Đu trend dạy trẻ hát đồng dao: Chao, Jenny Huỳnh... flex trình tiếng Anh ''10 điểm'', nhưng "thắng đậm" là Doãn Hải My

Hội các mẹ bỉm đam mê TikTok chắc chắn biết mấy ngày qua có một "chiếc trend" đang làm mưa làm gió trên khắp MXH. Loạt hot mom, hot girl thi nhau trổ tài hát tiếng Anh bài hát dành cho thiếu nhi khiến dân mạng thi nhau nhận xét, so sánh xem của ai hay nhất.

Bài đồng dao trẻ con nổi tiếng See You Later, Alligator vốn là một ca khúc vui nhộn được trẻ em phương Tây hát với các câu từ ngộ nghĩnh như "See you later, alligator/In a while, crocodile/Give a hug, lady bug/Blow a kiss, jelly fish/See you soon, big baboon/Out the door, dinosaur/Takecare, polar bear/Wave goodbye, butterfly"... để tạm biệt nhau.

Thông qua giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, các em bé sẽ có thêm vốn từ tiếng Anh bởi học ngoại ngữ thông qua các bài hát sẽ dễ hơn rất nhiều.

Đu trend này có các hot girl nổi tiếng như Chao, Jenny Huỳnh và hot mom Doãn Hải My. Ai cũng hay, có giọng hát ngọt ngào và lôi cuốn nhưng mẹ bỉm Hải My được khen ngợi nhiều nhất vì giọng ngọt ngào, như một cô giáo mầm non vậy.

Doãn Hải My "thắng đậm" trend dạy tiếng Anh cho em bé

Jenny Huỳnh hóa "công chúa Disney" với trend này

Chao dịu dàng và đáng yêu, trẻ nhỏ nghe chắc chắn mê

Nghe mà muốn tan chảy vì ngọt ngào

Với giọng hát ngọt ngào và cách phát âm nhẹ nhàng, chuẩn mực, bà xã Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem và gần 5.000 bình luận chỉ trong vòng 1 ngày sau khi đăng tải. Nhiều người nhận xét ngoài trình IELTS xịn sò thì Hải My đã làm mẹ nên biểu cảm thực sự tự nhiên hơn nhiều.

Mặc dù See You Later, Alligator là một bài hát thiếu nhi với giai điệu khá đơn giản, nhưng khả năng phát âm tiếng Anh của cô lại được khen ngợi rõ ràng, dễ nghe và mang đậm phong cách tự nhiên, phù hợp với không khí vui tươi của bài hát.

Không chỉ các hot mom, hot girl mà loạt mẹ bỉm cũng nhanh chóng gia nhập đường đua trend này, vừa hát cho con nghe vừa dạy bé tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Thậm chí, loạt netizens tâm sự "đang lướt tóp tóp mà hóa em bé ngang". Hiện "chiếc trend" đáng yêu này vẫn đang thu hút sự quan tâm của hội chị em, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa.