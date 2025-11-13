Vì sao Aeon Mall chỉ xuất hiện ở những nơi “hoang vắng” mà khách vẫn siêu đông?

Aeon Mall là trung tâm thương mại đến từ Nhật Bản, hiện đang là một trong những trung tâm thương mại sầm uất của Việt Nam với nhiều chi nhánh, thu hút rất nhiều lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Tuy nhiên, có một điều bí ẩn hầu như ai cũng thắc mắc đó chính là vì sao trung tâm thương mại này không nằm ở trung tâm thành phố mà toàn nằm ở những khu vực xa, thưa thớt dân cư?

Câu chuyện của Aeon Mall bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ có tên Okadaya, sau này hợp nhất với Futagi và Shiro thành chuỗi cửa hàng Justco, là tiền thân của hệ thống Aeon Mall ngày nay. Trải qua hàng trăm năm phát triển, Aeon đã trở thành “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ, với mô hình mega mall, nơi hội tụ đầy đủ mua sắm, ẩm thực và giải trí, rồi mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Trung tâm thương mại đầu tiên của Aeon tại Việt Nam là Aeon Tân Phú Celadon, khi mới khai trương trung tâm thương mại này thu hút nhiều khách tham quan và mua sắm. Sau đó, hàng loạt chi nhánh khác lần lượt xuất hiện như Aeon Mall Bình Dương, Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông,... Mặc dù mỗi trung tâm đều nằm ở một địa phương khác nhau nhưng tất cả đều có 1 điểm chung: được xây dựng ở khu vực khá xa trung tâm.

Điều này không phải là ngẫu nhiên khi mô hình mega mall đòi hỏi quỹ đất rất lớn để có thể tích hợp đầy đủ không gian cho hàng trăm thương hiệu, khu ẩm thực, vui chơi, rạp chiếu phim và cả bãi đỗ xe khổng lồ. Những khu đất rộng như vậy, có thể sẽ ít thấy khi còn trống ở trung tâm thành phố. Ngoài ra, theo nhiều thông tin, Aeon Mall theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn “đi chậm mà chắc”. Họ chọn những khu vực ngoại thành có tiềm năng phát triển, đón đầu quy hoạch đô thị để khi dân cư mở rộng, trung tâm sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của cả khu vực.

Với quy mô lớn và tiện ích đa dạng, Aeon Mall được xem là địa điểm lý tưởng cho cả gia đình. Từ mua sắm, ăn uống đến giải trí, tất cả đều có thể gói gọn trong một ngày cuối tuần trọn vẹn. Nhiều người còn ví von “đi Aeon Mall như đi dã ngoại” bởi không gian rộng rãi, xanh mát và đầy hoạt động thú vị.

Một trong những điểm thu hút nhất của Aeon Mall chính là khu ẩm thực phong phú với mức giá dễ chịu. Quầy sushi bán lẻ, cơm hộp, mì, phở, bánh bao… luôn tấp nập khách vì ngon và hợp túi tiền. Ngoài ra, bãi giữ xe rộng, sạch và thuận tiện cũng là điểm cộng lớn khiến khách hàng hài lòng. Đặc biệt, Aeon Mall còn ghi điểm nhờ triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”. Nhiều lần, hệ thống này được cộng đồng khen ngợi vì mở cửa cho người dân trú bão, cung cấp nước uống và sạc điện miễn phí trong thời điểm khó khăn.

Aeon Mall là tổ hợp giải trí, ẩm thực, thư giãn toàn diện cho mọi lứa tuổi. Tại đây, khách hàng có thể mua sắm hàng trăm thương hiệu, thưởng thức ẩm thực đa dạng từ Á đến Âu, xem phim, vui chơi hay đơn giản là dạo quanh không gian rộng rãi, sạch đẹp. Aeon Mall đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các gia đình trong những ngày cuối tuần, mang đến trải nghiệm trọn vẹn chỉ trong một địa điểm duy nhất.

Nguồn: Tổng hợp từ trang web chính thức của Aeon