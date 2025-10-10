Danh hài Lê Huỳnh sinh năm 1964, là cái tên quen thuộc với khán giả trong nước cũng như hải ngoại. Anh thường đóng chung với danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm.

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ hài với nhiều tiểu phẩm ăn khách như Bói quẻ đầu năm, Ngày hợp mặt, Tây Thi… Thời hoàng kim của tấu hài, Lê Huỳnh chạy show không xuể, kiếm rất nhiều tiền.

Danh hài Lê Huỳnh

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Lê Huỳnh cùng từng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Năm 2005, Lê Huỳnh kết hôn với n ghệ sĩ Kiều Oanh . Sau đó, cả hai cùng nhau sang Mỹ định cư, sinh được một cô con gái. Từ khi cưới nhau, Lê Huỳnh và Kiều Oanh nhanh chóng trở thành một cặp đôi ăn ý trên các sân khấu.

Đến năm 2013, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi". Sau khi chia tay, cặp đôi gây bàn tán khi nhiều lần đấu tố nhau việc phân chia tài sản. Lê Huỳnh thậm chí còn khẳng định anh ra đi tay trắng và phải bắt đầu lại sự nghiệp từ đầu.

Sau khi hôn nhân với Kiều Oanh đổ vỡ, Lê Huỳnh về nước sinh sống để hoạt động nghệ thuật. Năm 2015, nam danh hài nên duyên với diễn viên trẻ Mỹ Linh, kém 29 tuổi. Lê Huỳnh tiết lộ cả hai có nhiều sự đồng điệu với nhau nên chỉ sau 3 tháng quen biết đã quyết định kết hôn và do chính vợ trẻ chủ động "đòi cưới".

Lê Huỳnh vẫn phong độ ở tuổi 61

Ở tuổi 61, Lê Huỳnh không còn là cái tên đình đám nhưng anh vẫn có cuộc sống bình yên bên vợ trẻ. Dù đang sống trong một căn chung cư bình dân, hôn nhân của họ tràn ngập tiếng cười.

Cuộc sống vật chất của Lê Huỳnh ở thời điểm hiện tại không dư dả. Anh thừa nhận mình ít show vì lớn tuổi, sức khỏe cũng không tốt như xưa. May mắn là vợ anh, diễn viên trẻ Mỹ Linh vẫn có việc đều đặn.

Ngoài ra, Lê Huỳnh có nhà cho thuê ở Mỹ nên gia đình có nguồn thu nhập đảm bảo cố định để không rơi vào tình huống "chạy ăn từng bữa".

Vài năm trước, Lê Huỳnh có ý định từ giã nghệ thuật để về quê sống nhưng anh vẫn được mời đi phim, đi diễn hài cùng vợ. Sắp tới, Lê Huỳnh sẽ trở lại trong phim điện ảnh kinh dị Cải mả .

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ kém 29 tuổi, Lê Huỳnh cho hay, anh có kinh nghiệm nhiều hơn nên luôn cố gắng chủ động làm lành trước mỗi khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi.

Nam nghệ sĩ tiết lộ, trong gia đình, anh là người quản lý tiền bạc của hai vợ chồng. "Vợ còn trẻ, đôi khi cũng đam mê quần áo túi hiệu nên đôi lúc tiêu xài phóng khoáng. Tôi cố gắng tiết kiệm tối đa để phòng thân sau này" , anh nói.

Dù chênh nhau gần 30 tuổi nhưng vợ chồng Lê Huỳnh - Mỹ Linh rất hạnh phúc. Lê Huỳnh cũng tiết lộ, vợ trẻ rất ghen. Có lần, anh có việc phải đi ra ngoài, không nghe điện thoại được. Mở máy lên, anh tá hỏa vì thấy vợ gọi cả trăm cuộc và tin nhắn. Tuy nhiên, Lê Huỳnh cho hay, anh không thấy khó chịu vì điều đó.

Lê Huỳnh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ kém 29 tuổi

Sau 10 năm chung sống, cặp đôi vẫn cảm thấy như hồi mới yêu nhau. Kết hôn đã nhiều năm, nhưng vợ chồng Lê Huỳnh chưa có con chung. Dù đó là ước mơ của cả hai, đồng thời Mỹ Linh cũng muốn có em bé để vui cửa vui nhà, song cả hai không quá gấp gáp, căng thẳng vì chuyện này.

Nam diễn viên từng tâm sự: "Tôi có bàn với vợ đợi khi nào vợ chồng thảnh thơi rồi sinh cũng không muộn. Tuổi tôi ngày một lớn nên muốn khi có con cũng phải đảm bảo cuộc sống thoải mái nhất".