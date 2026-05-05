Từ nay, sân bay Tân Sơn Nhất chính thức áp dụng quy định mới, hành khách nhập cảnh cần lưu ý rõ

Nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao trải nghiệm của hành khách, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam vừa ban hành thông báo chính thức về việc áp dụng quy định khai báo thông tin trước chuyến bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bắt đầu từ ngày 15/4/2026, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực và mang tính chất bắt buộc đối với hai nhóm đối tượng chính: Hành khách mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa). Riêng đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam và những hành khách thuộc diện chỉ quá cảnh (transit) không làm thủ tục nhập cảnh, cơ quan chức năng cho biết sẽ không áp dụng yêu cầu này.

Hành khách mang quốc tịch nước ngoài và kiều bào cần khai báo thông tin trước khi nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Để quá trình kiểm duyệt diễn ra nhanh chóng, hành khách thuộc diện áp dụng cần thực hiện khai báo đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin cá nhân trước khi đến cửa khẩu. Việc này có thể được thực hiện rất linh hoạt thông qua cổng thông tin trực tuyến chính thức hoặc sử dụng đường dẫn từ mã QR do cơ quan chức năng cung cấp.

Ngay sau khi hoàn tất các bước điền biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động tạo và cấp một mã QR xác nhận cho từng cá nhân. Khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hành khách chỉ cần xuất trình mã QR này cho cán bộ Công an cửa khẩu để hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Các cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân nên chủ động hoàn thành việc khai báo ngay từ trước khi khởi hành chuyến bay để tránh phát sinh rắc rối và tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Hành khách trước khi nhập cảnh cần điền các thông tin trên biểu mẫu

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, quy định khai báo trước không chỉ đơn thuần là một thủ tục hành chính bắt buộc mà còn là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng môi trường xuất nhập cảnh hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Giải pháp công nghệ này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra tại cửa khẩu, đồng thời giải tỏa áp lực ùn tắc thường thấy trong các khung giờ cao điểm.

Để quy định mới được triển khai đồng bộ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã có văn bản đề nghị các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành chủ động thông báo, hướng dẫn hành khách trước mỗi chuyến bay. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan cùng ý thức chấp hành của người dân sẽ là chìa khóa để mọi hành trình đến Việt Nam đều diễn ra trọn vẹn và an toàn nhất.