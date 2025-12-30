Gắp răng trong đường thở, cứu bé trai 10 tuổi sau tai nạn

Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé trai P.V.K. (10 tuổi, ngụ Cần Thơ) chuyển từ bệnh viện địa phương sau tai nạn giao thông. Trẻ điều khiển xe đạp điện, va chạm với xe tải, không đội mũ bảo hiểm, có chấn thương vùng đầu và hàm mặt nhưng vẫn tỉnh táo, chỉ ho và khó thở nhẹ.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận dị vật cản quang trong khí quản. Khai thác bệnh sử cho thấy trẻ bị mất răng số 21 sau tai nạn, các bác sĩ nghi ngờ răng đã bị hít sặc vào đường thở. Trẻ được chẩn đoán đa chấn thương, trong đó có dị vật đường thở, và được hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp, Mắt, Răng hàm mặt và Tai mũi họng.

Trước nguy cơ tắc nghẽn đường thở và biến chứng hô hấp, bệnh nhi được chỉ định nội soi can thiệp khẩn cấp. Ca phẫu thuật do TS.BS Phú Quốc Việt, Phó khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1, thực hiện với sự phối hợp của ekip gây mê - hồi sức. Qua nội soi, ê kíp phát hiện chiếc răng nằm tại carina khí quản và gắp ra thành công.

Sau can thiệp, đường thở của trẻ thông thoáng, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng. Bệnh nhi tỉnh táo, hô hấp ổn định, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở ở trẻ em là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, đặc biệt dễ bị bỏ sót trong các trường hợp chấn thương hàm mặt khi triệu chứng ban đầu không rầm rộ. Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm khi nghi ngờ sặc dị vật để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ suy hô hấp đe dọa tính mạng.