3 công thức làm nước điện giải tại nhà cho mùa hè nóng bức

Ngày hè nóng bức, khi đổ nhiều mồ hôi, sốt hoặc tiêu chảy, chúng ta thường nghe nói cần bổ sung

Tuy nhiên, đồ uống mua ở siêu thị giá không hề rẻ, trong khi tự làm tại nhà chỉ tốn vài nghìn, nguyên liệu đơn giản, công thức linh hoạt. Dưới đây là 3 cách tự làm nước điện giải, giúp bạn bổ sung nước hàng ngày sau khi vận động cường độ cao.

Lý do cần uống nước điện giải

Khi cơ thể đổ mồ hôi, nôn hoặc tiêu chảy, không chỉ mất nước mà còn mất các chất điện giải như natri, kali, magiê. Chỉ uống nước sôi để nguội không thể được tế bào hấp thu hiệu quả, dẫn đến càng uống càng khát, thậm chí xuất hiện các triệu chứng mất nước như mệt mỏi, chuột rút, chóng mặt.

Vai trò của nước điện giải là nhanh chóng cân bằng nước và khoáng chất trong cơ thể, so với việc chỉ uống nước thường, uống nước điện giải giúp giải khát tốt hơn, bổ sung năng lượng nhiều hơn.

Công thức cơ bản: Bổ sung nước hàng ngày

Công thức này phù hợp cho ra mồ hôi nhẹ, phòng điều hòa khô.

Nguyên liệu (1 lít nước):

Nước đun sôi để nguội hoặc nước tinh khiết 1000 ml (không dùng nước máy để tránh nhiễm khuẩn).

Muối ăn 1g (khoảng nửa muỗng nhỏ, dùng muối gia dụng bình thường, bổ sung natri).

Mật ong 10g (hoặc đường trắng, bổ sung năng lượng, điều chỉnh vị).

Chuối nửa quả (dằm nhuyễn, bổ sung kali và magiê, nếu không có chuối có thể thay bằng 10 ml nước cam).

Cách làm:

Trước tiên cho muối vào nước khuấy đến khi tan hoàn toàn;

Thêm chuối nghiền (hoặc nước cam) và mật ong, khuấy đều rồi uống.

Đặc điểm: Vị ngọt nhẹ, thích hợp cho người già và trẻ em, uống 500-1000 ml mỗi ngày, phòng ngừa khô miệng do thiếu nước.

Phiên bản nâng cao: Cấp cứu sau khi toát nhiều mồ hôi

Công thức này phù hợp sau khi tập thể dục hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nguyên liệu (1 lít nước):

Nước ấm 1000 ml (30-40℃ là tốt nhất, tiện hòa tan).

Muối ăn 1,2g (bổ sung natri, duy trì cân bằng dịch cơ thể).

Baking soda 0,5g (natri bicarbonate, điều chỉnh độ axit-bazơ trong cơ thể, tùy chọn).

Magie sulfat 0,2g (bổ sung magie, giảm mệt mỏi cơ bắp, có thể mua tại hiệu thuốc, không vượt quá liều dùng).

Nước cốt chanh 20 ml (khoảng 1/3 quả chanh, bổ sung vitamin C và kali, khử mùi hôi và làm dậy vị).

Erythritol 5g (chất tạo ngọt thay thế, người kiểm soát đường có thể dùng, người thường có thể dùng mật ong).

Cách làm:

Trước tiên đổ muối, baking soda, magie sulfat vào nước ấm, khuấy cho tan hoàn toàn;

Cuối cùng thêm nước cốt chanh và chất tạo ngọt (hoặc mật ong), khuấy đều rồi để nguội trước khi uống.

Đặc điểm: Điện giải đầy đủ hơn, giúp nhanh chóng giảm đau cơ và mệt mỏi sau khi tập luyện, khuyến nghị uống 300-500 ml trong vòng 1 giờ sau khi tập thể dục.

Công thức dành cho người không có nhiều thời gian

Nếu ở nhà không có đầy đủ nguyên liệu, hai phương án thay thế sau đây cũng có thể ứng cứu:

Nước muối loãng + hạt: Một cốc nước ấm pha chút muối, kết hợp với một nắm hạnh nhân (chứa magie) và một miếng socola đen (chứa kali), đơn giản và nhanh chóng.

Pha loãng nước thể thao: Nước thể thao mua sẵn có lượng đường quá cao, nên pha loãng cùng nước rồi uống, vừa bổ sung điện giải, vừa giảm lượng đường hấp thụ.

Tránh tuyệt đối những “cạm bẫy”

Đừng tham uống nhiều: Mỗi ngày uống nước điện giải không quá 2 lít, quá lượng có thể dẫn đến thừa natri, đặc biệt với người cao huyết áp, lượng muối trên mỗi lít nước nên giảm xuống dưới 0,5g.

Đừng thêm nguyên liệu tùy tiện: Người có chức năng thận kém, tuyệt đối không thêm các thành phần như magie sunfat, kali clorua, để tránh làm nặng gánh thận, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Đừng để lâu: Nước điện giải tự làm không có chất bảo quản, để ở nhiệt độ thường tối đa 6 giờ, để tủ lạnh không quá 24 giờ, trước khi uống nên lắc đều.

Lưu ý đối với nhóm người đặc biệt

Bệnh nhân tiểu đường: Kiên quyết không dùng mật ong, đường trắng, chọn các loại đường thay thế như erythritol, và mỗi lần uống không quá 500 ml.

Khi bị tiêu chảy nặng: Đừng chỉ dựa vào nước điện giải, nếu kèm theo nôn mửa, sốt cao, cần đến khám bác sĩ kịp thời để tránh mất nước nặng.

So với mua ngoài, tự làm nước điện giải ở nhà rẻ hơn. Chi phí làm 1 lít nước điện giải tự chế cực rẻ, chỉ cần muối, chanh, mật ong đều là những thứ quen thuộc trong nhà, trong khi sản phẩm cùng loại bán ngoài thị trường khá đắt, còn có thể chứa phụ gia. Tự làm không chỉ tươi ngon, mà còn có thể điều chỉnh theo khẩu vị, ví dụ không thích chua thì cho ít nước chanh, sợ ngọt thì hạn chế thêm đường.

Mùa hè bổ sung nước đừng chỉ uống nước lọc, hãy thử vài công thức kể trên, đơn giản mà tiện dụng. Chỉ cần chọn phiên bản phù hợp với tình trạng của bản thân, việc bổ sung nước sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Theo toutiao.com