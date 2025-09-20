Chồng bác sĩ vợ tiếp viên: Cải tạo nhà thành không gian sống chill, nơi mọi bão giông đều dừng chân sau cánh cửa!

Ở Quảng Châu, vợ chồng anh Lý Kiến Hoa - bác sĩ ngoại khoa và chị Trương Lệ Na - tiếp viên hàng không luôn sống trong guồng quay công việc căng thẳng. Một người trực đêm ở bệnh viện, một người bay xuyên lục địa, đôi khi vài ngày mới gặp nhau. Họ quyết tâm biến căn hộ thành chốn chữa lành, một tổ ấm để trở về sau những giờ mệt nhoài.

Cặp đôi ở Quảng Đông này quyết từ chối lối sửa nhà quá cầu kỳ. Thay vì đầu tư dàn trải vào phần xây dựng cầu kỳ, họ ưu tiên phương án đơn giản cho phần cứng và dành tâm sức cho phần mềm tức là đồ nội thất và trang trí. Kết quả là một căn hộ mang phong cách cổ điển pha nét hiện đại, vừa ấm áp vừa có chiều sâu, khiến nhiều người muốn bắt chước chỉ nhìn riêng phòng khách thôi đã thấy thuyết phục.

Điểm nhấn đầu tiên là ánh sáng. Toàn bộ nhà không bố trí đèn chiếu sáng truyền thống, phòng khách và phòng ngủ dùng đèn tuyến tính âm trần kết hợp với đèn âm tường. Giải pháp này tạo cảm giác gọn gàng, tinh tế và toát lên sự cao cấp dù phần hoàn thiện cơ bản không cầu kỳ.

Diện tích căn hộ là 92 mét vuông, diện tích sử dụng trong tim là 76 mét vuông, kèm theo một mảnh vườn nhỏ khoảng 30 mét vuông cho việc trồng cây và thư giãn. Trong quá trình cải tạo họ nhất quyết không để bố mẹ hay họ hàng can dự, giữ mọi quyết định thiết kế mang đậm dấu ấn của hai vợ chồng. Việc này giúp không gian vừa đáp ứng nhu cầu thực tế vừa giữ được thẩm mỹ đồng nhất.

Tường sau tivi được xử lý theo phong cách Ý kết hợp với chất liệu cổ điển. Hai phong cách tưởng như đối lập lại hòa quyện tự nhiên, khiến nền tivi trở thành một bức nền vừa dễ nhìn vừa tạo cảm giác căn phòng rộng hơn. Phía sau sofa, gia chủ đặt một bức tranh lớn làm trung tâm và xếp ba bức nhỏ hơn xung quanh, cùng một loạt đồ trang trí mang hơi hướng cổ điển, tạo nên không khí vintage ấm áp mà vẫn tinh tế.

Vì diện tích trong nhà không quá lớn, họ ưu tiên tối đa công năng lưu trữ. Một hệ tủ cao đầy kịch trần được bố trí để cất gọn đồ dùng, giữ nhà sạch và ngăn nắp. Không gian bếp ăn liên thông với phòng khách theo kiểu một dải thẳng, bố cục này vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo tầm nhìn liền mạch, khiến căn hộ trông rộng và có tầng bậc hơn.

Tông màu chủ đạo được chọn theo gam lạnh nhưng được cân bằng khéo léo nên không mang cảm giác lạnh lẽo. Đen là tông màu xuất hiện nhiều trong các món đồ trang trí vì tính dễ phối và ít rủi ro về thẩm mỹ. Những chi tiết nhỏ như chân ghế, khung tranh hay phụ kiện màu đen giúp tổng thể vừa hiện đại vừa giữ được sự ấm áp.

Phòng ngủ tuân theo nguyên tắc tối giản với ba gam màu đen trắng nâu. Thiết kế không tô điểm rườm rà, ưu tiên các đường nét tinh gọn và vật liệu có độ bền thẩm mỹ. Một chiếc giường lớn, chăn gối êm ái, ánh sáng dịu là tất cả những gì hai vợ chồng cần để có một đêm thực sự thư giãn. Gia chủ tin rằng một phòng ngủ đẹp không nằm ở việc chất đầy đồ đạc mà ở chỗ tối giản, sạch sẽ và dễ sống.

Cuối cùng, điều làm nhiều người nể phục ở ngôi nhà này không phải là ngân sách bỏ ra, mà là cách hai chủ nhân biết chọn lựa những chi tiết có giá trị thiết thực. Mỗi món đồ, mỗi mảng màu, mỗi cách chiếu sáng đều được nghĩ kỹ để phục vụ trải nghiệm sống hàng ngày. Sau những ca trực hay chuyến bay dài, họ trở về một căn hộ đủ ấm áp để chữa lành, đủ gọn gàng để không tạo thêm áp lực, và đủ tinh tế để làm dịu mọi bão giông ngoài kia.

Theo: Xiaohongshu