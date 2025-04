Đứng trước nghìn người, giáo sư nổi tiếng nói thẳng: Nếu cha mẹ cau mày nhìn con hôm nay, tương lai sẽ nhận giá đắt

Trong cuộc sống này, chúng ta thường nghe nhắc đến hai từ "thành công" và "chiến thắng", như thể chúng là mục tiêu cuối cùng mà mỗi đứa trẻ cần phải hướng đến. Tuy nhiên, liệu chiến thắng có thực sự là điều duy nhất quan trọng trong cuộc đời? Hay thực chất, cái cần thiết hơn cả là khả năng yêu thương và tôn trọng?

Hãy cùng nhìn lại sự giao thoa giữa tình yêu và phép tắc, giữa người lớn và trẻ nhỏ - đó là một vòng xoay tình cảm, nơi mỗi hành động của chúng ta là một bài học cho con cái. Thực sự, sự nghiệp và tương lai của con không chỉ được xây dựng từ những thành tích hay điểm số, mà chính là từ nền tảng yêu thương và tôn trọng mà chúng ta trao gửi.

Đồng quan điểm, Giáo sư Lý Mai Cẩn - chuyên gia tâm lý học nổi tiếng tại Trung Quốc, đã đưa ra một quan điểm quan trọng: Các vấn đề tâm lý của trẻ em thường có sự phản ứng muộn. Vì vậy, đặc điểm tâm lý của con người có mối liên hệ mật thiết với quá trình nuôi dưỡng từ sớm.

Giáo sư Lý Mai Cẩn

01

Gia đình lành mạnh khác với giáo dục gia đình lành mạnh

Hầu hết các gia đình đều yêu thương và chăm sóc con cái chu đáo, và phần lớn trẻ em đều ngoan ngoãn. Chính vì thế, nhiều bậc phụ huynh không nghĩ rằng họ gặp vấn đề trong việc giáo dục con cái, vì "mẹ hiền không ăn thịt con" và họ tin rằng cha mẹ luôn yêu thương con.

Tuy nhiên, Giáo sư Lý Mai Cẩn đã chỉ ra rằng "gia đình lành mạnh không đồng nghĩa với giáo dục gia đình lành mạnh".

Giai đoạn sơ sinh là lúc trẻ bắt đầu hình thành các mối quan hệ tình cảm, vì vậy mối quan hệ cha mẹ - con cái cực kỳ quan trọng.

Nhiều bậc phụ huynh thường tự hỏi liệu có cần phân công công việc trong gia đình không. Nếu mẹ chăm sóc con, thì bố làm gì?

Theo bà, các ông bố cần phải yêu thương mẹ trước mặt con khi con còn nhỏ, đặc biệt là trước 6 tuổi. Điều này có nghĩa là, cha mẹ không nên chỉ tập trung vào con cái mà quên mất tình cảm vợ chồng. Nếu không, trẻ sẽ dễ dàng hình thành tâm lý tự cho mình là trung tâm của gia đình.

Khi mẹ chăm sóc con, bố cần phải chăm sóc mẹ, và mẹ cũng cần nhắc nhở con cái rằng "chúng ta cũng phải giúp đỡ bố". Như vậy, gia đình sẽ hình thành một mối quan hệ liên kết, không phải mối quan hệ xoay quanh một trung tâm duy nhất.

Khi trẻ lớn lên, tình cảm gia đình sẽ được mở rộng, bao gồm ông bà, cô chú, và từ đó hình thành sự gắn bó với gia đình. Sau đó, trẻ sẽ dễ dàng hòa nhập với bạn bè, tạo dựng những tình bạn bền chặt, mà tình bạn này thường kéo dài suốt đời.

Khi trở thành cha mẹ, trẻ sẽ hiểu được sự quan trọng của tình yêu thương và trách nhiệm. Lúc này, chỉ khi có tình yêu thương chân thành, con người mới hiểu được trách nhiệm và sự ràng buộc trong cuộc sống.

Nhiều bậc phụ huynh không nghĩ rằng họ gặp vấn đề trong việc giáo dục con cái.

02

Không phải trẻ em, mà chính bạn mới là người không thể chấp nhận thất bại

"Chỉ có thể là người xuất sắc nhất, đứng thứ hai là thất bại" - đây là một tín hiệu nguy hiểm trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Trẻ em dễ dàng rơi vào tình trạng này: khi đã đạt được thành tích nhất định, nếu thất bại, chúng sẽ cảm thấy chán nản và không dám đối diện với cha mẹ – những người trước đó đã khen ngợi chúng.

Nhiều đứa trẻ thậm chí vì không đạt được thành tích như mong muốn mà có những suy nghĩ cực đoan, thậm chí chọn cách tự kết thúc cuộc đời.

Những câu chuyện đau lòng như vậy là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: Một đứa trẻ không thể chấp nhận thất bại thì sẽ gặp khó khăn lớn trong tương lai. So với thành tích, sức khỏe tâm lý và thể chất của trẻ mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, việc dạy trẻ cách nhìn nhận một cách lý trí về thắng thua là bài học quan trọng mà trẻ cần học từ khi còn nhỏ. Đây cũng là một bài học quý giá trong suốt hành trình cuộc đời.

Mối quan hệ của trẻ với thế giới bắt nguồn từ mối quan hệ của trẻ với cha mẹ. Vì vậy, rất nhiều khi, trẻ không thể chấp nhận thất bại vì cha mẹ cũng không thể chấp nhận thất bại.

Giáo sư Lý Mai Cẩn chỉ ra rằng, tâm lý con người phát triển theo một trình tự nhất định. Mọi sự sống đều là một quá trình, và sự phát triển của nó có một quỹ đạo rõ ràng. Số phận của mỗi người được định hình từ những năm tháng đầu đời. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề tâm lý từ gốc rễ, tức là cần phải hành động từ những năm tháng đầu đời để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Trẻ vị thành niên là đối tượng yếu thế, mọi vấn đề mà trẻ gặp phải đều do những người lớn xung quanh tạo ra.

Giáo sư Lý Mai Cẩn đã từng chia sẻ trong một buổi diễn thuyết rằng: "Khẩu vị của tôi là do được nuôi dưỡng, tính khí của tôi là do được hình thành từ nhỏ, quan điểm của tôi là do được nhắc nhở nhiều lần, sự tàn nhẫn của tôi là do tôi phải chịu đựng sự cô đơn và bất lực, sự vô liêm sỉ của tôi là do tôi được chiều chuộng quá mức...".

Một giám đốc điều hành công ty đã tìm gặp Giáo sư Lý Mai Cẩn và nói: "Thưa giáo sư, con trai tôi hay ăn cắp tiền, tôi muốn đưa nó đến gặp bà" , Giáo sư Lý Mai Cẩn đã trả lời: "Con trai ông không cần đến, ông đến là được rồi".

Ý nghĩa là gì? Vấn đề là do ông, chứ không phải do đứa trẻ.

Nhiều đứa trẻ thậm chí vì không đạt được thành tích như mong muốn mà có những suy nghĩ cực đoan.

03

Giáo dục thiếu nhân tính: "Hại người kinh khủng"

Giáo dục về nhân tính quan trọng hơn giáo dục trí tuệ. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc: Nhân tính là gì? Khái niệm này quá rộng lớn và phức tạp.

Giáo sư Lý Mai Cẩn nói đến một nhân tính cơ bản, đó chính là cảm xúc.

Mỗi ngày chúng ta lớn lên, có bao nhiêu người đã góp phần giúp đỡ chúng ta? Những thứ như ăn mặc, sinh hoạt, có phải chỉ do cha mẹ lo lắng không? Không phải, đó là sự nỗ lực của cả xã hội, là sự hỗ trợ từ cộng đồng xung quanh.

Sự hỗ trợ của cả xã hội chính là một phần của tình cảm. Nếu trong cuộc sống thiếu đi tình cảm, liệu chúng ta có khác gì một loài động vật thuần túy?

Hãy giúp đỡ để con cái chúng ta trở thành những con người có nhân tính, vì việc học đọc, viết, và tính toán chỉ có ý nghĩa khi con cái chúng ta được giáo dục để trở thành những con người biết trân trọng tình cảm.

04

Trẻ không được tôn trọng, cũng sẽ không biết tôn trọng người khác

Điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ là phải tôn trọng chúng, và trao cho trẻ quyền tự quyết định. Nhiều phụ huynh thường hỏi: "Con tôi sắp thi đại học, cô nghĩ nó nên học ngành gì? Ngành nào có triển vọng hơn?".

Giáo sư Lý Mai Cẩn chỉ ra rằng, dù ngành nào có triển vọng phát triển, cũng chưa chắc đã phù hợp với con bạn. Điều quan trọng là phải hỏi chính trẻ xem chúng muốn làm gì.

Nhiều bậc phụ huynh lớn lên trong môi trường nghiêm khắc và không hiểu rằng trẻ em cũng có quyền lựa chọn. Đến khi trẻ bắt đầu trở nên phản kháng, họ lại vô cùng hối hận. Những vấn đề của trẻ thường liên quan trực tiếp đến sai lầm của cha mẹ, và sai lầm này thường xuất phát từ cách nuôi dạy độc tài.

Một đứa trẻ từ nhỏ không được tôn trọng, chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui, làm sao có thể phát triển một tâm lý lành mạnh và tích cực? Một người chưa bao giờ được gia đình đối xử tốt, làm sao có thể đối xử tốt với người khác? Tương tự, nếu không được tôn trọng, làm sao có thể có lòng tự trọng? Làm sao có thể tôn trọng quyền lợi và sự sống của người khác?

Những gì người lớn trao cho trẻ em, trẻ em sẽ đáp lại người lớn. Vì vậy, trong cuộc sống hiện đại, việc hiểu và cảm nhận tâm lý của trẻ là vô cùng quan trọng.

Điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ là phải tôn trọng chúng, và trao cho trẻ quyền tự quyết định.

05

Tính cách quan trọng hơn trí tuệ trong việc quyết định số phận

Tính cách ngày nay ngày càng bị bỏ qua. Nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số của con mình, trường học con học...

Mã Đông - nhà sản xuất của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, từng nói: "Điều đáng sợ nhất ở cha mẹ là họ chuyển những lo lắng từ quá trình trưởng thành của mình lên con cái. Chúng ta hồi nhỏ không đậu vào trường đại học tốt, nên muốn con thi vào các trường danh tiếng; hồi nhỏ thành tích không bằng bạn bè, nên muốn con phải chứng minh bản thân, vượt qua con cái nhà người khác; chúng ta không có cuộc sống ổn định, nên thúc giục con phải sống một cuộc sống lý tưởng…".

Những vấn đề này thực tế không có nhiều ý nghĩa, vì trí tuệ là bẩm sinh, không phải do dạy dỗ mà có. Vậy điều gì có thể thay đổi và phát triển? Đó chính là tính cách.

Khi một người trưởng thành, dù làm đầu bếp hay nghiên cứu khoa học, về cơ bản không có sự khác biệt lớn. Cả hai đều có thể tự nuôi sống bản thân và sống một cuộc sống đầy phẩm giá.

Sự khác biệt nằm ở đâu? Sự khác biệt là ở tính cách của người đó: liệu họ có đáng yêu, có thể giúp đỡ người khác, có lòng nhân ái hay không, thay vì chỉ làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu.

Tính cách là kiểu hành vi xã hội hình thành trong quá trình sống. Mặc dù chúng ta cần trí thông minh, điểm số và học vấn, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Một người có thể không có học vấn cao, nhưng phải có lòng tốt. Lòng tốt này không chỉ cứu giúp người khác mà còn mang lại phúc lành cho chính bản thân.

Có những người rất ngốc, ngốc đến mức ai cũng có thể lợi dụng họ, nhưng chính vì mọi người đều lợi dụng họ, nên họ luôn có rất nhiều bạn bè xung quanh. Ngược lại, có những người rất tinh ranh, luôn chiếm đoạt mọi lợi ích trước, khiến những người xung quanh luôn thiệt thòi khi ở gần họ, vì vậy cuối cùng họ lại không có nhiều bạn bè.

Thế giới như một tấm gương, nếu bạn nhíu mày nhìn nó, nó cũng sẽ nhíu mày nhìn lại bạn; nếu bạn cười với nó, nó cũng sẽ cười với bạn. Tương tự như vậy, vấn đề của trẻ em thực sự phản ánh vấn đề của người lớn - trẻ em giống như một tấm gương phản chiếu người lớn, nếu bạn nhíu mày nhìn chúng, chúng cũng sẽ nhíu mày nhìn lại bạn; nếu bạn mỉm cười với chúng, chúng cũng sẽ mỉm cười nhìn lại bạn.

Giáo dục tốt nhất không phải là dạy con cách để chiến thắng, mà là giúp con học cách yêu thương. Là cha mẹ, chỉ có thể liên tục xây dựng bản thân, với một trái tim ở tầm cao hơn, thì mới có thể dẫn dắt con đi trên con đường đúng đắn, trở thành chủ tịch của cuộc đời và sự nghiệp của chính mình.

Theo Sohu