Đầu năm hotgirl bóng chuyền công khai hẹn hò siêu kình ngư Việt Nam toả sáng tại SEA Games, chuyện tình "chị em" cực ngọt?

Lâm Oanh khoe hình ảnh hẹn hò tình tứ bên bạn trai (Video: TTNV)

Những ngày đầu năm mới, làng thể thao Việt Nam bất ngờ đón thêm một tin vui nho nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao: chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai, một gương mặt quen thuộc của làng bơi - được mệnh danh là "siêu kình ngư" Việt Nam. Trên kênh TikTok cá nhân, nữ tuyển thủ bóng chuyền nhẹ nhàng chia sẻ loạt hình ảnh du lịch đầy ngọt ngào cùng người đặc biệt sau khi SEA Games khép lại.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lâm Oanh xuất hiện rạng rỡ, thoải mái bên bạn trai trong chuyến đi Côn Đảo. Cả hai nắm tay, sánh bước bên nhau rồi cùng tận hưởng kỳ nghỉ sau chuỗi ngày thi đấu căng thẳng. Khoảnh khắc cặp đôi đứng tựa vào nhau cùng ngắm khung cảnh biển đẹp đẽ toát lên cảm giác ngọt ngào mà bình yên, đúng chất của những vận động viên quen với nhịp sống kỷ luật nhưng lại giản dị trong đời thường.

Lâm Oanh công khai khoảnh khắc hẹn hò người yêu cực ngọt ngào (Ảnh: TTNV)

Lâm Oanh xinh đẹp trong chuyến du lịch cùng bạn trai (Ảnh: TTNV)

Danh tính bạn trai của Lâm Oanh đang được dân mạng tìm kiếm rần rần. Theo bóng lưng trong ảnh cùng với những tương tác trên MXH, những hình ảnh trong hoạt động đời thường, cái tên được nhắc đến nhiều nhất giữa tin hẹn hò của Lâm Oanh là tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng - kình ngư hàng đầu của bơi lội Việt Nam, người vừa để lại dấu ấn cực ấn đậm nét tại SEA Games.

Điều khiến câu chuyện càng được chú ý hơn là việc cả hai không chỉ cùng hoạt động trong môi trường thể thao đỉnh cao, mà còn có điểm chung về quê quán, lối sống và hành trình phấn đấu. Trước đó, trong suốt thời gian SEA Games diễn ra, Lâm Oanh nhiều lần xuất hiện trên khán đài môn bơi để cổ vũ, khiến netizen tinh ý sớm "soi" ra mối quan hệ đặc biệt này.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng - người đang dính tin đồn hẹn hò Lâm Oanh (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh Huy Hoàng và Lâm Oanh khi ở nhà nhận về nhiều sự chú ý (Ảnh: MXH)

Với người hâm mộ bóng chuyền, Lâm Oanh vốn không phải gương mặt xa lạ. Cô là chuyền hai chủ lực của CLB Thông tin cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, được đánh giá cao nhờ lối chơi thông minh, ổn định và bản lĩnh thi đấu. Ngoài sân đấu, nữ VĐV sinh năm 1998 ghi điểm bởi hình ảnh kín tiếng, giản dị và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Chính vì thế, việc cô chủ động công khai tình cảm lần này càng khiến fan cảm thấy thích thú và dành nhiều lời chúc mừng.

Lâm Oanh là gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình của Lâm Oanh và "siêu kình ngư" Việt Nam được nhiều người nhận xét là rất đúng chất thể thao: không phô trương, không màu mè, mà là sự đồng hành âm thầm giữa hai người trẻ cùng theo đuổi đỉnh cao thành tích. Sau những giờ tập luyện, thi đấu căng thẳng, họ chọn cách ở bên nhau một cách bình dị - như một điểm tựa tinh thần đúng nghĩa.



