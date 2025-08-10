Người phụ nữ được yêu cầu đến thẳng bệnh viện sau khi phát hiện "sinh vật đáng sợ" trong phòng tắm

Một câu chuyện rùng rợn tại Canada đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” và là lời nhắc mạnh mẽ về nguy cơ tử vong từ bệnh dại. Alison Doyle, sống tại thành phố Montréal (Canada), đã phải vội vã nhập viện sau khi phát hiện một con dơi con chết trong bồn cầu nhà mình và đồng thời nhận ra trên chân xuất hiện một vết xước bí ẩn.

Ban đầu, Alison chỉ đăng video để “kể khổ” với câu nói đùa: “Hôm nay của tôi coi như tiêu rồi. Tôi xuống nhà vệ sinh… và thấy một con dơi con. Lần này đúng là tôi cần một người đàn ông”. Video thu hút hơn 5,8 triệu lượt xem, nhưng câu chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng đáng sợ. Khi một người bình luận rằng “chỉ một vết xước thôi cũng có thể nhiễm dại”, Alison mới phát hiện ra trên chân mình có vết trầy mới.

Từ sự việc này, hàng trăm người theo dõi liên tục hối thúc cô lập tức tới bệnh viện. Bệnh dại gần như chắc chắn gây tử vong một khi xuất hiện triệu chứng, nhưng có thể phòng ngừa nếu tiêm vắc-xin kịp thời ngay sau khi bị phơi nhiễm.

Dù ban đầu còn chần chừ vì ngại cảnh “chờ 12 tiếng ở phòng cấp cứu Canada”, Alison cuối cùng vẫn quyết định nhập viện. Cô được bác sĩ cho biết cần tiêm tổng cộng 8 mũi, bao gồm liều đầu tiên tới 5 mũi ngay trong ngày và quay lại thêm 3 lần nữa. Trường hợp chưa từng tiêm vắc xin hoặc có hệ miễn dịch yếu sẽ phải kết hợp thêm thuốc globulin miễn dịch để tăng khả năng bảo vệ. Alison thừa nhận: “Lý do duy nhất tôi chắc chắn chưa bị dại là nhờ mọi người đã nhắc nhở”.

Các chuyên gia y tế cảnh báo virus dại thường lây qua vết cắn hoặc vết xước do động vật nhiễm bệnh gây ra. Thời gian ủ bệnh phổ biến là từ 3 đến 12 tuần, nhưng có thể ngắn hơn vài ngày hoặc kéo dài nhiều tháng, thậm chí vài năm. Triệu chứng gồm ảo giác, lo âu, kích động, liệt và tê bì quanh vết thương. Một khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Sự việc của Alison xảy ra chỉ vài tháng sau khi Yvonne Ford, 59 tuổi, sống tại thị trấn Barnsley (Anh), qua đời hồi tháng 6 vì bệnh dại sau khi tiếp xúc với chó hoang trong chuyến du lịch Morocco. Bà chỉ xuất hiện triệu chứng sau khi trở về nhà 4 tháng. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), từ năm 2000 tới nay, nước này ghi nhận chưa tới 10 ca bệnh dại ở người có liên quan đến động vật ở nước ngoài, và chưa có bằng chứng bệnh dại lây trực tiếp từ người sang người.

Với bài học này, giới chuyên môn khuyến cáo bất kỳ ai phát hiện dơi hoặc tiếp xúc với động vật nghi nhiễm bệnh, dù chỉ là một vết trầy nhỏ, cũng phải đi khám và tiêm phòng ngay lập tức để tránh hậu quả đáng tiếc.

Nguồn và ảnh: Daily Mail