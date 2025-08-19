Chuyên gia cảnh báo: Nam giới có "đặc điểm này" trên cơ thể dễ mắc ung thư nhất

Theo bác sĩ Surak Kukadia (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, NHS), hiện tượng gynecomastia - tức đàn ông bị phát triển ngực to giống phụ nữ, thường gọi là phì đại tuyến vú, có thể kèm theo núm vú đau rát hoặc sưng tấy . Dù NHS khẳng định đây là hiện tượng phổ biến và không phải lúc nào cũng cần điều trị, nhưng trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại bắt nguồn từ bệnh thận, rối loạn tuyến giáp hay xơ gan , hậu quả nặng nề do bệnh gan gây ra.

Bác sĩ Kukadia nhấn mạnh: “Đây là dấu hiệu ít người biết đến, nhưng lại cực kỳ quan trọng vì có thể liên quan đến nhiều bệnh nguy hiểm, từ ung thư tinh hoàn, ung thư vú cho đến bệnh gan. Và xin nhấn mạnh, nam giới hoàn toàn có thể mắc ung thư vú”. Ông cũng khuyên rằng nếu thấy u cục bất thường ở vùng ngực , cần đi khám ngay để được kiểm tra, xét nghiệm máu và đánh giá hormone.

Đáng chú ý, sau video này, nhiều người đã để lại chia sẻ cá nhân. Một bệnh nhân cho biết từng phát hiện ung thư tinh hoàn vào năm 2022, phải cắt bỏ tinh hoàn và điều trị vì ung thư đã lan đến hạch bạch huyết. Người này gửi lời cảnh báo: “Làm ơn hãy tự kiểm tra cơ thể thường xuyên. Nếu thấy điều gì bất thường, hãy đến bệnh viện ngay”.

Thực tế, ung thư tinh hoàn là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới trẻ tuổi , nhưng tỷ lệ chữa khỏi khá cao nếu phát hiện sớm. Ngược lại, khi bệnh đã di căn, tiên lượng trở nên vô cùng ảm đạm. Trong khi đó, ung thư vú ở nam giới ít gặp nhưng vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 85 người đàn ông mỗi năm tại Anh .

Đáng lo ngại hơn, tử vong do bệnh gan đang gia tăng mạnh , không chỉ ở người lớn tuổi hay những người nghiện rượu như trước đây, mà còn ở cả giới trẻ, thậm chí trẻ em. Tổ chức British Liver Trust ước tính, cứ 5 người Anh thì có 1 người mắc bệnh gan , nhưng 80% trong số đó không hề biết vì bệnh diễn tiến âm thầm.

Các dấu hiệu cảnh báo bệnh gan bao gồm: mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân, da và mắt vàng, ngứa da, buồn nôn, nôn mửa, giảm ham muốn tình dục .

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới không nên coi thường hiện tượng “ngực to”, bởi đây có thể là lời cảnh báo sớm của cơ thể về những căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng.

