Vì sao lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất lịch sử?

Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất từng ghi nhận trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sức hút của chính sách thị thực, kết nối hàng không và hình ảnh điểm đến an toàn.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất từng ghi nhận trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sức hút của chính sách thị thực, kết nối hàng không và hình ảnh điểm đến an toàn.

Du khách quốc tế tham quan Hang Luồn, vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế ước đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này. Với kết quả trên, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) nhận định đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam được duy trì từ quý I và tiếp tục gia tăng trong 5 tháng đầu năm. "Điều này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới", đại diện UN Tourism cho hay.

Điểm sáng

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế khi nhu cầu du lịch nội địa bắt đầu tăng cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy khả năng duy trì đà tăng trưởng của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo UN Tourism, du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng của khu vực khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong quý I so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 6 lần mức tăng trưởng toàn cầu và gấp 4 lần châu Á. Đây được xem là minh chứng cho vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Du khách quốc tế dừng chân quan sát cách chế biến bánh cuốn ở phố cổ Hà Nội trưa 5/6. Ảnh: Trần Hiền.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định kết quả tích cực của ngành du lịch được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi. Trong đó, môi trường an ninh, an toàn được đảm bảo; người dân thân thiện; môi trường kinh tế - xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, hấp dẫn tiếp tục là những lợi thế quan trọng của điểm đến Việt Nam.

Ngoài ra, tăng trưởng của ngành du lịch cũng khẳng định hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường; các chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh; cũng như việc tăng cường kết nối hàng không quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và tiếp tục bứt phá.

Thách thức

Theo Hội đồng Chuyên gia Du lịch thuộc UN Tourism, ba thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu trong năm 2026 gồm: xung đột tại Trung Đông, chi phí vận tải gia tăng và giá dịch vụ lưu trú cùng các yếu tố kinh tế khác.

Có tới 64% chuyên gia cho rằng các cuộc xung đột đang tác động tiêu cực đến nhu cầu du lịch tại điểm đến của họ, trong khi 61% nhận định lượng khách quốc tế đang bị ảnh hưởng bởi các diễn biến địa chính trị.

Trong bối cảnh đó, du khách được dự báo sẽ tiếp tục ưu tiên những chuyến đi có chi phí hợp lý, mang lại giá trị cao và lựa chọn các điểm đến gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí phát sinh.

Du khách quốc tế đi chợ địa phương, thưởng thức phở gà, bánh cuốn ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền.

Theo UN Tourism, châu Âu tiếp tục là khu vực đón khách quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 130 triệu lượt khách trong quý I, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4%, trong khi châu Mỹ tăng 2%.

Ngược lại, Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các xung đột địa chính trị khi lượng khách quốc tế giảm 14%, cho thấy những thách thức mà ngành du lịch khu vực và toàn cầu đang phải đối mặt.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế 3% trong quý I, thấp hơn kỳ vọng do sự phục hồi không đồng đều giữa các điểm đến.

Sau khi tăng mạnh 9% trong tháng 2, tốc độ tăng trưởng của khu vực giảm xuống còn 2% trong tháng 3, chủ yếu do ảnh hưởng của các gián đoạn hàng không liên quan đến xung đột tại Trung Đông, khiến lượng khách đến Nam Á sụt giảm đáng kể.

UN Tourism nhận định lượng khách quốc tế đến châu Á trong quý I mới đạt khoảng 89% so với mức của năm 2019. Điều này cho thấy quá trình phục hồi của du lịch khu vực vẫn diễn ra chậm, dù ngành du lịch toàn cầu đã bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu đại dịch.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

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