5 thứ cho vào máy giặt không khác "ném tiền qua cửa sổ": Hỏng máy, người còn dễ sinh bệnh!

Máy giặt là trợ thủ đắc lực giúp tiết kiệm thời gian, nhưng không phải món đồ nào cũng có thể bỏ vào máy. Một số vật dụng nếu giặt sai cách không chỉ hỏng đồ mà còn làm giảm tuổi thọ máy hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 5 món bạn nên tuyệt đối tránh.

1. Gấu bông

Với các gia đình có trẻ nhỏ, gấu bông là món đồ gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu không vệ sinh đúng cách, những món đồ này sẽ trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn và ve bụi. Nghiên cứu cho thấy, gấu bống không được giặt quá 6 tháng có mức vi khuẩn vượt quá an toàn. Khi trẻ ôm chúng ngủ, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là rất cao. Do chất liệu mềm và dễ rối, giặt bằng tay vẫn là cách tốt nhất. Nếu bỏ vào máy giặt, sợi bông dễ bung ra, mất phom và bạn sẽ phải tốn thời gian nhặt lại.

2. Áo vest

Áo vest là trang phục quan trọng của nam giới trong các dịp trang trọng. Chúng được thiết kế để giữ phom cứng cáp, vì vậy giặt bằng máy có thể làm hỏng cấu trúc sợi, dẫn đến co rút, vai xệ hoặc mất dáng. Với những bộ vest đắt tiền, làm hỏng là điều rất đáng tiếc. Giải pháp an toàn là giặt khô hoặc mang đến cửa hàng giặt là chuyên nghiệp.

3. Giày

Nhiều người có thói quen bỏ giày vào máy giặt vì nghĩ sạch sẽ hơn, nhưng thực tế đây là cách làm hỏng giày và ảnh hưởng máy. Giày dính nhiều đất cát, nếu giặt máy có thể làm tắc ống dẫn nước. Chưa kể giày chứa nhiều vi khuẩn, nấm gây mùi, nếu giặt chung với quần áo sẽ dễ lây nhiễm chéo. Tốt nhất nên giặt giày bằng tay, dùng bàn chải và phơi khô tự nhiên.

4. Áo khoác lông vũ

Áo khoác lông vũ nhẹ và giữ nhiệt tốt, nhưng nếu giặt máy, lông bên trong dễ vón cục, giảm hiệu quả giữ ấm. Một số áo dày, mặt ngoài có phủ chống nước, giặt nhanh bằng máy có thể làm hỏng lớp vải hoặc thậm chí rách áo. Giải pháp an toàn là vệ sinh từng vết bẩn bằng tay hoặc mang đi giặt khô.

5. Đồ lót

Đồ lót dễ biến dạng khi giặt máy, đặc biệt là áo ngực và quần lót. Việc co kéo hoặc xoắn trong máy sẽ làm mất phom, gây khó chịu khi mặc. Nên giặt tay bằng nước ấm và chất tẩy nhẹ, sau đó phơi khô tự nhiên để đảm bảo bền và thoải mái.

Theo Toutiao