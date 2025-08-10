Đi bộ 5km hay chạy 5km tốt hơn cho sức khỏe? Kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ

Theo báo chí Trung Quốc, nhiều người yêu chạy bộ cho rằng đi bộ quá nhẹ nhàng, không đủ “đốt” calo và cải thiện thể lực. Ngược lại, những người đam mê đi bộ nhanh lại đánh giá chạy bộ quá nặng, dễ gây chấn thương nếu tập lâu dài.

Tạp chí quốc tế Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (Xơ vữa động mạch, Huyết khối và Sinh học mạch máu) từng công bố một nghiên cứu kéo dài 6 năm, theo dõi hơn 33.000 người chạy bộ thường xuyên và 15.000 người đi bộ thường xuyên. Kết quả cho thấy: nếu tiêu hao cùng một mức năng lượng, đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường type 2 và bệnh tim tốt hơn chạy bộ .

Cụ thể, chạy bộ giúp giảm lần lượt 4,2% nguy cơ cao huyết áp, 4,3% mỡ máu cao, 12,1% tiểu đường và 4,5% bệnh tim. Trong khi đó, đi bộ giảm tương ứng 7,2%, 7,0%, 12,3% và 9,3%. Với bệnh tiểu đường, chạy bộ cho hiệu quả nhỉnh hơn đôi chút, còn với mỡ máu cao, đi bộ lại tỏ ra vượt trội.

Không chỉ vậy, cả đi bộ và chạy bộ đều giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Đi bộ một giờ mỗi ngày giảm 19% nguy cơ mắc bệnh, chạy bộ một giờ giảm tới 34,1%.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai hình thức này không quá lớn về mặt thống kê. Sau khi điều chỉnh chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể), họ nhận thấy chạy bộ có tác dụng rõ hơn trong việc cải thiện hiệu suất trao đổi chất.

Ai nên đi bộ? Đi bộ là bài tập cường độ thấp, ít gây áp lực lên khớp, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, người thừa cân, người mắc bệnh mạn tính hoặc mới bắt đầu tập luyện. Sự an toàn và tính bền vững của đi bộ khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Ai nên chạy bộ? Chạy bộ là bài tập cường độ cao, thử thách tim phổi và sức bền, phù hợp với người khỏe mạnh, đã có nền tảng thể lực, muốn đốt calo nhanh, cải thiện sức bền và tăng sức mạnh tim mạch. Tuy nhiên, người bị viêm khớp, hen suyễn, bệnh tim nên tránh. Để hạn chế chấn thương, cần giữ tư thế chạy đúng: lưng thẳng, mắt nhìn về trước, vai thả lỏng, tay đánh vừa phải, nắm hờ.

Kết luận, dù chọn đi bộ hay chạy bộ, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì đều đặn . Sức khỏe không đến từ một buổi tập “đốt cháy giai đoạn”, mà từ sự kiên trì mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: NDTV