Đừng xem nhẹ 4 mẫu áo tối giản này vì phối với quần ống rộng sẽ cho outfit đẹp đỉnh cao

Trong thế giới thời trang, "tối giản" không đồng nghĩa với đơn điệu. Ngược lại, phong cách tối giản đang dần trở thành bảo chứng cho sự tinh tế, hiện đại và thực tế. Một trong những combo kinh điển và dễ ứng dụng nhất chính là quần ống rộng phối cùng các mẫu áo đơn giản, tạo nên outfit vừa thoải mái, vừa tôn dáng mà vẫn giữ được thần thái sang xịn.

Dưới đây là 4 mẫu áo tối giản mà bạn nhất định nên thử phối cùng quần ống rộng trong mùa này:

Áo len mỏng

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, áo len mỏng chính là lựa chọn lý tưởng. Không quá dày hay nặng nề như áo len mùa đông, áo len mỏng vừa giữ ấm vừa giữ được phom dáng gọn gàng, rất phù hợp để phối cùng quần ống rộng.

Ưu điểm của áo len mỏng là tạo nên vẻ nữ tính, mềm mại cho người mặc mà vẫn không đánh mất sự thời thượng. Những gam màu trung tính như be, xám, trắng kem hay nâu chocolate càng làm nổi bật nét thanh lịch vốn có. Khi kết hợp cùng quần ống rộng chất liệu dạ, kaki hay linen, tổng thể outfit sẽ toát lên sự nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút. Chị em đừng quên sơ vin vạt áo để giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo hiệu ứng chân dài hơn.

Áo sơ mi

Áo sơ mi từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch. Dù là sơ mi trắng cơ bản, sơ mi lụa bóng nhẹ hay kiểu sơ mi oversize, tất cả đều có thể dễ dàng phối cùng quần ống rộng để tạo nên một outfit đậm chất thời trang nhưng vẫn rất "an toàn" và tinh tế.

Cặp đôi áo sơ mi + quần ống rộng là lựa chọn hoàn hảo cho dân văn phòng, nhưng cũng cực kỳ linh hoạt trong các buổi cà phê cuối tuần hay những lần xuống phố nhẹ nhàng. Để tránh cảm giác "quá nghiêm túc", bạn có thể tô điểm thêm một chiếc thắt lưng bản to hoặc chọn sơ mi có chi tiết nhấn nhá như tay phồng nhẹ, cổ nơ, hay họa tiết kẻ mảnh. Hãy thử đóng thùng một bên vạt áo để tạo điểm nhấn phá cách, giúp bộ trang phục trông phóng khoáng hơn.

Áo thun

Đơn giản nhưng không hề đơn điệu, áo thun luôn là item "must-have" trong mọi tủ đồ. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, đặc biệt là quần có chất liệu mềm mại hoặc ống suông cạp cao, áo thun có thể mang lại diện mạo vừa trẻ trung vừa tinh tế bất ngờ.

Một lưu ý nhỏ là nên chọn áo thun ôm dáng hoặc dáng croptop, để không "nuốt dáng" và giữ được sự cân bằng giữa phần thân trên – dưới. Phối thêm một đôi sneakers trắng, một chiếc túi tote canvas hoặc kính mắt mèo là bạn đã có một outfit cực chất để dạo phố hoặc đi làm nơi môi trường sáng tạo. Hãy ưu tiên áo mang các màu trung tính hoặc pastel để giữ đúng tinh thần tối giản mà vẫn nổi bật.

Áo blazer

Không thể không nhắc đến áo blazer – món đồ mang tính biểu tượng của sự thanh lịch hiện đại. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, bộ đôi này sẽ nhân đôi thần thái sang chảnh, chuyên nghiệp, cực phù hợp cho môi trường công sở hoặc những dịp cần ăn mặc chỉn chu.

Blazer có thể là kiểu dáng cổ điển hoặc được cách điệu với vai độn, tay lửng hay chi tiết thắt eo. Khi mix cùng quần ống rộng đồng màu, bạn sẽ có ngay một bộ suit nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Để tránh cảm giác cứng nhắc, bạn có thể phối blazer với áo thun bên trong hoặc áo hai dây lụa, tạo nên sự đối lập thú vị giữa mạnh mẽ và mềm mại. Cuối cùng, một đôi giày mule hoặc boots mũi nhọn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện set đồ blazer + quần ống rộng.

Ảnh: Sưu tầm