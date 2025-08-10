Mắc bệnh gout ở tuổi đôi mươi

Thấy khớp cổ chân trái đột ngột sưng đau, anh P.Đ.H. (22 tuổi, Hà Nội) tự uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Tình trạng này kéo dài, đau tăng về đêm và khi vận động, khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn. Lo lắng, gia đình đã khuyên anh đến bệnh viện thăm khám.

Trước đó, anh H. từng bị sưng đau khớp 1-2 lần và có đáp ứng với thuốc giảm đau. Anh cũng có tiền sử tăng acid uric máu nhưng chưa điều trị.

Tại Bệnh viện Medlatec, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thể trạng thừa cân (BMI 35,01), khớp cổ chân trái sưng, nóng, đỏ, đau, hạn chế vận động. Các xét nghiệm cho thấy nồng độ acid uric của anh H. tăng cao (671,67 µmol/L), kèm theo rối loạn chuyển hóa mỡ máu (tăng cholesterol và triglyceride).

Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh H. mắc gout cấp tính, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid máu, gan nhiễm mỡ độ II và polyp túi mật. Mặc dù phim chụp cắt lớp vi tính chưa phát hiện lắng đọng tinh thể urat, bệnh nhân vẫn đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh gout .

Theo các bác sĩ, trường hợp của anh H. là một ví dụ điển hình cho thấy gout không còn là căn bệnh của người trung niên mà đang có xu hướng trẻ hóa.

Xét nghiệm máu kiểm soát acid uric là một trong những tiêu chí chuẩn đoán gout.

Tỉnh dậy sau một buổi nhậu, anh N.D.L (28 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy đau nhói ở khớp ngón chân cái bên phải. Ban đầu, anh nghĩ bị chấn thương khi đá bóng vào chiều hôm trước. Dù dùng cao xoa bóp, cơn đau vẫn không thuyên giảm và nhói liên tục. Lo lắng, anh đến Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra.

Tại đây, anh bất ngờ khi được chẩn đoán mắc bệnh gout - căn bệnh thường được coi là của người giàu và người lớn tuổi. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, nồng độ axit uric của anh cao đột biến, lên tới 540 mmol/l, vượt xa ngưỡng bình thường (420 mmol/l đối với nam và 380 mmol/l đối với nữ).

Bác sĩ cho biết, bệnh gout thường phát ra sau nhiều năm tích tụ tinh thể axit uric trong khớp và các mô xung quanh. Ban đầu, các cơn đau có thể nhẹ và kéo dài chỉ vài giờ hoặc 1-2 ngày, dễ bị chẩn đoán nhầm là "bong gân".

Theo ThS.BSCKII Trịnh Thị Nga, Trưởng Chuyên khoa Cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Medlatec, số ca mắc gout ở người trẻ đang gia tăng đáng báo động. Nguyên nhân chính được xác định là do lối sống hiện đại, ăn nhiều đạm, uống bia rượu và ít vận động. Bệnh tiến triển âm thầm và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như biến dạng khớp, tổn thương thận nếu không được điều trị kịp thời.

ThS.BSCKII Trịnh Thị Nga khuyến cáo người trẻ cần đặc biệt chú ý đến một số dấu hiệu cảnh báo để kịp thời phát hiện bệnh. Triệu chứng đặc trưng nhất là cơn đau khớp đột ngột, dữ dội, thường xuất hiện ở các khớp chi dưới như ngón chân cái, cổ chân hoặc đầu gối, đặc biệt nặng hơn vào ban đêm. Vùng khớp bị ảnh hưởng sẽ sưng, nóng, đỏ tấy.

Cơn đau thường tái phát nhiều lần ở cùng một vị trí khớp, có thể xảy ra sau các bữa tiệc ăn uống, khi căng thẳng, gặp chấn thương nhẹ hoặc nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, những người có thói quen ăn nhiều đạm động vật, uống bia rượu thường xuyên, ít vận động và thừa cân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Do đó, việc lắng nghe cơ thể và nhận biết những dấu hiệu này là rất quan trọng để có thể tầm soát bệnh sớm.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặc biệt với những người trẻ. ThS.BSCKII Trịnh Thị Nga đưa ra lời khuyên về cách phòng ngừa gout hiệu quả. Trước hết, cần duy trì cân nặng hợp lý và tránh béo phì. Đồng thời, điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách hạn chế các thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản và tuyệt đối tránh bia, rượu.

Việc uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày giúp thận đào thải acid uric hiệu quả. Bên cạnh đó, tập thể dục đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể. Cuối cùng, những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình hoặc có triệu chứng đau khớp tái phát nên tầm soát acid uric máu định kỳ để phát hiện và can thiệp sớm.