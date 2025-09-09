Quên tắt bếp suốt 27 ngày, người đàn ông nhận kết cục không tưởng

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2025, tại Ngọc Hoàn, Chiết Giang, Trung Quốc, một người đàn ông họ Diệp đã trở về nhà sau 27 ngày vắng mặt và phát hiện ra một điều kinh hoàng. Anh đã quên tắt bếp gas sau khi hâm nóng một nồi thuốc Bắc trước khi đi. Mặc dù may mắn không có vụ nổ gas hay hỏa hoạn nào xảy ra, nhưng sự việc này đã khiến anh "toát mồ hôi lạnh".

Theo truyền thông Trung Quốc, khi anh Diệp đi vắng gần một tháng, anh thậm chí còn nhận được thông báo nộp tiền gas. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều và đã trả tiền, không ngờ rằng số tiền nợ lại là do bếp gas vẫn đang cháy liên tục.

Những gì còn lại sau 27 ngày

Khi về đến nhà, anh Diệp thấy bếp gas vẫn đang cháy với ngọn lửa nhỏ nhất. Nồi thuốc Bắc đã cạn khô và biến thành than, đáy nồi bị cháy trắng và biến dạng, còn gạch lát bếp thì nứt vỡ do nhiệt độ cao. Tuy nhiên, kỳ diệu là không có đám cháy hay vụ nổ nào xảy ra.

Các chuyên gia phân tích rằng vụ việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể là do không có vật liệu dễ cháy nào đặt gần bếp, ngọn lửa rất nhỏ và nồng độ gas chưa đạt đến mức nguy hiểm. Đây có thể coi là một chuỗi may mắn liên tiếp, nếu không thì hậu quả sẽ là không thể lường trước được.

Sự việc hy hữu của anh Diệp là một lời cảnh tỉnh đáng giá về sự bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù may mắn không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lời nhắc nhở rằng nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Hầu hết các vụ hỏa hoạn trong nhà đều bắt nguồn từ những sơ suất nhỏ, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng bếp gas, điện, hoặc nến.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

Kiểm tra bếp gas: Trước khi rời nhà, dù chỉ trong chốc lát, hãy kiểm tra kỹ lưỡng xem đã tắt bếp gas hoàn toàn chưa. Nên khóa van bình gas khi không sử dụng trong thời gian dài.

Tránh để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt: Không đặt khăn lau bếp, giấy, rèm cửa, hoặc bất kỳ vật dụng dễ cháy nào gần bếp nấu.

Không rời khỏi bếp khi đang nấu: Đặc biệt là khi chiên, xào, hoặc nấu các món cần nhiệt độ cao, đừng rời đi ngay cả trong một vài phút.

Lắp đặt thiết bị báo động: Cài đặt các thiết bị báo khói và báo gas trong nhà. Đây là những "vệ sĩ" thầm lặng, có thể cảnh báo sớm khi có nguy cơ, giúp bạn có thêm thời gian để phản ứng.

Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị: Kiểm tra ống dẫn gas và các thiết bị điện định kỳ. Thay thế ngay lập tức nếu phát hiện hư hỏng, rò rỉ.

Nguồn: ETtoday