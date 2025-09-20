"Ông hoàng nhạc đỏ" tuổi 49: Sở hữu nhà 4 tầng 120m2 ngay trung tâm Hà Nội, biệt thự bề thế ở Thanh Hóa

Giọng ca hàng đầu nền nhạc Cách mạng đương đại

Trọng Tấn (tên đầy đủ là Mai Trọng Tấn), sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, là một trong những giọng ca nam hàng đầu của dòng nhạc Cách mạng Việt Nam. Với chất giọng nam cao (tenor) đầy nội lực, vang, và ấm áp, anh được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" hay "giọng ca vàng".

Trọng Tấn

Tình yêu âm nhạc của Trọng Tấn nảy nở từ khi còn nhỏ. Anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và được gia đình khuyến khích theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Năm 1996, Trọng Tấn thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi anh theo học khoa Thanh nhạc dưới sự dẫn dắt của các giáo sư, nghệ sĩ hàng đầu. Đây là nền tảng vững chắc để anh trau dồi kỹ thuật và hoàn thiện phong cách biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của Trọng Tấn thăng hoa rực rỡ. Anh nhanh chóng gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế của mình trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Một số giải thưởng tiêu biểu trong sự nghiệp của anh bao gồm: Giải Nhất Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1997; Giải Nhất Giọng hát hay Truyền hình toàn quốc 1999 (Giải Sao Mai); Giải Nhất Giọng hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc.

Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận tài năng mà còn là bệ phóng vững chắc giúp tên tuổi Trọng Tấn đến gần hơn với công chúng.

Anh trở thành một trong những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cách mạng được yêu thích nhất. Anh thành công trong việc làm mới những ca khúc nhạc cách mạng, mang lại cảm xúc vừa truyền thống vừa hiện đại. Các ca khúc làm nên tên tuổi Trọng Tấn có thể kể đến như "Tiếng đàn bầu", "Tình ca", "Đất nước tình yêu", "Bài ca hy vọng", và đặc biệt là "Một đời người một rừng cây". Giọng hát của anh được ví như một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cổ điển và cảm xúc chân thành, khiến người nghe luôn cảm thấy bồi hồi và tự hào về đất nước.

Trọng Tấn bên gia đình

Ngoài sự nghiệp ca hát solo, Trọng Tấn cũng được biết đến với sự kết hợp ăn ý cùng hai giọng ca nổi tiếng khác là Đăng Dương và Việt Hoàn. Bộ ba "tam ca nhạc đỏ" này đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong làng nhạc Việt, được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua nhiều chương trình và đêm nhạc lớn.

Trọng Tấn không chỉ là một ca sĩ, anh còn từng là một giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi anh truyền lửa đam mê và kinh nghiệm cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Trọng Tấn luôn giữ một hình ảnh chuẩn mực, giản dị và hết mình vì nghệ thuật. Anh góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển dòng nhạc Cách mạng, khiến thể loại này không bị lãng quên giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại.

Với sự nghiệp thành công rực rỡ và những đóng góp bền bỉ, Trọng Tấn đã và đang giữ một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu "giọng ca vàng" của nền âm nhạc nước nhà.

Trọng Tấn tại nhà 120m2 trung tâm Hà Nội

Gia đình viên mãn, giàu có, sở hữu nhiều bất động sản

Với vị thế là một trong những ca sĩ hàng đầu dòng nhạc Cách mạng, Trọng Tấn có mức cát-xê thuộc hàng top. Anh là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện lớn của quốc gia, các buổi biểu diễn tại các cơ quan, xí nghiệp và các chương trình nghệ thuật quan trọng. Mức thu nhập từ việc biểu diễn là nguồn tài chính chính giúp anh xây dựng cuộc sống sung túc.

Ngoài âm nhạc, Trọng Tấn còn là một người kinh doanh thành công, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Ca sĩ Anh Thơ từng tiết lộ, cô chỉ biết đi hát không biết kinh doanh gì khác nhưng Trọng Tấn lại kinh doanh, đầu tư khá mát tay.

Trọng Tấn từng chia sẻ rằng sự giàu có lớn nhất của anh không phải là tiền bạc mà là tình yêu của khán giả. Tuy nhiên, sự thành công trong sự nghiệp đã giúp anh có một cuộc sống thoải mái và ổn định về mặt tài chính.

Khối tài sản bất động sản của Trọng Tấn bao gồm nhiều cơ ngơi rộng rãi và được đầu tư bài bản, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của anh.

Trọng Tấn tại biệt thự tại Thanh Hóa

Ngôi nhà 120m2 ở trung tâm Hà Nội là nơi gia đình Trọng Tấn sinh sống. Nhà có 4 tầng, được được thiết kế theo phong cách nhà vườn, có thang máy riêng, và đặc biệt là khu vườn trên sân thượng. Tại đây, nam ca sĩ dành thời gian chăm sóc cây cảnh, hoa, và nuôi thú cưng như cá Koi, chim, mèo. Không gian xanh mát, yên bình này là nơi anh thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Trọng Tấn cũng sở hữu một biệt thự rộng rãi tại quê nhà Thanh Hóa. Anh từng chia sẻ rằng ngôi nhà này là nơi để đại gia đình tụ họp vào những dịp lễ tết. Biệt thự được xây dựng với phong cách gần gũi thiên nhiên, có khu vườn rộng lớn để bố mẹ anh trồng rau. Khi được hỏi về giá trị, Trọng Tấn tiết lộ rằng ngôi nhà được xây dựng với chi phí khiêm tốn hơn nhiều so với đồn đoán của mọi người, vì anh đã mua mảnh đất này từ khi giá bất động sản ở quê còn khá rẻ.

Với những tài sản đáng nể, Trọng Tấn là minh chứng cho thấy sự thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ sự lao động chăm chỉ, đầu tư thông minh và một cuộc sống giản dị, không phô trương. Cuộc sống sung túc của anh là nguồn cảm hứng cho nhiều người, chứng tỏ rằng dòng nhạc cách mạng vẫn có thể mang lại cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.