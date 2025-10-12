Hot girl mạng có thân hình xẹp lép bị vạch trần sở thích bóp hình tới mức dị dạng

Body size 0 cùng cơ bụng rắn chắc ngày nay là mẫu hình lý tưởng của một bộ phận phái đẹp. Nhưng cách một số cô gái, đặc biệt là ở giới người mẫu cố tình biến mình thành "người ngoài hành tinh" với thân hình teo tóp nhằm thu hút sự chu ý đang bị lên án mạnh mẽ.

Beca Michie - cô mẫu đến từ New York sinh năm 2000 là một ví dụ. Beca đã nổi tiếng trên mạng xã hội từ vài năm nay với kênh Instagram hơn 750K người theo dõi. Nếu không phải là chiến dịch hay show diễn mới, nữ người mẫu thường xuyên chăm sóc trang cá nhân bằng những bộ hình street style tươi sáng, cùng những outfit được mix & match khéo léo mà netizen có thể dễ dàng học hỏi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi sở thích khoe eo của Beca Michie trỗi dậy, dân tình lại có chút e sợ, lo lắng rồi hoài nghi, cuối cùng là kết luận: Nữ người mẫu đang "bóp" ảnh một cách lố lăng.

Những bức ảnh mới nhất của Beca Michie đang tiếp tục gặp phản ứng.

Nhìn vào bài đăng mới nhất của Beca, cô gái đang khoe triệt để vòng eo khi phối chân váy midi với bra top đồng bộ, rãnh eo và cơ bụng hiện rõ nhưng chẳng có mấy là lời khen. Tất cả bình luận đồng loạt than phiền về thân hình gầy gò, thiếu sức sống của cô. Nhiều người còn nửa đùa nửa mắng rằng có lẽ mấy chiếc bánh mì trên tay Beca là bữa ăn đầu tiên của cô trong năm nay. Thế nhưng bên cạnh những lời khuyên chân thành của người qua đường, một số đã tinh mắt vạch trần nữ người mẫu thực tế đã photoshop hình ảnh đến cong cả mặt đất, dù điều đó chẳng giúp cô trông ổn hơn.

Thủ thuật "bóp" ảnh được người qua đường vạch trần.

Sự thật là khi tìm kiếm cái tên Beca Michie trên internet, nữ người mẫu này là "khách quen" trên diễn đàn Reddit. Các topic do dân mạng nước ngoài lập ra nhằm chỉ trích cách cô gái này cố tình gây chú ý bằng những khung hình "vô thực" xuất hiện không chỉ 1 lần. Người ta còn đặt cạnh so sánh hình ảnh được cho body thật của Beca trên sàn diễn và sau khi đã được cô phù phép bằng app chỉnh hình ở nhà. Đường cong eo và cơ bụng dẫu có nhưng vẫn không khiến chính chủ hài lòng cho đến khi nó trông rất kỳ lạ.

Beca Michie gây khó hiểu khi bị cho là cố tình chỉnh sửa vóc dáng vốn đã rất ổn thành ra bất ổn.

Cư dân mạng - những người đã biết đến Beca Michie từ lâu đã chắc mẩm về những bức hình bị chỉnh sửa quá đà kia, trong khi họ cho bực dọc cho rằng nữ người mẫu này luôn chối bây bẩy dù sự thật đã rành rành trước mắt. Nhiều người còn tức tối cho rằng cô gái này hẳn đang muốn biến mình thành tuýp... không có nội tạng.

- Buồn thật đấy, vì con bé vốn đã xinh xắn, lại gầy nữa. Rõ ràng là nó chỉnh sửa ảnh phần bụng, mà chẳng cần thiết gì cả.

- Điều hài hước nhất là cách cô ấy luôn chối bay chối biến khi bị gọi tên trong phần bình luận.

- Ai nhìn cũng thấy ảnh này là ảnh photoshop rồi. Nhìn không có vẻ gì là thật cả. Điên thật, chẳng ai ngồi xuống nói chuyện với cô ta cả.

Theo số đo được cung cấp từ hồ sơ người mẫu, Beca Michie có vòng eo 54cm, một con số không quá gây sốc đối với các cô gái theo đuổi chuẩn mực này ngày nay. Bản thân Beca cũng từng công khai hình ảnh trước đây của mình với vóc dáng khoẻ khoắn, quyến rũ.

Tuy nhiên, qua năm tháng cô càng yêu chuộng cách mình trông "độc đáo" với khung người thu nhỏ lại. Với trang phục đời thường sẽ không có gì đáng nói nhưng việc Beca lạm dụng khoe dáng ngay trong những bài đăng cho thương hiệu lớn mà mình đang cộng tác như Miu Miu, Coach, khiến người ta ngán ngẩm.