trung, mình soi gương mỗi ngày và không ngừng tập luyện chăm chỉ.

Việc duy trì cân nặng hiện tại với mình không là thách thức vì mình đã quen với chế độ ăn healthy riêng của bản thân, kiềm chế được cơn thèm ăn vật vã vào mỗi tối nhưng không vì thế mà không dám tận hưởng các món yêu thích trong khung thời gian ăn được phép", chị nói.