Đau bụng liên tục suốt 3 tháng, người đàn ông 70 tuổi sốc nặng khi phát hiện bí mật "đáng sợ"

Ung thư đại trực tràng nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), theo China News .

Bác sĩ chuyên khoa gan mật và tiêu hóa Tạ Văn Bân, Trưởng khoa Tiêu hóa nội soi tại Bệnh viện Liên hợp Trung Hưng, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), cho biết mới tiếp nhận một bệnh nhân nam 70 tuổi có triệu chứng đau bụng bên phải liên tục suốt 3 tháng.

Trong thời gian đó, ông nhiều lần đi khám và uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân từng được chẩn đoán "thiếu máu nhẹ" trước đó 1 tháng.

Nhận thấy điều bất thường, bác sĩ chỉ định siêu âm bụng và phát hiện một khối u kích thước khoảng 5cm nằm gần vùng đại tràng phải. Ngay lúc đó, bác sĩ nghi ngờ cao đây là ung thư đại trực tràng.

Sau khi nội soi đại tràng, các bác sĩ xác nhận khối u lớn ở đại tràng phải, gần như chặn kín đường ruột. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa ngoại để điều trị.

Từ trường hợp trên, bác sĩ lưu ý, nhiều loại ung thư thường phát ra tín hiệu từ sớm. Khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường cần đi khám, không nên chỉ cố chịu đựng hoặc tự mua thuốc uống vì có thể làm chậm thời gian chẩn đoán và điều trị.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, mỗi năm Đài Loan có khoảng hơn 10.000 người mắc ung thư đại trực tràng và hơn 5.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư đại trực tràng có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được tầm soát kịp thời.

Thống kê từ Cục Xúc tiến Sức khỏe Đài Loan cho thấy với phương pháp điều trị thích hợp, tỉ lệ sống sót đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu là hơn 90%. Dựa trên bằng chứng sàng lọc tại Đài Loan, xét nghiệm máu ẩn trong phân 2 năm/lần có thể giảm tỉ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng đến 40%.

Đáng chú ý, ung thư đại tràng không xuất hiện đột ngột, mà thường phát ra những tín hiệu cảnh báo từ sớm. Nếu đường ruột có những biểu hiện bất thường dưới đây, nhất định cần đi khám kịp thời:

-Thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài (tiêu chảy/táo bón xen kẽ)

-Có máu trong phân hoặc phân sẫm màu bất thường

-Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, cảm giác đi ngoài không hết

-Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài

-Thiếu máu do mất máu âm thầm trong đường tiêu hóa

Thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật tại California (Mỹ), cho biết những thói quen hằng ngày có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đại tràng. Theo ông, những người duy trì lối sống khoa học thường có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn.

Nội soi đại tràng từ tuổi 45

Ông Sethi khuyến nghị nên nội soi đại tràng định kỳ từ tuổi 45 thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện triệu chứng. Ung thư đại tràng có thể âm thầm phát triển suốt 10 năm. Khi bệnh gây ra triệu chứng rõ rệt, việc điều trị thường khó khăn hơn do bệnh không còn ở giai đoạn sớm.

Tăng lượng chất xơ

Theo ông Sethi, ăn khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng. Chỉ cần tăng thêm 10 gram chất xơ trong khẩu phần ăn mỗi ngày cũng giúp giảm khoảng 7% nguy cơ mắc bệnh.

Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và giúp chất thải di chuyển trong ruột nhanh hơn.

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Tổ chức Y tế thế giới xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm tác nhân gây ung thư đã được xác nhận. Thịt đỏ nằm trong nhóm có khả năng gây ung thư. Vì vậy, bạn nên giảm lượng tiêu thụ cả hai loại thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe đại tràng.

Duy trì vận động mỗi ngày

Ông Sethi khuyên nên dành ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày. Đi bộ, đạp xe hoặc tập thể dục nhẹ đều mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa. Vận động giúp tăng nhu động ruột và hỗ trợ chất thải đi qua đại tràng nhanh hơn. Điều này giúp giảm thời gian các chất có hại tiếp xúc với niêm mạc ruột, từ đó giảm nguy cơ gây bệnh.

Giảm tối đa rượu bia

Rượu bia là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Việc ngừng uống hoặc giảm tối đa lượng tiêu thụ sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(t/h theo Znews, Thanh Niên)