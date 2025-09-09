Kinh hoàng hơn "phòng chat thứ N": Thêm phòng chat với 234 nạn nhân, trở thành vụ án tình dục mạng lớn nhất lịch sử Hàn Quốc

Ngày 8/9, Viện Kiểm sát Trung ương Hàn Quốc đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Kim Nok-wan (33 tuổi) - kẻ cầm đầu “phòng chat mục sư” khét tiếng trên Telegram và tổ chức tội phạm tình dục mạng “Tự vệ đoàn”, nơi diễn ra các hoạt động tổ chức tội phạm tình dục trực tuyến quy mô lớn.

Tại phiên tòa xét xử do Tòa án Trung tâm Seoul tiến hành, Công tố viên đặc nhiệm thuộc Đội điều tra “Tự vệ đoàn” đã đề nghị mức hình phạt cao nhất dành cho bị cáo. Ngoài án tù chung thân, phía công tố cũng yêu cầu lệnh đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm và 5 năm quản chế sau khi mãn hạn.

Kim Nok-wan (33 tuổi) - kẻ cầm đầu “phòng chat mục sư”

Đối với các đồng phạm, trong đó có Kang XX - người bị giam giữ và truy tố cùng Kim, công tố đề nghị 14 năm tù giam kèm theo lệnh công khai và thông báo thông tin cá nhân. Bảy thành viên khác của “Tự vệ đoàn” cũng bị đề nghị mức án 6-10 năm tù giam và 4-5 năm tù giam.

Tòa án sẽ tuyên án sơ thẩm vào 14h ngày 13/10 tới.

Theo hồ sơ truy tố, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2024, Kim Nok-wan đã tổ chức và cầm đầu nhóm tội phạm tình dục trực tuyến mang tên “Tự vệ đoàn” với biệt danh “Mục sư”. Y bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em, sản xuất và phát tán các video khiêu dâm cưỡng bức, đồng thời lừa ép một số nạn nhân vị thành niên phải quan hệ tình dục để được “tốt nghiệp nô lệ”.

Kết quả điều tra mở rộng của Viện Kiểm sát cũng xác định thêm 10 nạn nhân mới, cùng 17 nạn nhân từng xuất hiện trong các vụ án đã có phán quyết trước đó mà Kim bị phát hiện là đồng phạm. Như vậy, tổng số nạn nhân của y lên tới 234 người, trong đó có 159 trẻ vị thành niên.

Con số này vượt xa so với phòng chat “Bác sĩ” do Jo Joo-bin điều hành (73 nạn nhân) và “N-bunbang Đại học Seoul” (48 nạn nhân) cộng lại.

Hồi tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã công khai họ tên, tuổi và gương mặt của Kim Nok-wan theo Điều 4 Luật Công bố thông tin tội phạm nghiêm trọng, nhằm cảnh báo xã hội.

Nguồn: The Joong Ang