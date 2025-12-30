Cảnh báo ngộ độc, phản vệ nguy hiểm từ thực phẩm, rượu ngâm

Trường hợp thứ nhất là một người bệnh tự ý sử dụng cây dại theo lời truyền miệng về tác dụng chữa bệnh. Sau khi đào cây trong vườn, thái lát và nhai trực tiếp, khoảng một giờ sau người bệnh xuất hiện mệt mỏi nhiều, buồn nôn và nôn liên tục. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện. Các bác sĩ nghi ngờ ngộ độc do ăn nhầm cây dại, tiến hành theo dõi sát và xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng phản vệ sau khi uống rượu ngâm rễ cây. Người bệnh xuất hiện mệt mỏi, rét run, nổi mẩn đỏ toàn thân và được cấp cứu, xử trí theo đúng phác đồ chống phản vệ.

Theo các bác sĩ, ngộ độc thực phẩm và phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, tụt huyết áp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nguy cơ đặc biệt cao khi người dân tự ý sử dụng cây, rễ, lá rừng hoặc các loại rượu ngâm không rõ thành phần, liều lượng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn, uống các loại thực phẩm, dược liệu khi chưa chắc chắn về độ an toàn; không tin theo các kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng. Những người có tiền sử dị ứng cần đặc biệt thận trọng với thực phẩm, đồ uống lạ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn uống như đau bụng dữ dội, buồn nôn, khó thở, nổi mẩn toàn thân, rét run hoặc choáng, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.