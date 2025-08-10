Căn bệnh này độc hơn hút 15 điếu thuốc mỗi ngày, khiến 100 người tử vong mỗi giờ trên toàn thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên kết Xã hội thuộc WHO, trung bình mỗi giờ, cô đơn cướp đi sinh mạng của 100 người trên khắp thế giới, tương đương hơn 871.000 ca tử vong mỗi năm. Nguy cơ mà nó gây ra cho cơ thể độc hại ngang với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày và có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm tăng rủi ro tử vong.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ kết nối chưa từng có chỉ cần vài cú chạm màn hình là có thể “liên lạc” với bất cứ ai. Nhưng nghịch lý là ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái cô đơn, đặc biệt là giới trẻ.

Một khảo sát của một nền tảng tuyển dụng lớn ở Trung Quốc trên hơn 10.000 người cho thấy gần 61,5% người đi làm cảm thấy cô đơn . Với người cao tuổi, tỷ lệ này còn cao hơn, gần 1/4 trong số 310 triệu người trên 60 tuổi tại Trung Quốc thừa nhận thường xuyên hoặc thỉnh thoảng có cảm giác cô đơn.

Các chuyên gia tâm lý cho biết vấn đề không nằm ở “số lượng” kết nối mà ở “chất lượng” kết nối. Mạng xã hội mang lại cảm giác “bề ngoài ấm áp” nhưng thiếu sự gắn bó sâu sắc, dẫn đến tình trạng “càng đông lại càng cô đơn” . Nút “thả tim” hay vài câu bình luận không thể thay thế cho những cuộc trò chuyện thật sự.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Thận Hoa Kỳ (2024) theo dõi hơn 240.000 bệnh nhân tiểu đường type 2 trong 7 năm cho thấy những người sống một mình và ít giao tiếp xã hội có nguy cơ biến chứng vi mạch cao hơn 13% , còn những người có cảm giác cô đơn rõ rệt thì nguy cơ cao hơn 12% . Đặc biệt, sự cô lập xã hội làm tăng 31% nguy cơ tổn thương thần kinh , với độc tính thần kinh tương đương hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Các nghiên cứu khác tại Mỹ và Anh cũng chỉ ra rằng, cô đơn làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến virus tiềm ẩn như herpes dễ tái hoạt động, tăng tình trạng viêm, khiến người ta dễ hút thuốc hơn, khó bỏ thuốc và thậm chí trì hoãn việc khám chữa bệnh vì không có người đi cùng.

Ở nhiều nước, tình trạng cô đơn đã lan xuống nhóm thanh thiếu niên. Nghiên cứu của Đại học Bath (Anh) cho thấy thanh thiếu niên cô đơn có nguy cơ trầm cảm cao gấp 3 lần , và tác động tiêu cực này có thể kéo dài ít nhất 9 năm.

Cách thoát khỏi “cái bẫy” cô đơn

Các chuyên gia khuyến nghị: muốn thoát khỏi cô đơn, điều quan trọng là phải “bước ra ngoài” . Một số cách được gợi ý gồm:

- Giảm phụ thuộc vào không gian ảo : tắt màn hình, rời điện thoại, dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, leo núi, du lịch.

- Xây “liên kết yếu” nhưng chất lượng : không cần ép bản thân thân thiết với tất cả, chỉ cần những tương tác nhỏ nhưng đều đặn với hàng xóm, đồng nghiệp, nhân viên giao hàng...

- Tạo “nghi thức” cho cuộc sống : giữ nhà cửa gọn gàng, nuôi thú cưng, chăm cây… để cuộc sống có nhịp điệu và ý nghĩa hơn.

- Mở rộng mạng lưới xã hội : tham gia câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè và người thân thường xuyên, chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.

Cô đơn không phải là “bệnh nan y”, nhưng nếu bỏ mặc, nó có thể giết chết sức khỏe và tuổi thọ của bạn âm thầm từng giờ.

Nguồn và ảnh: Shengongshe