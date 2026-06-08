Cùng dính lùm xùm vệ sinh, huyền thoại phở phố cổ "bay màu" khỏi Michelin còn quán bánh xèo vẫn trụ hạng khó tin

Cùng xuất hiện trong danh sách vi phạm an toàn thực phẩm đầu năm 2026, nhưng số phận của hai quán ăn từng được Michelin Guide vinh danh lại khác nhau.

Chiều 4/6 tại Hà Nội, Michelin chính thức công bố danh sách tuyển chọn MICHELIN Guide Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng 2026. Trong đó, hạng mục Bib Gourmand dành cho những quán ăn có chất lượng tốt với mức giá hợp lý tiếp tục thu hút sự quan tâm khi bên cạnh nhiều gương mặt mới, không ít địa chỉ quen thuộc vẫn được xướng tên.

Tuy nhiên, nhiều thực khách nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu, Hà Nội) trong danh sách Bib Gourmand năm nay. Đây là quán phở từng được Michelin Guide vinh danh liên tiếp trong 3 năm từ 2023 đến 2025.

Trước đó, vào tháng 1/2026, UBND phường Hoàn Kiếm đã công bố danh sách 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, trong danh sách này xuất hiện hai thương hiệu quen thuộc với thực khách trong và ngoài nước, từng được Michelin Guide xếp hạng Bib Gourmand là Phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu) và Mr. Bảy Miền Tây (79 Hàng Điếu).

Theo thông tin từ Chuyên trang Thủ đô Hà Nội - Báo Điện tử Chính phủ, Phở Tư Lùn bị xử phạt 4 triệu đồng do hành vi bày bán, lưu trữ thực phẩm trên các thiết bị, dụng cụ không bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định.

Việc Phở Tư Lùn không còn xuất hiện trong danh sách Bib Gourmand 2026 khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là một trong những quán phở lâu năm nổi tiếng ở khu vực phố cổ Hà Nội. Khác với phần lớn quán phở truyền thống có nước dùng trong, phở tại đây được biết đến với phần nước dùng đục, béo và đậm vị.

Ảnh: migo.travel

Sau khi bị xử phạt, Phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu, Hà Nội) vắng mặt trong danh sách Bib Gourmand năm nay

Theo giới thiệu của quán, nước dùng được ninh liên tục từ xương bò và thịt bò trong khoảng hơn 24 giờ. Xương ống được đập hai đầu để phần tủy tiết ra nhiều hơn trong quá trình ninh, góp phần tạo độ ngọt và béo tự nhiên. Quán không sử dụng quế, hồi như nhiều nơi khác mà chủ yếu nêm nếm bằng nước mắm ngon và gừng nướng.

Chủ quán cho biết mỗi ngày đều bắt đầu công việc từ khoảng 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu. Phần gầu được thái hoàn toàn bằng tay, trong khi thịt bò tươi được cắt bằng máy rồi tiếp tục đập và miết mỏng trước khi chan nước dùng sôi để phục vụ thực khách.

Hiện giá một bát phở chín tại quán khoảng 55.000 đồng, phở tái 65.000 đồng. Thực đơn gồm các món phở tái, phở chín, nạm gầu và sốt vang.

Trong khi đó, Mr. Bảy Miền Tây bị xử phạt 8 triệu đồng với hai hành vi vi phạm gồm: hệ thống thoát nước thải tại khu vực bếp không được che kín và để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm.

Dù vậy, khác với Phở Tư Lùn, Mr. Bảy Miền Tây vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách Bib Gourmand 2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp quán được Michelin Guide vinh danh, sau các năm 2024 và 2025.

Được thành lập từ hơn 10 năm trước trên phố Hàng Điếu, Mr. Bảy Miền Tây gây ấn tượng với thực khách nhờ không gian mang đậm dấu ấn miền Tây Nam Bộ. Chủ quán, ông Lê Trọng Quốc (thường được gọi là Mr. Bảy) cho biết mong muốn mang đến cho thực khách không chỉ món ăn mà còn cả trải nghiệm văn hóa vùng sông nước. Vì vậy, mỗi bàn ăn đều được trang trí bằng khăn rằn Nam Bộ.

Khác với Phở Tư Lùn, Mr. Bảy Miền Tây vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách Bib Gourmand 2026

Món ăn nổi bật nhất tại đây là bánh xèo với nhiều lựa chọn nhân như chay, bò, gà, hải sản hay bánh xèo Nam Bộ truyền thống, có giá từ 95.000 đến 140.000 đồng. Để phù hợp với nguồn nguyên liệu và khẩu vị của thực khách Hà Nội, quán sử dụng các loại rau ăn kèm phổ biến như xà lách, tía tô, kinh giới thay vì toàn bộ các loại rau đặc trưng miền Tây.

Bánh xèo được đổ trên chảo lớn, sâu lòng để tạo lớp vỏ vàng ruộm, giòn rụm. Ngoài bánh xèo, thực đơn còn có các món lẩu, nem cuốn, bún và nhiều món nướng khác. Với khách quốc tế, nhân viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và hướng dẫn cách cuốn bánh xèo cùng rau sống, bánh tráng trước khi chấm nước mắm chua ngọt để thưởng thức đúng kiểu miền Tây.

Việc được Michelin Guide vinh danh là sự ghi nhận về chất lượng món ăn, nhưng không đồng nghĩa với việc các cơ sở được miễn trừ khỏi những yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh thực khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm ăn uống toàn diện, từ hương vị đến tiêu chuẩn vận hành, việc duy trì chất lượng món ăn thôi là chưa đủ.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở để các cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt là những thương hiệu đã có tên tuổi, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cũng như giữ gìn uy tín với thực khách.