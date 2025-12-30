Ghép phổi thành công, người bệnh trở lại cuộc sống bình thường

Người bệnh N.T.P. (48 tuổi, Hà Nội) - một trong hai ca ghép phổi được Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp cùng Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện tuyến trung ương thực hiện trong một ngày đã chính thức xuất viện, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau hơn một tháng điều trị và phục hồi.

Ca ghép phổi được tiến hành vào chiều 9/11/2025, sau khi bệnh viện tiếp nhận thông tin có người hiến tạng. Trong điều kiện thời gian gấp rút, các ekip y bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, tổ chức lấy và ghép phổi trong "thời gian vàng". Tạng phổi từ người hiến là nam quân nhân 55 tuổi được ghép cho người bệnh N.T.P.. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ với sự tham gia của hàng chục chuyên gia, phẫu thuật viên và nhân viên y tế.

Sau ghép, người bệnh được theo dõi, chăm sóc và phục hồi toàn diện theo phác đồ chuyên sâu. Các chỉ số hô hấp, tim mạch được giám sát chặt chẽ; đồng thời triển khai sớm phục hồi chức năng hô hấp, vận động, dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhờ quá trình điều trị bài bản và cá thể hóa, người bệnh thích nghi tốt với lá phổi mới, thể trạng cải thiện rõ rệt, có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Đại diện Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, các ca ghép phổi tại đây đều đạt kết quả cao theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ghép phổi UCSF (Hoa Kỳ). Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 11 ca ghép phổi, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn và đưa Việt Nam vào nhóm các trung tâm ghép phổi trên thế giới.

Thành công của ca ghép không chỉ mở ra cơ hội sống cho người bệnh mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến tạng, tiếp thêm hy vọng cho nhiều người đang chờ đợi phép màu y học.