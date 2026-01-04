Lão hóa là quy luật tự nhiên, nhưng tại sao có những người đàn ông trông già và sức khỏe xuống dốc nhanh hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa? Nhiều người đổ lỗi cho tuổi tác hoặc áp lực công việc, nhưng thực tế, những "thủ phạm" thực sự lại nằm ngay trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Dựa trên các báo cáo về lối sống và sức khỏe nam giới của Đại học Harvard (Mỹ) các chuyên gia đã chỉ ra 5 hành vi "tàn phá" diện mạo và sức khỏe phái mạnh. Tiêu biểu là Nghiên cứu Harvard về sự phát triển của người trưởng thành (Harvard Study of Adult Development) dài hơn 80 năm.

Dưới đây là bảng xếp hạng 5 hành vi đẩy nhanh quá trình lão hóa ở nam giới từ thấp đến cao. Thức khuya chỉ đứng cuối còn vị trí số 1 ai nghe xong cũng ngỡ ngàng.

Vị trí số 5: Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài

Ảnh minh họa

Mặc dù ai cũng biết thức khuya có hại, nhưng trong bảng xếp hạng này, nó thực sự chỉ đứng cuối. Thiếu ngủ làm rối loạn nhịp sinh học, giảm hệ miễn dịch và nồng độ testosterone, khiến da xỉn màu, xuất hiện quầng thâm.

Tuy nhiên, những tác động này có thể đảo ngược một phần nếu bạn sớm thiết lập lại lịch ngủ điều đặn. Chính vì khả năng phục hồi nhanh hơn các yếu tố khác nên thức khuya "tạm xếp" ở vị trí thứ 5.

Vị trí số 4: Lạm dụng rượu bia

Nhiều nam giới dùng rượu như một cách giải tỏa căng thẳng hoặc vì mục đích ngoại giao. Nhưng không phải ai cũng biết acetaldehyde - chất chuyển hóa của rượu là tác nhân làm lão hóa da cực mạnh.

Chưa kể, uống rượu lâu dài làm tổn thương tế bào gan, cản trở sự tiết testosterone, dẫn đến tích tụ mỡ bụng, teo cơ và giảm chức năng sinh lý. Nam giới lạm dụng rượu thường có khuôn mặt đầy hơi, mệt mỏi và trông già trước tuổi rất nhiều.

Vị trí số 3: Hay ngồi lì một chỗ

Việc ngồi làm việc cả ngày rồi tiếp tục nằm dài trên ghế sofa khi về nhà là con đường rất ngắn dẫn đến lão hóa thể chất và cả ngoại hình.

Ảnh minh họa

Thói quen này làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, gây tích tụ mỡ nội tạng và xơ cứng động mạch. Khi cơ bắp ít hoạt động, tuần hoàn máu kém đi sẽ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như yếu chân, giãn tĩnh mạch và rơi vào tình trạng "bệnh mãn tính" sớm hơn dự kiến.

Vị trí số 2: Chế độ ăn quá nhiều chất béo và đường

Việc tiêu thụ quá mức chất béo và đường được ví như một loại "ngộ độc mãn tính". Thói quen ăn uống không điều độ, chuộng hương vị đậm đà gây ra kháng insulin và rối loạn lipid máu.

Những "tổn thương tiềm ẩn" này khiến cơ thể luôn trong tình trạng viêm mãn tính, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và làm làn da chảy xệ do đứt gãy các liên kết protein.

Vị trí số 1: Cảm xúc bị kìm nén, tâm trạng chán nản

Vượt qua mọi thói quen xấu về ăn uống hay ngủ nghỉ, việc kìm nén cảm xúc chính là "vũ khí" lợi hại nhất khiến nam giới lão hóa không phanh.

Ảnh minh họa

Do áp lực trụ cột gia đình, nhiều người đàn ông chọn cách im lặng, tự chịu đựng căng thẳng. Trạng thái stress mãn tính này làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn hệ miễn dịch và nội tiết, làm suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nam giới kìm nén cảm xúc thường có tốc độ lão hóa tế bào nhanh hơn gấp nhiều lần so với những người biết cách chia sẻ và giải tỏa tâm lý.

Nguồn và ảnh: Panda Medicine, Aboluowang