Danh sách đen 6 thực phẩm là "đồng phạm" của bệnh gout nhưng nhiều người ăn vô tội vạ

Ăn uống mất cân bằng là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh gout. Trong khi đó, rất nhiều người đang đánh giá quá nhẹ mức độ nghiêm trọng của bệnh này. Anh Trương, 41 tuổi, sống tại Quảng Đông (Trung Quốc) cũng là một trong số đó.

Gia đình cho biết, anh Trương nhập viện cấp cứu giữa đêm rồi tử vong chỉ sau vài giờ vì biến chứng nặng của bệnh gout. Anh phát hiện mình mắc bệnh từ năm ngoài 20 tuổi nhưng chủ quan cho rằng đây chỉ là bệnh mạn tính gây đau nhức chứ không nguy hiểm tính mạng. Mỗi lần sưng đau khớp, anh chỉ uống thuốc giảm đau rồi bỏ dở điều trị, tiếp tục duy trì thói quen ăn uống không lành mạnh.

Khi được đưa đến bệnh viện, các khớp tay chân đã biến dạng, hạt tophi dày đặc. Đáng lo ngại hơn, anh không thể đi tiểu trong nhiều ngày, xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine và kali trong máu vượt ngưỡng nguy hiểm, thận suy trầm trọng, nguy cơ ngừng tim cao. Dù được lọc máu và cấp cứu tích cực, anh vẫn không qua khỏi. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh rằng bệnh gout nếu lơ là hoàn toàn có thể gây tử vong.

6 thực phẩm là "đồng phạm" của bệnh gout

Bác sĩ của anh Trương cho biết, bệnh gout không trực tiếp gây chết người ngay lập tức nhưng để lâu sẽ dẫn tới biến chứng nặng ở thận, tim, não. Nguyên nhân gây bệnh quan trọng là chế độ ăn giàu purine khiến axit uric trong máu tăng cao. Ông cũng đưa ra danh sách đen để cảnh báo về 6 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại là "đồng phạm" của bệnh này:

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật như gan, thận, lá lách, óc cũng chính là những tác nhân đáng phải lưu ý. Bởi nội tạng chứa nhiều purine, chính là chất gây tăng nồng độ axit uric trong máu. Lâu ngày sẽ gây bệnh gout hoặc người đang mắc gout ăn vào khiến bệnh trở nên trầm trọng: sưng, đau nhiều hơn…

Hải sản

Có một thực trạng không phải ai cũng biết đó là bệnh gout rất phổ biến ở các vùng ven biển. Bởi vì trên thực tế, cá hồi, mực, động vật có vỏ, tôm và các loại hải sản khác cũng có hàm lượng purine tương đối cao. Do đó nếu ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến tăng axit uric và tăng nguy cơ bị bệnh gout tấn công.

Bia rượu

Đồ uống có cồn, phổ biến nhất là bia rượu không chỉ là "đồng phạm" gây bệnh gout mà còn là thực phẩm kiêng kỵ với người bị bệnh gout. Chúng có chứa lượng lớn purine, bên cạnh những chất có hại cho cơ thể khác như cồn, men bia. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cồn có thể kiềm chế sự bài tiết axit uric gây ra các triệu chứng gout nguy hiểm.

Nước hầm xương, xúp thịt:

Đây là những món ăn bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thực tế thì nước hầm xương chứa rất ít chất dinh dưỡng, lại chứa nhiều purine và chất béo nên sau khi uống rất khó cải thiện tình trạng dinh dưỡng của cơ thể, thay vào đó có thể tăng axit uric và gây nhiều bệnh. Tương tự, các loại xúp thịt cũng không nên dùng quá thường xuyên vì dễ gây béo phì, bệnh gout.

Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao gồm chất chất đạm (protein), vitamin E, B6, B12.. Chính hàm lượng protein rất cao sẽ dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu, là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Các loại thịt này chứa nhiều purine nên cũng cần kiểm soát lượng ăn vào ngay cả với người khỏe mạnh. Tốt nhất là không nên ăn quá 75g thịt đỏ mỗi ngày và không ăn đồ sống, tái.

Đồ nướng, đồ chiên

Đồ nướng, đồ chiên chứa nhiều axit béo chuyển hóa, ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lipid máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não. Đồng thời có thể ảnh hưởng đến quá trình bài tiết bình thường axit uric và gây ra bệnh gout nên hãy ăn có chừng mực. Chưa kể chúng cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh lý khác.

Để phòng ngừa gout, ngoài việc hạn chế những thực phẩm trên, bác sĩ khuyến cáo cần ăn uống cân bằng, bổ sung rau xanh và hoa quả giàu chất xơ, uống nhiều nước để đào thải axit uric. Đồng thời duy trì vận động hợp lý, giữ cân nặng ổn định và tránh căng thẳng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Skypost