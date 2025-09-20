5 loại ung thư "tử thần" thích trốn sau dấu hiệu đau thắt lưng mà nhiều người cho là BỆNH VẶT

Đau lưng, đau thắt lưng là cảm giác hầu như ai cũng từng trải qua trong xã hội hiện đại. Ngồi lâu trước máy tính, vận động sai tư thế, hay tuổi tác đều có thể khiến vùng lưng trở nên nhức mỏi. Chính vì sự phổ biến này mà nhiều người thường bỏ qua, coi đó chỉ là “bệnh vặt” thoáng qua.

Tuy nhiên, không phải cơn đau nào cũng vô hại. Đau lưng kéo dài, nhất là khi kèm theo nhiều triệu chứng bất thường khác, có thể là tín hiệu sớm của những bệnh ung thư nguy hiểm. Dưới đây là 5 loại ung thư có thể “ẩn nấp” sau triệu chứng tưởng chừng đơn giản này.

1. Ung thư thận

Thận nằm sát vùng thắt lưng, vì vậy khi có khối u phát triển, người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ hoặc đau một bên hông lưng. Cơn đau có thể lan xuống bụng hoặc hông. Ngoài đau lưng, ung thư thận còn biểu hiện bằng tiểu ra máu, sụt cân nhanh, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi cơn đau trở nên dữ dội hoặc khối u đã lớn.

2. Ung thư tuyến tụy

Khối u ở tuyến tụy thường chèn ép dây thần kinh và các cơ quan lân cận, gây đau lưng, đặc biệt là vùng thắt lưng trên. Người bệnh có thể thấy đau hơn vào ban đêm hoặc sau khi ăn. Ung thư tụy còn đi kèm vàng da, ngứa da, chán ăn, tiêu hóa kém. Đây là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất vì triệu chứng mờ nhạt dễ nhầm lẫn với bệnh dạ dày hay gan mật.

3. Ung thư phổi

Ít ai nghĩ rằng đau lưng lại liên quan đến phổi. Nhưng khi khối u phổi phát triển về phía sau hoặc di căn đến xương sống, cơn đau lưng sẽ xuất hiện. Thông thường, người bệnh ung thư phổi còn có ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, khàn tiếng và sụt cân. Nếu đau lưng kèm theo triệu chứng hô hấp, tuyệt đối không được chủ quan.

4. Ung thư xương

Đau lưng là một trong những biểu hiện đặc trưng khi ung thư xương tấn công vùng cột sống. Cơn đau thường dai dẳng, tăng dần theo thời gian và không thuyên giảm dù nghỉ ngơi hay dùng thuốc giảm đau thông thường. Bệnh nhân cũng có thể bị hạn chế vận động, tê yếu tay chân nếu khối u chèn ép tủy sống.

5. Ung thư cổ tử cung (ở nữ giới) hoặc tuyến tiền liệt (ở nam giới)

Ở phụ nữ, ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển có thể gây đau vùng chậu lan ra thắt lưng. Các dấu hiệu đi kèm gồm ra máu âm đạo bất thường, khí hư có mùi hôi, rối loạn kinh nguyệt. Ở nam giới, ung thư tuyến tiền liệt khi lan rộng cũng gây đau lưng dưới, đau hông, thậm chí lan xuống chân. Người bệnh thường gặp thêm tiểu khó, tiểu buốt, hoặc tiểu ra máu.

Hãy nhớ, đau thắt lưng không chắc chắn là ung thư, có thể do nhiều nguyên nhân khác và thật sự là "bệnh vặt". Tuy nhiên, nếu cơn đau không rõ nguyên nhân, kéo dài trên 2 tuần hoặc không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, đi kèm dấu hiệu bất thường (sụt cân, mệt mỏi, chán ăn, chảy máu bất thường...) thì cần đi khám ngay!

Nguồn và ảnh: Sohu, Cancer123