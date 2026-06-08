Việt Nam sắp có tòa tháp cao 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á: Do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, được kỳ vọng là “biểu tượng mới” của TP Hạ Long

Wonder Tower không chỉ là nơi làm việc mà còn được kỳ vọng trở thành “bệ phóng” cho toàn bộ hoạt động thương mại tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại đây sẽ tạo ra lượng khách hàng lớn cho hệ sinh thái bán lẻ, lưu trú, ẩm thực và giải trí trong khu đô thị.

Biểu tượng công nghệ quốc tế

Là 1 trong số các tiện ích biểu tượng của đại đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Wonder Tower được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ thẩm mỹ kiến trúc đến công nghệ vận hành, hứa hẹn trở thành tâm điểm đổi mới sáng tạo mới của cả khu vực miền Bắc.

Theo đó, điểm khác biệt cốt lõi của Wonder Tower nằm ở sự giao thoa giữa kiến trúc và công nghệ. Toà tháp tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong việc quản lý, giúp tối ưu hóa hệ thống an ninh và điều phối giao thông nội bộ. Điều này mang lại một môi trường làm việc thông minh, chuyên nghiệp, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành tối đa.

Bên cạnh đó, công trình được định hướng phát triển theo tiêu chí văn phòng xanh với việc sử dụng năng lượng sạch và vật liệu thân thiện với môi trường. Không gian làm việc được thiết kế mở, diện tích mặt sàn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ các startup công nghệ đến những tập đoàn đa quốc gia có yêu cầu cao về cơ sở hạ tầng và tiện ích.

Với chiều cao 45 tầng, Wonder Tower không đơn thuần là một cao ốc văn phòng mà còn đại diện cho xu hướng phát triển đô thị hiện đại hàng đầu châu Á. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thành phố Hạ Long trong tương lai.

Nơi hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp số

Theo định hướng phát triển của dự án, Wonder Tower được định vị là điểm đến của cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp toàn cầu. Việc tập trung các chuyên gia, startup và tập đoàn lớn tại cùng một địa điểm không chỉ tạo ra môi trường làm việc đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và phát triển kinh doanh mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, trong chiến lược phát triển của Vinhomes Global Gate Hạ Long, Wonder Tower được xem là động lực quan trọng thúc đẩy hình thành đô thị thương mại - dịch vụ quy mô lớn tại miền Bắc. Công trình đóng vai trò đầu tàu trong việc khai thác các hoạt động thương mại đa ngành, đồng thời gia tăng giá trị đầu tư dài hạn nhờ khả năng thu hút nguồn lực từ nhiều địa phương và khu vực.

Góc nhìn trên cao Vinhomes Hạ Long Xanh

Có thể nói, Wonder Tower không chỉ là một tòa nhà văn phòng mà còn là "bệ phóng" cho toàn bộ hoạt động thương mại sôi động tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Nói cách khác, lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại tòa tháp chính là nguồn khách hàng tiềm năng lớn nhất cho các dịch vụ bán lẻ, F&B, lưu trú và giải trí trong dự án. Nhờ đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long từ một khu đô thị cao cấp sẽ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính năng động bậc nhất phía Bắc.

Vinhomes Global Gate Hạ Long là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của Vingroup hiện nay. Dự án có diện tích hơn 6.200 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 456.639 tỷ đồng. Trong danh mục các dự án của tập đoàn, quy mô này chỉ đứng sau Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Con số trên cho thấy tầm vóc của Vinhomes Global Gate Hạ Long, đồng thời phản ánh kỳ vọng của chủ đầu tư trong việc phát triển một tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn tại Quảng Ninh.

(Tổng hợp)



