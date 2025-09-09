Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái Đất

Giữa những ngọn núi hùng vĩ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một công trình kiến trúc phi thường của con người đã uốn lượn và vắt mình lên cao, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục đến nghẹt thở. Đó chính là Đại lộ Thông Thiên, hay còn được biết đến với cái tên đầy thi vị Đường lên thiên đường.

Con đường này được xây dựng để kết nối chân núi Thiên Môn với Cổng Trời, một vòm đá tự nhiên nổi tiếng, nhưng bản thân nó đã trở thành một điểm đến hấp dẫn không kém gì ngọn núi. Với 99 khúc cua gấp và độ dốc ấn tượng, đây được mệnh danh là một trong những cung đường lái xe điên rồ và hồi hộp nhất hành tinh.

Đường lên Thiên Đường uốn lượn lên Thiên Môn Sơn với 99 khúc cua gấp.

Một kiệt tác kỹ thuật giữa lòng thiên nhiên

Đại lộ Thông Thiên không dài, chỉ gần 11km, nhưng điều làm nên sự đặc biệt của nó chính là con số 99 khúc cua tay áo. Mỗi khúc cua đều là một thử thách cho cả người lái và du khách. Con đường bắt đầu từ độ cao 200m so với mực nước biển và leo lên tới đỉnh núi ở độ cao khoảng 1.300m.

Nhìn từ trên cao, đặc biệt là từ cáp treo Thiên Môn Sơn, con đường hiện ra như một dải lụa trắng vắt ngang qua sườn núi xanh thẫm, vẻ đẹp siêu thực khiến người ta phải tự hỏi liệu nó có phải là một công trình của con người hay một tác phẩm của tự nhiên.

Việc xây dựng con đường này là một nỗ lực khổng lồ. Bắt đầu từ năm 1998 và kéo dài 8 năm, dự án đã phải đối mặt với địa hình dốc và không ổn định. Tổng chi phí ước tính lên đến hơn 100 triệu nhân dân tệ, một con số phản ánh sự khó khăn và công sức cần thiết để ổn định mái dốc, xây dựng các bức tường chắn an toàn để đảm bảo sự vững chãi của con đường.

Ngày nay, những nỗ lực đó đã cho phép các xe buýt chở khách du lịch lên xuống hàng ngày, được điều khiển bởi những tài xế địa phương giàu kinh nghiệm. Một số tài xế thậm chí còn thực hiện tới 10 chuyến khứ hồi mỗi ngày, thành thạo những khúc cua mà ngay cả các tay đua chuyên nghiệp cũng phải dè chừng.

Nhìn từ cáp treo, Đại lộ Thông Thiên trông giống như một dải ruy băng trắng vắt ngang qua ngọn núi.

Cảm giác mạnh và sự hồi hộp của du khách

Đối với du khách, hành trình trên Đại lộ Thông Thiên không chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Những khúc cua gấp khúc ôm lấy những vách đá dựng đứng, và đối với bất kỳ ai ngồi gần cửa sổ xe buýt, cảnh tượng thung lũng sâu thẳm bên dưới có thể khiến hành trình trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

Nhiều du khách so sánh việc leo dốc với một trò chơi giải trí quay chậm, khi mỗi khúc cua mở ra một góc nhìn mới tuyệt đẹp trên ngọn núi. Cảm giác này kết hợp hoàn hảo giữa sự kỳ vĩ của thiên nhiên và cảm giác phấn khích của việc chinh phục một trong những cung đường khó nhất.

Trên đỉnh, con đường dẫn thẳng đến Động Thiên Môn, một vòm đá tự nhiên khổng lồ cao hơn 130m. Cửa vào hang động này, nằm trên vách núi, giống như một cánh cổng dẫn lên thiên đường. Để đến được đó, du khách phải tiếp tục đi bộ lên 999 bậc thang.

Những con số này không chỉ là ngẫu nhiên, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Trung Quốc, nơi số 9 thường gắn liền với sự vĩnh cửu và thần thánh, tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa về tâm linh và sự kiên trì.

Nơi vẻ đẹp và sự táo bạo giao thoa

Đại lộ Thông Thiên không chỉ là một cung đường để ngắm cảnh, mà còn là sân khấu cho những kỳ tích táo bạo. Năm 2016, tay đua người Ý Fabio Barone đã điều khiển chiếc Ferrari 458 Italia được độ lại đặc biệt lên đường chỉ trong hơn 10 phút, lập kỷ lục về tốc độ nhanh nhất.

Các nghệ sĩ biểu diễn nhào lộn trên giày trượt patin và wingsuit cũng đã chọn ngọn núi này làm bối cảnh, góp phần khẳng định danh tiếng của nơi đây là nơi giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và sự táo bạo của con người.

Tuy nhiên, với phần lớn du khách, hành trình này không phải để lập kỷ lục. Đó là một trải nghiệm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Nhìn từ những cầu vượt và sàn kính bám trên vách đá, con đường trông như một sợi chỉ trắng uốn lượn bất tận xuyên qua khu rừng. Và khi ngồi trên xe buýt, nó trở thành một thử thách về thần kinh, mỗi khúc cua lại ẩn chứa một khúc cua khác, tạo nên một sự hồi hộp liên tục.

Đường lên Thiên Đường đã trở thành biểu tượng hiện đại của Trương Gia Giới, đứng sừng sững bên cạnh những cột đá sa thạch nổi tiếng hay cây cầu kính bắc qua Grand Canyon.

Con đường này không chỉ thể hiện kỹ thuật của con người mà còn tôn vinh vẻ đẹp hùng vĩ của Thiên Môn Sơn, và dù được tiếp cận như một thử thách hay chỉ đơn giản là một con đường dẫn đến một hang động kỳ vĩ, nó đều để lại một ấn tượng mạnh mẽ không thể nào quên.