Cảnh báo đặc biệt cho hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hành khách đi máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cần đặc biệt cảnh giác trước thủ đoạn trà trộn tinh vi của các đối tượng trộm cắp tài sản giá trị cao, đặc biệt tại khu vực băng chuyền hành lý.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh vừa phát đi cảnh báo khẩn thiết về tình trạng mất cắp hành lý tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng và các hãng hàng không liên tục ghi nhận phản ánh của hành khách về việc thất lạc tài sản giá trị lớn ngay trong quá trình chờ nhận hành lý. Đáng chú ý, các đối tượng đạo chích không hành động ngẫu nhiên mà đặc biệt nhắm tới những chiếc vali mang thương hiệu nổi tiếng, bên trong thường chứa tiền mặt, trang sức đắt tiền và túi xách hàng hiệu.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bóc gỡ thành công một số vụ việc nghiêm trọng, hé lộ phương thức hoạt động chuyên nghiệp của các băng nhóm này.

Điển hình là trường hợp của đối tượng Gorb Aleksandr (quốc tịch Nga). Đối tượng này đã sử dụng vỏ bọc là một hành khách quốc tế, di chuyển liên tục giữa các quốc gia để thực hiện hành vi trộm cắp. Cụ thể, sau khi đáp chuyến bay từ Bangkok đến TP.HCM vào chiều ngày 13/4 mà không mang theo bất kỳ hành lý ký gửi nào, Aleksandr đã lập tức tiếp cận các băng chuyền. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã trà trộn và lấy trộm liên tiếp hai chiếc vali từ hai chuyến bay khác nhau đến từ Australia và Đài Loan (Trung Quốc). Ngay khi gã mang số hành lý này ra khu vực đón xe để tẩu thoát,, lực lượng an ninh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Sự táo tợn và có tổ chức của loại tội phạm này càng được khẳng định khi Aleksandr khai nhận chỉ trước đó 5 ngày, hắn đã thực hiện trót lọt một phi vụ trộm hai vali và một túi xách tại Việt Nam. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng lập tức bay ngược về Thái Lan để giao chiến lợi phẩm cho kẻ cầm đầu mang đi tiêu thụ.

Đến cuối tháng 5, cơ quan công an đã tiếp tục bàn giao thêm một đối tượng chuyên trộm cắp hành lý cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý. Những vụ việc liên tiếp cho thấy khu vực băng chuyền hành lý đang trở thành điểm nóng bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Trước tình hình tội phạm đóng giả hành khách quốc tế hoạt động ngày càng liều lĩnh và tinh vi, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo mọi người dân khi di chuyển bằng đường hàng không cần nâng cao tối đa tinh thần cảnh giác. Hành khách nên ưu tiên sử dụng các biện pháp bảo vệ vali như khóa số, bọc màng co và đặc biệt là không rời mắt khỏi khu vực băng chuyền cho đến khi nhận đủ hành lý của mình. Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân nào có biểu hiện nghi vấn hoặc nhận thấy hành lý có dấu hiệu bị cạy mở, mất mát, hành khách cần lập tức thông báo và tố giác với lực lượng an ninh sân bay để được hỗ trợ kịp thời.

https://kenh14.vn/canh-bao-dac-biet-cho-hanh-khach-tai-san-bay-tan-son-nhat-215260608162050119.chn