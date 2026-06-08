Giá vé máy bay hè 2026 tăng mạnh: Hành khách nên biết những điều sau để mua vé rẻ

Bước vào cao điểm du lịch hè 2026, sự cộng hưởng từ nhu cầu đi lại tăng vọt và cuộc khủng hoảng nhiên liệu bay toàn cầu đang đẩy mặt bằng giá vé máy bay cùng các loại phụ phí lên mức cao.

Bức tranh du lịch đường hàng không thời điểm hè 2026 khởi đầu với những con số đầy áp lực khi mặt bằng vé nội địa ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo ghi nhận từ thị trường, giá vé máy bay nội địa dịp hè năm nay phổ biến cao hơn từ 10% đến 30% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu du lịch bằng đường hàng không luôn đạt đỉnh vào các tháng 5, 6 và 7, kết hợp với việc thiếu hụt nguồn cung chuyến bay đã trực tiếp đẩy chi phí di chuyển lên ngưỡng khiến nhiều du khách phải đắn đo.

Không chỉ đối mặt với giá vé cơ bản tăng cao, chi phí cho mỗi chuyến bay của hành khách còn đội lên đáng kể khi các hãng hàng không đồng loạt điều chỉnh tăng giá dịch vụ hành lý ký gửi ngay trước thềm cao điểm. Cụ thể, từ ngày 20/5, ở thị trường nội địa, mức phí hành lý đã được điều chỉnh tăng phổ biến trong khoảng 15% - 25% tùy thuộc vào từng gói dịch vụ.

Đối với các chặng bay quốc tế, mức phí hành lý cũng không nằm ngoài làn sóng tăng giá. Chẳng hạn, gói 20kg đi Đông Nam Á của Vietjet tăng từ 480.000 lên 580.000 đồng, trong khi các chặng đi Hong Kong, Đài Loan hay Trung Quốc cũng tăng gần 21%, chạm mức 700.000 đồng. Việc thắt chặt các chính sách phụ trợ này là động thái tất yếu của các hãng bay nhằm bù đắp chi phí vận hành đang ngày càng phình to.

Bảng giá phụ phí hành lý mới áp dụng đối với 1 số hãng bay

Hãng hàng không Gói dịch vụ nội địa Mức giá cũ (VNĐ) Mức giá mới (VNĐ) Vietjet Air Hành lý 20kg 200.000 250.000 Vietjet Air Hành lý 30kg 300.000 360.000 Bamboo Airways Hành lý 10kg 130.000 150.000 Bamboo Airways Hành lý 20kg 260.000 300.000

Lưu ý: Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đối với một gia đình tiêu chuẩn gồm 4 thành viên, chỉ riêng ngân sách dành cho việc di chuyển bằng máy bay khứ hồi hiện tại đã tiêu tốn khoảng 13 đến 20 triệu đồng . Khoản chi phí khổng lồ này đang thay đổi hoàn toàn xu hướng du lịch trong mùa hè 2026. Thay vì chọn các điểm đến xa phải di chuyển bằng đường hàng không, rất nhiều gia đình đã quyết định chuyển hướng sang du lịch gần nhà hoặc trải nghiệm các chuyến đi bằng phương tiện di chuyển khác như tàu hỏa, xe khách du lịch... để tiết kiệm chi phí.

Nguyên nhân của việc tăng giá vé và chi phí đi kèm ngay trước thềm mùa cao điểm được nhận định là từ vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu Jet A1 toàn cầu. Giá năng lượng hàng không có thời điểm tăng vọt gấp 20 lần, đẩy chi phí vận hành phình to và buộc các hãng bay phải xoay xở "thắt lưng buộc bụng" để duy trì hoạt động.

Để xoa dịu sức nóng của thị trường nội địa, Vietnam Airlines Group đã chủ động triển khai kế hoạch khai thác tới 28.300 chuyến bay, đánh dấu mức tăng 5% số chuyến và 3% số ghế so với kỳ nghỉ hè năm ngoái. Nguồn lực bay được tập trung tối đa cho các trục đường vàng kết nối từ Hà Nội và TP. HCM đi các thủ phủ du lịch biển, đảo như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Quy Nhơn. Đáng chú ý, nỗ lực bình ổn giá của hãng được thể hiện rõ qua việc phân bổ đến 40% tổng số ghế mở bán trên nhiều chặng bay cho các mức giá ưu đãi. Hãng cũng linh hoạt duy trì tần suất các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn. Đây là chiến lược mang tính mũi nhọn vừa giúp phân bổ lại luồng hành khách đi lại trong ngày, vừa mang đến những tấm vé có mức giá dễ chịu hơn rất nhiều cho người dân.

Ngoài ra, các hãng bay cũng bước vào cuộc đua tung mã khuyến mãi khi mua vé online, đây chính là "chìa khóa" giúp tín đồ xê dịch tối ưu chi phí. Khách hàng hoàn toàn có thể tận dụng các khung giờ vàng để mua vé Vietnam Airlines với mức giá hời thông qua chương trình Quick Sale App thứ Ba hằng tuần giảm tới 10%, chương trình Thứ Năm rực rỡ giảm 15% hoặc Weekend Sale ưu đãi 10% cho mọi hạng vé.

Không hề kém cạnh trên đường đua giành thị phần, Vietjet Air lập tức phả hơi nóng vào thị trường bằng siêu chiến dịch tung 12 triệu vé hạng Eco giá từ 0 đồng cho khách hàng nhập mã SALE66. Xuyên suốt chiến dịch "Hè 2026 đặc sắc", hãng còn tung mã VJSALE20 giúp giảm 20% cho hạng vé cao cấp Skyboss và Business. Đặc biệt, mã SALE66DLX mang lại mức ưu đãi giảm tới 30% cho vé Deluxe là lựa chọn hoàn hảo để hành khách giải quyết triệt để nỗi lo tăng cước phí, nhờ đặc quyền mang theo tới 40kg hành lý ký gửi.

Để có một hành trình trọn vẹn và nhẹ gánh tài chính, các chuyên gia hàng không đặc biệt khuyến nghị du khách nên chốt kế hoạch sớm và chủ động đặt vé qua các kênh phân phối chính thức của hãng. Việc tận dụng tối đa các công cụ check-in trực tuyến trước 24 giờ qua website, ứng dụng hãng bay hoặc tính năng "Dịch vụ hàng không" được tích hợp sẵn trên ứng dụng VNeID mức độ 2 không chỉ giúp cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi tại sân bay mà còn mang lại sự chủ động, mượt mà tuyệt đối cho mỗi chuyến đi.

https://kenh14.vn/gia-ve-may-bay-he-2026-tang-manh-hanh-khach-nen-biet-nhung-dieu-sau-de-mua-ve-re-215260608151105805.chn