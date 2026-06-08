AEON Mall bỏ túi 8 tỷ đồng mỗi ngày, xây trung tâm thương mại ở những nơi không ai ngờ tới

Thay vì tiếp tục tập trung vào các đô thị trung tâm, đại gia bán lẻ Nhật Bản đang đổ hàng chục nghìn tỷ đồng vào hàng loạt dự án tại những địa phương mà trước đây ít ai nghĩ sẽ xuất hiện các trung tâm thương mại quy mô lớn.

Từng gây chú ý khi công bố doanh thu trung bình khoảng 7 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam vào đầu năm 2024, AEON Mall hiện đã tiếp tục phá kỷ lục của chính mình. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn ở chiến lược mở rộng đang diễn ra trên khắp cả nước.

Doanh thu vượt mốc 8 tỷ đồng mỗi ngày và tốc độ tăng trưởng phi mã

Hiện nay, trung tâm thương mại không còn đơn thuần là nơi mua sắm. Với nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ, đây đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí và gặp gỡ quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần. Trong số các chuỗi trung tâm thương mại đang hoạt động tại Việt Nam, AEON Mall là một trong những cái tên nổi bật nhất. Các trung tâm thương mại của doanh nghiệp Nhật Bản thường xuyên ghi nhận lượng khách đông đảo nhờ mô hình "tất cả trong một", kết hợp giữa mua sắm, ăn uống, giải trí và trải nghiệm.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy từ siêu thị tổng hợp, các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, điện máy cho đến rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, bowling và hàng trăm gian hàng ẩm thực trong cùng một không gian. Vào các dịp cuối tuần hoặc lễ tết, nhiều cơ sở của AEON Mall thường xuyên rơi vào tình trạng đông kín khách.

Sức hút đó cũng được phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh. Theo Báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 của Tập đoàn AEON Nhật Bản, doanh thu của hệ thống AEON Mall tại Việt Nam đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng. Nếu chia trung bình theo ngày, chuỗi trung tâm thương mại này đang thu về khoảng 8,2 tỷ đồng mỗi ngày.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức khoảng 7 tỷ đồng/ngày từng được công bố vào đầu năm 2024. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh thu bình quân đã tăng thêm hơn 1 tỷ đồng/ngày, tương đương mức tăng trưởng gần 17%. Điều này cho thấy mô hình trung tâm thương mại tích hợp mà AEON Mall theo đuổi vẫn đang duy trì sức hút lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam, bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong những năm gần đây.

Chiến lược bành trướng ngược đời: Rời phố lớn để khai phá tỉnh lẻ

Nếu nhìn lại giai đoạn trước năm 2024, có thể thấy AEON Mall chủ yếu hiện diện tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Hải Phòng. Đây cũng là lựa chọn dễ hiểu khi những địa phương này sở hữu mật độ dân số cao, thu nhập bình quân lớn và sức mua mạnh.

Tuy nhiên, chiến lược hiện tại của doanh nghiệp Nhật Bản đang cho thấy một hướng đi hoàn toàn khác. Theo các dự án đã được công bố, tổng vốn đầu tư cho những trung tâm thương mại mới của AEON Mall tại Việt Nam hiện lên tới hơn 26.650 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số vốn này không còn tập trung tại các thành phố lớn mà đang được phân bổ về nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là AEON Mall Cần Thơ. Theo thông tin từ địa phương, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.400 tỷ đồng với quy mô mặt sàn hơn 195.000m². Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

AEON Mall Cần Thơ

Không dừng lại ở miền Tây, AEON Mall cũng đang hiện diện tại nhiều địa phương khác có tốc độ phát triển du lịch và đô thị hóa nhanh. Tại Quảng Ninh, dự án AEON Mall Hạ Long đã được khởi công từ đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 và hướng tới mục tiêu phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

AEON Mall Hạ Long

Bên cạnh đó, nhiều dự án tại Đồng Nai, Hải Dương, Đồng Tháp hay Tây Ninh cũng đang được triển khai hoặc xúc tiến đầu tư. Đáng chú ý, AEON Mall Tân An tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến khai trương trong năm 2026. Song song với đó, doanh nghiệp cũng tiếp tục khảo sát cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa, Ninh Bình và một số địa phương khác.

Việc đưa các trung tâm thương mại nghìn tỷ về các tỉnh vùng ven hay khu vực biên mậu từng bị nhiều người đặt dấu hỏi về sức mua. Tuy nhiên, đây lại là nước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của AEON. Họ đang nhắm tới việc thâu tóm sớm những quỹ đất vàng rộng lớn với chi phí hợp lý, đồng thời đi trước một bước để đón đầu sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu mới nổi tại các địa phương này.

Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính mới nhất của tập đoàn, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của AEON trên toàn cầu, chỉ đứng sau Nhật Bản và Trung Quốc. Nếu xét riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện là thị trường mang lại doanh thu cao nhất cho doanh nghiệp này với tốc độ tăng trưởng khoảng 13,7%.

Kết quả đó cũng lý giải vì sao AEON Mall liên tục tăng tốc đầu tư trong những năm gần đây. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba số lượng trung tâm thương mại cũng như doanh thu tại Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt dự án mới đang được triển khai đồng thời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Với doanh thu hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày và mạng lưới trung tâm thương mại liên tục mở rộng, Việt Nam đang ngày càng trở thành một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất của AEON Mall tại châu Á. Những dự án nghìn tỷ đồng xuất hiện tại Cần Thơ, Hạ Long hay Tây Ninh cho thấy tham vọng của đại gia bán lẻ Nhật Bản không còn dừng lại ở các đô thị lớn, mà đang hướng tới một mạng lưới phủ rộng trên toàn quốc.

Theo: Báo cáo tài chính Tập đoàn AEON (Nhật Bản) - Năm tài chính 2024, VnExpress, Đầu tư Việt Nam, Thông báo chính thức từ AEON Mall Việt Nam (2025-2026)

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