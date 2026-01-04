Truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nghi ngộ độc phải nhập viện tại 3 tỉnh

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường như đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu và phải nhập viện theo dõi, điều trị. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Trước tình hình trên, TS. Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và sớm xác định nguyên nhân vụ việc.



Công ty TNHH Unisoll Vina nơi nghi ngờ xảy ra vụ ngộ độc sau bữa trưa.



Trong đó, Sở Y tế được yêu cầu chỉ đạo các bệnh viện nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cấp cứu, điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đặc biệt tại các cơ sở phục vụ sự kiện đông người.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung, an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể nói riêng.

Kết quả xử lí và điều tra vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Trước đó Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc điều tra, xử lí vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Tại văn bản do Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, TS.DS Chu Quốc Thịnh kí ban hành cho biết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam; địa chỉ: khóm An Phước, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc' lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng

Cùng với đó đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3/1 cũng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc điều tra xử lí vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Văn bản do TS. Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kí ban hành cho biết, Cục đã nhận được thông tin có một số người trong gia đình ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La, bị nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm trong đó có người bị tử vong ngoại viện sau khi ăn các món ăn như dưa hấu và một số loại sữa chua, sữa tươi thanh trùng, với các triệu chứng như đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng toé nước nhiều lần, không nhầy máu.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng; Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.