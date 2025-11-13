Việt Nam vươn lên thành điểm sáng ẩm thực châu Á

Mỗi vùng miền đều kể câu chuyện riêng qua từng món ăn đặc trưng.

Ẩm thực Việt Nam là sự hòa quyện tinh tế của hương vị và màu sắc, phản ánh đa dạng văn hóa từ Bắc vào Nam. Mỗi vùng miền đều kể câu chuyện riêng qua từng món ăn đặc trưng. Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một trong những điểm đến ẩm thực hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Tăng trưởng mạnh trong du lịch ẩm thực

Theo báo cáo thị trường du lịch ẩm thực riêng cho Việt Nam của Grand View Research, năm 2023 ngành này đã đạt doanh thu khoảng 222,7 triệu USD, và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 20,2%/năm đến năm 2030, khi doanh thu có thể đạt khoảng 806,5 triệu USD.

Những con số đó cho thấy, không chỉ ngành du lịch mà chính ẩm thực với các món ăn truyền thống, gánh hàng rong, nhà hàng cao cấp đang trở thành một mũi nhọn chiến lược, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Câu chuyện văn hóa trong từng món ăn

Ẩm thực Việt Nam không chỉ tạo ấn tượng nhờ vị giác mà còn vì câu chuyện văn hóa sống động. Từ tô phở nóng hổi ở Hà Nội, bát bún bò đậm đà ở Huế cho tới những chiếc bánh mì giòn tan ở TP Hồ Chí Minh, mỗi món ăn là lát cắt của một vùng đất, chứa đựng hồn cốt con người Việt.

Bún bò - món ngon mang đậm bản sắc Việt. (Ảnh: Vy Huỳnh)

Sức hút từ ẩm thực đường phố

Không chỉ phát triển ở phân khúc cao cấp, các món ăn đường phố của Việt Nam cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Những gánh hàng rong, khu chợ sáng rực sắc màu và âm thanh tấp nập của phố phường đã trở thành trải nghiệm đặc trưng, khiến du khách luôn muốn quay lại để “nếm” trọn không khí đời sống Việt.

Ẩm thực - cầu nối văn hóa và động lực kinh tế

Cùng với sự phát triển của du lịch, nhiều địa phương đã đưa ẩm thực vào chiến lược quảng bá hình ảnh. Các lễ hội ẩm thực vùng miền, tuần lễ văn hóa ẩm thực, hay chương trình giới thiệu món Việt tại nước ngoài ngày càng được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, sáng tạo và đậm đà bản sắc.

Cá ngừ đại dương của Đắk Lắk - Kể về câu chuyện của những chuyến biển của ngư dân miền Trung.