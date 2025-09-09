Con người sắp ngừng tăng tuổi thọ?

"Tuổi thọ tăng chưa từng có mà chúng ta đạt được trong nửa đầu thế kỷ 20 dường như là hiện tượng khó có thể đạt được lần nữa trong tương lai gần" - PGS Héctor Pifarré i Arolas (Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí PNAS, cho biết.

Tốc độ tăng tuổi thọ của con người có thể đã vượt đỉnh từ lâu và đang chậm lại - Minh họa AI: Thu Anh

Công trình của PGS Arolas và các cộng sự đã xem xét dữ liệu dân số của 23 quốc gia có thu nhập cao và tỉ lệ tử vong thấp trong thế kỷ 20.



Các hồ sơ lịch sử được kết hợp với 6 mô hình dự báo khác nhau, chủ yếu dành cho những người sinh từ năm 1939 đến năm 2000.

Kết quả cho thấy kỳ vọng hầu hết mọi người sống đến 100 tuổi là điều khó lòng xảy ra trong tương lai gần.

Cụ thể hơn, những người sinh năm 1980 sẽ không thể đạt được mốc đó như các dự báo trước đây khi phân tích tốc độ gia tăng tuổi thọ đáng kinh ngạc mà nhân loại đã đạt được từ đầu thế kỷ 20.

Dữ liệu từ nghiên cứu này chỉ ra rằng từ năm 1900 đến năm 1938, tuổi thọ trung bình tăng khoảng 5,5 tháng mỗi thế hệ.

Đối với nhóm từ năm 1939 đến năm 2000, mức tăng chậm lại, chỉ còn khoảng 2,5 đến 3,5 tháng mỗi thế hệ.

Đó là một sự khác biệt đáng kể, cho thấy tốc độ gia tăng tuổi thọ của con người đã qua đỉnh từ lâu, bất chấp những tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo đồng tác giả José Andrade từ Viện nghiên cứu nhân khẩu học Max Planck (Đức), tốc độ gia tăng tuổi thọ cực nhanh vào đầu thế kỷ 20 chủ yếu là nhỏ việc cải thiện được tỉ lệ tử vong trong những năm đầu đời.

Chúng ta đã làm tốt đến mức ở các quốc gia phát triển gần như không còn gì nhiều để cải thiện nữa.

"Nếu không có bất kỳ đột phá lớn nào giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ con người, tuổi thọ vẫn không thể tăng nhanh như vào đầu thế kỷ 20, ngay cả khi tỉ lệ sống sót của người trưởng thành tăng gấp đôi so với dự đoán" - TS Andrade nói với Science Alert.



Các phát hiện này được cho là rất có ích đối với các nhà hoạch định chính sách: Việc nắm rõ một người có thể sống lâu trung bình bao nhiêu tuổi trong tương lai gần có thể giúp thiết kế các chương trình hỗ trợ người cao tuổi, sử dụng quỹ lương hưu... hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, phát hiện này nêu bật vai trò của các chiến lược giúp người dân đạt được tuổi thọ khỏe mạnh - tức sống lâu nhưng phải ít bệnh tật - hơn là chỉ tập trung vào cải thiện số năm sống.