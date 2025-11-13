Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam đã biến mất: Biết lý do ai cũng xót xa

Cầu gỗ Ông Cọp - điểm check-in nổi tiếng tại Phú Yên

Bắc qua cửa sông Bình Bá đổ ra đầm Ô Loan, cầu Ông Cọp là cây cầu gỗ dài khoảng 800m nối các thôn phía Bắc xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) với thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch của người dân địa phương, cây cầu còn trở thành điểm nhấn độc đáo trong bức tranh du lịch Phú Yên, thu hút đông đảo du khách.

Cầu gỗ Ông Cọp – hay còn gọi là cầu Miếu Ông Cọp – giúp người dân rút ngắn tới 10km quãng đường di chuyển từ Tuy An sang Sông Cầu hoặc tới TP. Quy Nhơn (Bình Định). Mỗi chuyến xe qua cầu chỉ tốn 3.000 đồng với xe đạp, 4.000 đồng với xe máy, trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân vùng ven biển này.

Được khởi công từ năm 1998 với chi phí hơn 1 tỷ đồng do ông Nguyễn Phước Thọ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đầu tư, cầu Ông Cọp là công trình tư nhân đầu tiên kiểu này ở Phú Yên. Về sau, nhiều người cùng góp vốn duy trì và quản lý cầu. Dù thường bị hư hỏng vào mùa mưa bão, người dân vẫn tự nguyện đóng góp tiền, gỗ và công sức để sửa chữa, giữ cho cây cầu luôn thông suốt.

Cầu được làm hoàn toàn từ gỗ và tre, với tay vịn và thành cầu từ tre già, còn mặt và trụ được ghép từ những tấm ván gỗ chắc chắn, liên kết bằng kẽm và đinh ốc. Dưới chân cầu, những thân phi lao luôn sẵn sàng để thay thế tấm ván hỏng – một hình ảnh quen thuộc thể hiện sự cần mẫn, gắn bó của người dân với công trình thân thuộc này.

Từ cầu Ông Cọp, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thanh bình của đầm Ô Loan mênh mông nước biếc, rặng phi lao chạy dài tít tắp cùng những ngư dân miệt mài cào nghêu, mò ốc khi mùa khai thác đến. Chính sự mộc mạc, dung dị ấy khiến nơi đây trở thành một trong những tọa độ check-in được yêu thích nhất của xứ “hoa vàng cỏ xanh”.

Không chỉ là biểu tượng du lịch, cây cầu còn gắn với một truyền thuyết dân gian đầy nhân văn. Chuyện kể rằng thuở xưa, trên núi Mỹ Dựa có một cặp vợ chồng hổ hiền lành – ông và bà Cọp. Khi bà Cọp trở dạ, ông Cọp tìm đến một bà mụ trong làng để nhờ giúp đỡ. Dù sợ hãi, bà vẫn dũng cảm lên núi đỡ đẻ, giúp hổ mẹ mẹ tròn con vuông. Để cảm ơn, ông Cọp thường mang lợn rừng đến biếu bà mụ. Khi bà mất, ông vẫn xuống núi mỗi dịp cuối năm để viếng mộ. Thương tiếc tấm lòng nghĩa tình ấy, người dân lập miếu thờ Ông Cọp, và cây cầu gần đó từ đó được gọi là cầu Miếu Ông Cọp.

Ngày nay, cầu Ông Cọp không chỉ là một công trình giao thông giản dị, mà còn là biểu tượng của tình người, của vẻ đẹp mộc mạc và bền bỉ của miền đất Phú Yên – nơi những câu chuyện dân gian và cảnh sắc thiên nhiên vẫn hòa quyện cùng nhịp sống đời thường, để lại trong lòng du khách một cảm giác vừa bình yên, vừa lưu luyến khó quên.

Chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Kalmaegi

Từng là một biểu tượng của du lịch Phú Yên và điểm “check-in” quen thuộc của du khách, thế nhưng, cầu gỗ Ông Cọp đã bị đánh sập hoàn toàn trong cơn bão Kalmaegi đổ bộ hôm 7/11.

Trước đó, bão Kalmaegi với sức gió giật cấp 13, 14 khi quét qua khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tối 6/11 đã gây thiệt hại nặng nề, làm hàng trăm nhà sập, hàng chục ngàn nhà tốc mái, nhưng chịu ít thiệt hại về người. Trong bão Kalmeagi, 2 tỉnh này có ít nhất 5 người chết và 24 người bị thương. Đây được xem là một trong những cơn bão mạnh và phức tạp nhất trong năm 2025.

Tại Phú Yên, đại diện UBND xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh đã khiến mực nước sông Bình Bá dâng cao, cuốn trôi nhiều nhịp cầu và làm gãy sập phần trụ chính. Trạm thu phí ở đầu cầu cũng bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện đơn vị đầu tư cho biết đây là lần thứ 5 cây cầu bị hư hại nặng do bão, trong đó lần gần nhất là vào năm 2023. Đơn vị này cũng dự kiến sẽ bắt đầu dựng lại cầu vào ngày 12/12 và có khả năng hoàn thành vào cuối tháng 1/2026.