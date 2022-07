Cùng trở lại sau nhiều năm vắng bóng: WINNER liên tục gây sốt mạng xã hội, iKON tạo trào lưu hot nhưng bị “cướp” trắng trợn?

Hai nhóm nam nhà YG đều đã có màn tái xuất đường đua Kpop sau nhiều năm vắng bóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Nếu như WINNER đem đến một I Love You với giai điệu vui tươi cùng những thước phim đầy màu sắc thì iKON lại mang đến âm hưởng nhạc Pop những năm 1980 cùng phong cách retro trong But You.

Nhận được nhiều sự ủng hộ và lời khen từ công chúng nhưng thành tích nhạc số lại không mấy nổi bật

Cả hai ca khúc đều nhận được nhiều phản hồi cũng tích cực từ công chúng nhưng thành tích nhạc số lại chưa thực sự bùng nổ. WINNER vốn được mệnh danh là boygroup có thế mạnh về mảng nhạc số nhưng I Love You lại có thứ hạng không mấy ổn định khi debut "khiêm tốn" ở vị trí #41 Melon và #11 Genie. Dù nhóm có sân khấu quảng bá trên show âm nhạc nhưng chart vẫn không có dấu hiệu lội ngược dòng.

Thành tích chart được cho là không mấy ổn định của WINNER

Với iKON thì tuy nhận được nhiều lời khen từ dân tình nhưng thứ hạng nhạc số của ca khúc này khi mới phát hành còn đáng báo động hơn. Có lẽ một phần vì thử nghiệm thể loại mới không phải thị hiếu công chúng nên thành tích nhạc số của nhóm nam nhà YG mới có phần "thê thảm" như vậy.

So với lần comeback trước đó thì thành tích nhạc số của iKON đang là bước lùi đáng báo động

Tuy nhiên, hai nhóm đều thành công trong việc tạo được hiệu ứng tốt trên MXH

WINNER từ trước đến nay luôn là một trong những nhóm nhạc nhận được nhiều cảm tình từ dân Hàn bởi đời tư trong sạch, sự kính nghiệp và âm nhạc có chất riêng. Chính vì vậy mà sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động nhóm, sự trở lại của WINNER đã khiến dư luận đứng ngồi không yên. Một trong số đó phải kể đến việc anh cả Jinwoo liên tục gây bão mạng xã hội vì nhan sắc trẻ đẹp dù đã ngoài 30.

Chiếc thumbnail gây thương nhớ của Jinwoo

Đặc biệt, những khoảnh khắc đẹp trong concert miễn phí Holiday In The Night của WINNER đã khiến 4 chàng trai YG liên tục phủ sóng trên các trang mạng xã hội. Đêm diễn nằm trong kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới của WINNER với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ nhóm đến từ mọi lứa tuổi.

Số lượng người tham gia đông đến mức khiến BTC không thể ngờ

Đám đông cùng lightstick đã tạo nên 1 bức tranh cực đẹp

Hình ảnh minh chứng tất cả mọi người từ nhiều lứa tuổi cũng phải yêu thích WINNER

Sau khi đêm nhạc kết thúc, đã có hơn 80 bài báo viết về đêm nhạc Holiday In The City của WINNER - minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của 4 chàng trai đối với công chúng Hàn Quốc dù đã vắng bóng hơn 2 năm, góp phần tạo nên một mùa comeback thành công.

Sau 2 năm, sức nóng đối với công chúng của WINNER cũng không hề thuyên giảm

Về iKON thì nhóm cũng thành công khi tạo dựng trào lưu để quảng bá But You trên nền tảng TikTok với hơn 74,6 triệu lượt xem. Thậm chí, cô nàng Lisa còn nhiệt tình tham gia quay cùng đàn anh để tạo trend.

Lisa cũng tham gia But You challenge để quảng bá giúp iKON

Tưởng chừng như iKON sẽ "thuận buồm xuôi gió" nhưng trào lưu But You lại bị “cướp” một cách trắng trợn để trở thành hot trend trên TikTok Việt Nam. Cụ thể, một số tài khoản đã chỉnh sửa lại phần nhạc từ But You đổi sang ca khúc Em Là Nhất nhưng vẫn giữ nguyên động tác của trào lưu. Sau đó, những video này nhanh chóng lên xu hướng vì độ ăn khớp giữa ca khúc nhạc Việt với động tác của But You challenge. Vì không ghi nguồn nên nhiều người cũng lầm tưởng và bắt trend trên nền nhạc Em Là Nhất, mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với trào lưu để quảng bá sản phẩm mới của iKON.



But You challenge bị biến tấu trên nền nhạc bài hát Việt Nam

