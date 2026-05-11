Kỷ lục tại Tân Sơn Nhất và cú đột biến tại Nội Bài: Điều gì đã xảy ra?

Sau các năm chịu tác động bởi dịch bệnh và suy giảm thương mại toàn cầu, ngành dịch vụ hàng hóa hàng không tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét.

Năm 2025 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của các công ty dịch vụ hàng không đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Kỳ lục của Saigon Cargo tại Tân Sơn Nhất

Hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo, SCSC) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, tăng 8,4%. Đây là năm lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty và là doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam có lợi nhuận lớn nhất năm.

Công ty hiện quản lý 14ha mặt bằng tại Tân Sơn Nhất với quyền sử dụng đến năm 2057. Trong đó, 5ha đang cho ACV thuê làm sân đỗ máy bay và hơn 1ha làm sân bóng đá. Sau khi Long Thành đi vào hoạt động, ACV dự kiến trả lại phần thuê sân đỗ. SCSC có biên lợi nhuận ròng cao lên đến 62,7%.﻿

Cũng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, ﻿CTCP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) - công ty con do Vietnam Airlines sở hữu 55% cổ phần ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu sản lượng đạt 252.300 tấn; Tổng doanh thu đạt 1.005,8 tỷ đồng, và LNTT đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 12%.

Đột biến tại Nội Bài﻿

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất lại xuất hiện tại khu vực Nội Bài. Năm 2025, cả 2 doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa hàng không tại sân bay Nội Bài đều ghi nhận lợi nhuận tăng vọt.

Cụ thể, ﻿CTCP Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 721 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Còn CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) ghi nhận doanh thu tăng 32% và lợi nhuận sau thuế tăng 45% so với cùng kỳ.

Nội Bài có 3 kho hàng hóa chính là NCTS, ALS và ACSV. Tổng diện tích khu đất xây dựng Nhà ga hàng hóa Nội Bài của ACSV là 60.000 m2, bao gồm 44.500 m2 diện tích nhà ga hàng hóa ACSV - CT1 và 14.500 m2 diện tích xây dựng nhà ga hàng hóa ACSV - CT2. Khu vực khai thác – cung cấp dịch vụ phục vụ xử lý hàng hóa của ACSV hiện tại nằm tại nhà ga hàng hóa CT1, với tổng diện tích 20.000 m2 bao gồm diện tích nhà ga và sân đỗ phương tiện.

Nhà ga hàng hóa ACSV - CT2 là dự án mở rộng nhà ga hàng hóa duy nhất tại Cảng HKQT Nội Bài, do ACSV được sự cho phép của Bộ GTVT & TCT Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) xây dựng & dự kiến đưa vào vận hành trong Quý 2/2019. Nhà gà có tổng công suất 200.000 tấn/năm, có kết cấu xây dựng 2 tầng là hai mặt bằng khai thác hàng hóa riêng biệt.

Tầng 1 được quy hoạch khai thác hàng hóa Quốc tế, được ACSV cho thuê toàn bộ phục vụ hoạt động khai thác hàng hóa hàng không. Tầng 2 được ACSV sử dụng khai thác cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa Nội địa và cho thuê một phần mặt bằng.

NCTS cho biết, năm 2025, sản lượng hàng hóa tại thị trường Nội Bài nói chung và của các công ty phục vụ nói riêng đều tăng trưởng tốt so với kế hoạch đề ra.﻿

Sản lượng nội địa, theo NCTS, nền kinh tế phục hồi tích cực, thị trường logistics nội địa dần ổn định, chuỗi cung ứng được cải thiện; kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị cao, hàng nhanh tăng trở lại... giúp sản lượng phục vụ hàng hóa của Công ty duy trì ổn định và tăng trưởng.﻿

Sản lượng hàng hóa quốc tế tăng trưởng tích cực nhờ nhiều yếu tố: các công ty lớn như Samsung, Apple, Foxconn... tại Bắc Ninh, Thái Nguyên hoạt động ổn định; việc ra mắt các dòng sản phẩm mới (smartphone, máy tính, linh kiện điện tử...) luôn yêu cầu vận chuyển bằng đường hàng không để kịp thời điểm ra mắt.

Đáng chú ý, căng thẳng trên Biển Đỏ, tình hình tắc nghẽn cảng biển tại một số thời điểm khiến thời gian vận chuyển đường biển kéo dài dẫn đến nhiều hàng hóa chuyển dịch từ đường biển sang đường hàng không; nhiều nhà cung cấp lựa chọn vận chuyển bằng đường hàng không để kịp tiến độ giao hàng.﻿