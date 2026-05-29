Người phụ nữ có bụng to bất thường suốt nhiều tháng, sự thật bên trong khiến ai cũng rùng mình

Một khối u buồng trứng từng rất nhỏ, âm thầm lớn lên trong cơ thể người phụ nữ 38 tuổi suốt 2 năm, đến khi phát lộ mới cho thấy “bí ẩn” đáng sợ bên trong ổ bụng tưởng chừng bình thường.

Một phụ nữ 38 tuổi phải nhập viện phẫu thuật khi khối u buồng trứng phát triển với kích thước khổng lồ, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và chèn ép nhiều cơ quan nội tạng, gây đầy bụng, khó tiêu kéo dài.

Người phụ nữ tên Minh này từng được phát hiện có khối u nhỏ ở buồng trứng trái từ năm 2024 trong một lần khám phụ khoa định kỳ. Khi đó, khối u còn kích thước nhỏ, bác sĩ chỉ định theo dõi sát.

Tuy nhiên, sau khoảng hai năm, chị nhận thấy bụng ngày càng to bất thường dù không tăng cân hay mang thai. Người bệnh thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, nhanh no, khó tiêu kéo dài nên đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp.HCM.

Khối u buồng trứng lớn dần như "bóng rổ" sau 2 năm. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy buồng trứng trái có khối u nang kích thước khoảng 30x15x18 cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng và chèn ép dạ dày, ruột và nhiều cơ quan lân cận.

BS.CKII Phan Thế Thi, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Tp.HCM cho biết khối u kích thước lớn làm tăng áp lực ổ bụng, gây cảm giác nặng tức kéo dài, rối loạn tiêu hóa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xoắn hoặc vỡ u nguy hiểm.

Do khối u có kích thước quá lớn, ê kíp phẫu thuật phải thực hiện đường mổ dọc giữa bụng từ xương vệ lên trên rốn để tiếp cận và loại bỏ trọn khối u buồng trứng.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận khối u có nhiều thùy, thành mỏng và chứa khoảng 3 lít dịch nhầy bên trong.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và hồi phục tốt. Vòng bụng từng căng to tương đương thai khoảng 7 tháng đã giảm rõ rệt, người bệnh ăn uống dễ dàng hơn và không còn cảm giác chèn ép, căng tức.

Bác sĩ Thi cho biết, u nang buồng trứng giai đoạn đầu thường khó nhận biết do triệu chứng không điển hình. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng âm ỉ hoặc tăng dần, đau vùng chậu lan ra thắt lưng, đầy bụng, ăn nhanh no, khó tiêu hoặc tiểu buốt, tiểu khó do khối u chèn ép bàng quang.

Tuy đa số u nang buồng trứng lành tính, nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ nang, nhiễm trùng hoặc chèn ép các tạng xung quanh. Một số trường hợp kéo dài có thể ảnh hưởng chức năng sinh sản, làm tăng nguy cơ hiếm muộn, vô sinh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ. Với người từng phát hiện u nang buồng trứng hoặc có khối u đang theo dõi, cần tái khám khoảng 6 tháng/lần để kiểm soát kích thước và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Chuyên gia gợi ý 7 nhóm thực phẩm giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe tử cung và buồng trứng

Để phòng ngừa các bệnh lý phụ khoa thường gặp và duy trì sức khỏe sinh sản ổn định, phụ nữ nên chú ý bổ sung đầy đủ dưỡng chất từ chế độ ăn hằng ngày.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được đánh giá tốt cho tử cung và buồng trứng.

Nhóm thực phẩm giàu chất xơ

Chế độ ăn giàu chất xơ giúp hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, đồng thời góp phần cân bằng nội tiết tố estrogen, từ đó giảm nguy cơ hình thành u xơ tử cung. Các loại đậu, bắp cải và bông cải xanh được cho là có khả năng làm chậm sự phát triển của u xơ tử cung, thậm chí hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành khối u. Trong khi đó, các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn lại giúp duy trì môi trường kiềm tự nhiên trong tử cung, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe sinh sản.

Chế phẩm từ sữa

Việc bổ sung sữa, sữa chua và phô mai mỗi ngày giúp cơ thể hấp thu canxi và vitamin D một cách hiệu quả. Đây là hai dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ giảm nguy cơ u xơ tử cung.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt lanh, hạt điều và nhiều loại hạt khác chứa hàm lượng cao axit béo omega-3 cùng các chất béo có lợi. Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ cân bằng hormone mà còn góp phần giảm nguy cơ ung thư tử cung. Đây cũng là nhóm thực phẩm quan trọng giúp cơ thể duy trì hoạt động nội tiết ổn định.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi… là những loại quả giàu chất chống oxy hóa mạnh. Các hoạt chất này giúp bảo vệ buồng trứng khỏi tác động của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Nhờ đó, quả mọng thường được xem là nhóm "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe sinh sản nữ giới.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tăng cường sức khỏe buồng trứng và tử cung.

Một số nghiên cứu còn cho thấy trà xanh có thể hỗ trợ làm giảm sự phát triển của u xơ tử cung.

Cá

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu giàu omega-3 và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Những thành phần này giúp điều hòa hoạt động hormone và giảm sản xuất prostaglandin chất có thể gây co bóp tử cung mạnh.