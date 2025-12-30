Ca bệnh hiếm: Phẫu thuật nội soi đồng thời u GIST ruột non và ung thư đại tràng

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân N.T.N., mắc đồng thời u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) ruột non và ung thư đại tràng - một trường hợp hiếm gặp, có tính chất phức tạp trong chẩn đoán và điều trị.

Khoảng hai tháng trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đi tiêu phân nhỏ, dẹt, sau đó có nhầy máu trong phân, sụt cân và đau bụng âm ỉ vùng hạ vị. Các biểu hiện tăng dần, ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt nên người bệnh đến bệnh viện thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, nội soi đại tràng ghi nhận khối u sùi gây hẹp lòng đại tràng, nghi ngờ ác tính. Chụp CT-scan ổ bụng phát hiện thêm khối u đặc vùng hạ vị, kích thước khoảng 10x10 cm, xuất phát từ ruột non, hình ảnh gợi ý u GIST.

Trước tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thống nhất chẩn đoán ung thư đại tràng kèm u ruột non nghi GIST và lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt bỏ đồng thời hai khối u. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau khoảng 180 phút phẫu thuật, hai khối u được cắt bỏ hoàn toàn, đảm bảo nguyên tắc ung thư học, không cần chuyển sang mổ mở. Lượng máu mất ít, không ghi nhận biến chứng trong và sau mổ.

Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, sớm ăn uống, vận động nhẹ, chức năng tiêu hóa ổn định và đủ điều kiện xuất viện sau 7 ngày.