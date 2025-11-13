Vợ chồng Mailisa không ngồi yên, đi nước ngoài liên tiếp

Là chủ của chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng, vợ chồng Mailisa thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh thể hiện tình cảm và đặc biệt là những chuyến đi trong và ngoài nước. Từ những hình ảnh mà Mailisa chia sẻ, gia đình cô đã đến thăm nhiều quốc gia và toàn là những địa điểm nổi tiếng thu hút đông đảo du khách.

Đầu năm 2025, cả gia đình của Mailisa đã đến Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Đây là một trong những thành phố lạnh nhất của Trung Quốc và thời điểm mà gia đình Mailisa đăng tải hình ảnh vào tháng 2, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới -20 độ C. Trong chuyến đi, họ đã tham gia lễ hội băng tuyết lớn và trượt tuyết thu hút nhiều du khách ghé thăm mỗi năm.

Trong chuyến đi khác vào mùa hè, Mailisa đã đăng tải hình ảnh cả gia đình quây quần bên bàn ăn tại một nhà hàng ở thành phố San Diego, Mỹ. Trên bàn ăn có khá nhiều món ăn hấp dẫn như: tôm hùm, các món salad và các món chiên.

Chưa đầy 1 tháng, chồng Mailisa đăng tải hình ảnh cả hai chụp ở Hàn Quốc. Trong chuyến đi này, anh đã được trải nghiệm đội nón truyền thống của Hàn Quốc, ghi lại những khoảnh khắc thú vị tại đất nước này. Đến tháng 9/2025, gia đình Mailisa có chuyến đi tới Maldives để mừng sinh nhật chồng Mailisa. Cả hai vợ chồng còn có trải nghiệm đạp xe đạp trên cây cầu nối đến liền những ngôi biệt thự ngay trên biển.

Gia đình đã có chuyến du lịch đến nước Pháp vào cuối tháng 10, tham quan những công trình nổi tiếng như Khải Hoàn Môn (Arc de Triomph) và chụp ảnh ở những con phố của Pháp. Cũng trong tháng 10, chồng của Mailisa đã check in tại Jungfraujoch, Thụy Sĩ. Đây là một địa điểm nổi tiếng trên dãy núi Alps, thường được gọi là “Top of Europe” (Đỉnh Châu Âu), với độ cao khoảng 3.454 mét so với mực nước biển.

Tháng 11 cũng là lúc mà vợ chồng Mailisa chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch nhất. Cặp đôi đã có chuyến du lịch ở Hàn Quốc, ghé thăm cung điện Gyeongbokgung và dạo chơi trên các con phố ở Seoul. Theo chia sẻ từ Mailisa, đây là chuyến đi vừa kết hợp công tác vừa là dịp để du lịch, trải nghiệm.

Cũng trong tháng này, vợ chồng Mailisa đã có chuyến ghé thăm Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, nổi tiếng với những bậc cầu thang và các con đường phức tạp. Tại đây, cả hai đã tham quan một số ngôi chùa nổi tiếng và dạo quanh những con phố sầm uất của thành phố, tận hưởng không khí náo nhiệt.

Có thể thấy, trong năm nay, gia đình Mailisa đã có nhiều chuyến du lịch, phần lớn là đều ở nước ngoài và là những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng trên thế giới.