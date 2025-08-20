Điểm danh 5 món ăn vặt cực tốt cho nữ giới tiền mãn kinh: Đã giàu estrogen còn không lo tăng cân, chống lão hóa

Phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh dễ gặp đủ vấn đề từ sức khỏe tới ngoại hình, nhất là suy giảm estrogen và tăng cân. Cũng chính vì vậy mà thường phải kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt hơn, nhất là với các món ăn vặt.

Tuy nhiên, nếu biết chọn đúng thực phẩm thì ngay cả khi ăn vặt bạn cũng có thể nạp estrogen - hormone cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tiền mãn kinh. Đồng thời không quá lo lắng về chuyện tăng cân, thậm chí còn chống lão hóa, tốt hơn cho sức khỏe. Ví dụ như 5 món ăn vặt vừa ngon vừa tốt dưới đây:

1. Da cá sấy

Đây là món snack từng gây sốt vì độ giòn ngon, nhưng ít ai biết da cá cũng giàu collagen tự nhiên và vitamin E. Hai dưỡng chất này giúp làn da căng mịn, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi. Thêm vào đó, da cá chứa nhiều acid béo omega 3 tốt cho não bộ, tim mạch và còn có khả năng chống viêm. Protein và khoáng chất trong da cá cũng giúp cơ thể duy trì năng lượng mà không làm tăng cân nhanh như đồ chiên rán nhiều dầu mỡ khác. Để an toàn, chị em nên chọn loại ít muối, ít dầu hoặc tự chế biến tại nhà.

2. Hạt lanh

Nhỏ bé nhưng hạt lanh chứa hàm lượng lignans cao gấp hàng trăm lần các loại thực vật khác. Lignans thuộc nhóm phytoestrogen, có khả năng cân bằng nội tiết và giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Ngoài ra, hạt lanh giàu chất xơ giúp no lâu, hạn chế cơn thèm đồ ngọt và kiểm soát cân nặng. Lượng omega 3 trong hạt lanh cũng hỗ trợ tim mạch và giảm viêm. Bạn có thể rắc hạt lanh lên sữa chua, cháo yến mạch hay salad để vừa ngon miệng vừa đẹp da.

3. Quả đào

Đào tươi mọng nước là món ăn nhẹ rất hợp với phụ nữ đang muốn giữ dáng. Loại quả này chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali và đặc biệt là lignans. Các nghiên cứu chỉ ra chế độ ăn giàu lignans có thể giảm nguy cơ ung thư vú đến 15 phần trăm. Ngoài việc bổ sung phytoestrogen, đào còn hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, giúp làn da sáng mịn hơn và duy trì sự trẻ trung. Quan trọng là hãy ăn đào tươi thay vì các sản phẩm nhiều đường như mứt hay siro đào.

4. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Từ sữa đậu nành, đậu phụ cho đến hạt đậu rang giòn đều là những món ăn vặt cực hợp cho phụ nữ tiền mãn kinh. Trong đậu nành có isoflavone, một dạng phytoestrogen bắt chước hoạt động của estrogen tự nhiên trong cơ thể. Isoflavone giúp giảm bốc hỏa, cải thiện mật độ xương, hạn chế tích mỡ bụng và duy trì làn da tươi trẻ. Đậu nành còn giàu protein thực vật, vitamin và khoáng chất, mang lại cảm giác no lâu và ít gây tăng cân. Đây là lý do vì sao đậu nành được coi là “người bạn thân” của phụ nữ khi bước vào tuổi 40.

5. Một số loại trái cây sấy

Không phải loại nào cũng tốt, nhưng một số trái cây sấy như mận, chà là, mơ và dâu tằm lại chứa hàm lượng phytoestrogen cao. Những loại quả này ít đường hơn so với các loại sấy ngọt công nghiệp, đồng thời giàu chất xơ giúp ổn định tiêu hóa. Vitamin C và vitamin E trong trái cây sấy có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi lão hóa sớm. Chị em có thể ăn trực tiếp, pha trà hoặc kết hợp với sữa chua để tạo thành bữa ăn nhẹ vừa tiện lợi vừa có lợi cho sắc vóc.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women's Health