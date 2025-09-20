Cuộc sống tối giản của cô gái 9X: Tiêu 2,8 triệu/tháng, tiết kiệm 700 triệu trong 3 năm và sống viên mãn

Chỉ tiêu 800 tệ mỗi tháng (khoảng 2,8 triệu đồng), cô tiết kiệm được 200.000 tệ trong 3 năm (khoảng 700 triệu đồng) và tận hưởng một cuộc sống mà chính cô gọi là "viên mãn".

Câu chuyện của cô gây bão trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu "vật tổ tinh thần" cho nhiều người trẻ đang tìm kiếm cách thoát khỏi áp lực tài chính. Vậy bí quyết của cô là gì?

1. Tự nấu ăn - công thức của sự tiết kiệm và khỏe mạnh

Trong khi nhiều bạn trẻ dựa vào đồ ăn nhanh và dịch vụ giao hàng, cô gái này kiên trì tự đi chợ mỗi sáng. Với một chiếc túi vải, cô chọn rau củ tươi, thịt cá và chuẩn bị bữa ăn ba bữa tại nhà.

Bữa sáng chỉ 5 tệ: bánh kếp trứng, sữa đậu nành và trái cây.

Bữa trưa tầm 12 tệ: cơm, rau, thịt.

Bữa tối: tận dụng nguyên liệu còn lại để nấu ăn đơn giản, lành mạnh.

Cô chưa bao giờ gọi đồ ăn ngoài. Lý do: "Đồ mang về vừa đắt, vừa không tốt cho sức khỏe. Tự nấu ăn rẻ hơn nhiều và yên tâm hơn."

2. Tiết kiệm triệt để từ những món nhỏ nhất

Nếu nhìn vào thói quen sinh hoạt của cô, nhiều người sẽ ngạc nhiên:

- Dầu gội, kem đánh răng phải dùng đến giọt cuối cùng.

- Khăn giấy dùng tùy tình huống: khi cần thì một lớp, còn không thì tận dụng tối đa.

- Sản phẩm dưỡng da chỉ gói gọn trong một chai kem dưỡng trẻ em 50 tệ - dùng cho cả khuôn mặt.

Điều bất ngờ là làn da của cô vẫn mịn màng, săn chắc. "Không cần quá nhiều sản phẩm cầu kỳ. Quan trọng là thói quen sống và ăn uống lành mạnh", cô chia sẻ.

3. Hóa đơn điện thoại rẻ bất ngờ

Thay vì gói cước 5G cao ngất, cô chọn gói giữ số và thẻ data chỉ 27 tệ/tháng. Với cô, thế là đủ: đi làm có Wi-Fi, về nhà lại có internet.

Thời gian rảnh, cô tranh thủ làm thêm online. Nhờ vậy, ngoài khoản tiết kiệm, cô còn có thu nhập phụ 2.000 tệ mỗi tháng.

4. Luôn mang theo "túi bốn chiều"

Chiếc túi vải của cô chứa đủ món: bình giữ nhiệt với trà mận tự nấu, cà phê hòa tan, sạc dự phòng… Túi có thể gấp gọn, mở ra thành túi mua sắm, giúp cô không phải dùng túi nilon.

"Ra ngoài mà không cần ghé quán trà sữa, cà phê. Cứ có bình giữ nhiệt là đủ." - cô nói vui.

5. Ba năm không mua quần áo mới

Trong tủ đồ, quần áo của cô được phân loại gọn gàng: áo phông trắng, quần jean, áo khoác cơ bản. Tất cả đều là đồ cũ nhưng vẫn hợp thời, không hề lỗi mốt.

Triết lý của cô: "3 món đồ chất lượng cao còn hơn 30 món chạy theo trào lưu".

6. Đi bộ thay taxi - vừa khỏe vừa tiết kiệm

- Dưới 3 km: đi bộ.

- Trong 5 km: đi xe đạp công cộng.

- Xa hơn thì chọn xe buýt hoặc tàu điện.

Nhờ thói quen này, cô không chỉ tiết kiệm được tiền đi lại mà còn duy trì vóc dáng. Mỗi ngày, cô tranh thủ đọc sách trên xe buýt, biến việc di chuyển thành thời gian học hỏi.

7. Chọn "cô độc chất lượng" thay vì xã giao vô nghĩa

Trong khi nhiều người phải tham dự tiệc tùng, sự kiện xã hội, cô gái này chọn dành thời gian ở nhà:

- Trồng cà chua trên ban công.

- Làm thêm việc online.

- Đọc sách và học thêm kỹ năng.

Theo cô: "Tương tác xã hội vô ích chỉ khiến mình kiệt sức. Tôi thích đầu tư vào bản thân hơn".

Kết luận: Tối giản không phải nghèo khổ, mà là tự do

Lối sống của cô gái 9X khiến nhiều người nghĩ cô "khắc khổ". Nhưng sự thật là cô đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng - chủ động, không bị áp lực bởi tiêu dùng.

Khi người khác khoe túi mới, thì tài khoản tiết kiệm của cô lại dày thêm.

Khi nhiều người mất ngủ vì KPI, thì cô yên tâm với lịch sinh hoạt đều đặn.

Khi nhiều bạn trẻ "đu trend" mua sắm, thì cô lại tận hưởng niềm vui nhỏ bé từ một ban công xanh mướt.

Cô chứng minh rằng: Tối giản không phải từ bỏ, mà là chọn điều quan trọng. Không nghèo đi, mà giàu thêm sự tự do.