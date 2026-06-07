Chuyến tàu Việt Nam khách Tây mua vé giá hơn 500 triệu: Chạy 8 ngày 7 đêm, giữa đường được làm 1 việc

Chuyến tàu này có gì đặc biệt mà giá vé lại cao đến vậy?

Không chọn một chuyến bay nhanh giữa hai đầu đất nước, cặp du khách nước ngoài đã chi hơn 520 triệu đồng để trải nghiệm hành trình tàu hỏa hạng sang xuyên Việt kéo dài 8 ngày 7 đêm.

Trong chuyến du lịch tại Việt Nam, chị Chloé, du khách người New Zealand hiện sống tại Thụy Điển, cùng chồng là anh Ludvig đã chọn cách khám phá khá khác biệt: lên tàu từ Hà Nội, di chuyển chậm rãi vào TP.HCM.

Cặp đôi đặt cabin riêng trên chuyến tàu SJourney Luxury Train với giá 19.780 USD cho hai người, tương đương hơn 520 triệu đồng. Với chị Chloé, điều cuốn hút không chỉ nằm ở căn phòng hay những bữa ăn trên tàu. Nữ du khách cho rằng hành trình giúp cô ngắm nhìn cảnh sắc Việt Nam, đồng thời khám phá văn hóa, ẩm thực tại từng điểm dừng mà không phải tự sắp xếp từng chặng di chuyển.

2 du khách trong câu chuyện

Chạy chậm suốt 8 ngày, đưa du khách qua loạt điểm đến nổi tiếng

SJourney là sản phẩm du lịch đường sắt hạng sang trên tuyến Bắc - Nam. Khác với tàu khách thông thường, chuyến tàu này được xây dựng như một hành trình nghỉ dưỡng kết hợp tham quan. Trong chuyến đi của chị Chloé và anh Ludvig, tàu khởi hành từ Hà Nội, dừng tại Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết trước khi kết thúc tại TP.HCM.

Tại các điểm dừng, du khách có dịp khám phá Tràng An, Phong Nha - Kẻ Bàng, Đại Nội Huế, làng nghề, ẩm thực địa phương và cảnh sắc biển miền Trung. Hội An là nơi khiến chị Chloé đặc biệt yêu thích và muốn quay lại.

Theo chia sẻ của nữ du khách, tàu di chuyển với tốc độ khoảng 40-50 km/h, chậm hơn tàu phổ thông. Chính nhịp độ ấy cho phép hành khách dùng bữa, nghỉ ngơi và nhìn cảnh vật thay đổi qua ô cửa sổ, thay vì chỉ coi tàu là phương tiện đi tới điểm kế tiếp.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Một trong những khoảnh khắc khiến chị Chloé ấn tượng là khi vừa thưởng thức bữa sáng, vừa ngắm cảnh sắc yên bình hiện ra bên ngoài ô cửa tàu. Với nữ du khách, hành trình được sắp xếp trọn gói giúp hành khách không cần bận tâm nên đến đâu, tham quan gì, mà chỉ cần bước lên tàu để trải nghiệm.

Phòng như khách sạn thu nhỏ, giá vé bao gồm cả tour tham quan

Số tiền hơn nửa tỷ đồng của cặp du khách không chỉ dành cho quãng đường Hà Nội - TP.HCM. SJourney được định vị như một “khách sạn di động” trên đường ray, với không gian nghỉ ngơi, ẩm thực và lịch trình khám phá được gói trong chuyến đi.

Theo thông tin giới thiệu về đoàn tàu, SJourney gồm 13 toa, trong đó có 10 toa ngủ và 2 toa nhà hàng, phục vụ tối đa 60 hành khách mỗi chuyến. Nội thất tàu mang cảm hứng Đông Dương, tạo nên không gian cổ điển, sang trọng.

Cabin của chị Chloé và chồng có diện tích khoảng 10m2, không bố trí giường tầng như nhiều toa tàu thông thường. Bên trong được sắp đặt như một phòng khách sạn nhỏ, có giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo, quầy bar mini, phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín.

Một số hình ảnh trên tàu (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Mức phí cặp đôi chi trả bao gồm bảy đêm nghỉ trên tàu, ba bữa ăn mỗi ngày, dịch vụ phục vụ và các tour tham quan theo lịch trình tại điểm dừng. Những nhu cầu mua sắm cá nhân hoặc dịch vụ phát sinh ngoài chương trình sẽ được tính riêng.

“Trải nghiệm rất độc đáo và khác biệt”, chị Chloé nhận xét. Anh Ludvig cũng cho rằng mức chi phí bỏ ra tương xứng với chất lượng và những gì hai người nhận được suốt hành trình.

Hành khách từng đi tàu nói gì?

Trên Tripadvisor, SJourney nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các hành khách từng trải nghiệm. Nhiều du khách thích việc có thể khám phá nhiều vùng đất Việt Nam mà không phải liên tục đóng gói hành lý hay chuyển khách sạn.

Một hành khách đến từ Anh đánh giá cao đội ngũ nhân viên và chuỗi hoạt động tham quan trong hành trình. Một du khách Singapore cũng dành lời khen cho các bữa ăn, trải nghiệm tại điểm dừng và cho rằng chuyến đi xứng đáng với chi phí bỏ ra.

Tuy nhiên, một số hành khách lưu ý cabin khá nhỏ, du khách không nên mang nhiều vali lớn. Một vài đánh giá cũng góp ý về việc điều chỉnh điều hòa và một số chi tiết tiện nghi cần hoàn thiện hơn để tương xứng với mức giá cao.

Hành khách được dừng lại, trải nghiệm du lịch tại 1 số địa phương trong hành trình (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Với chi phí hàng trăm triệu đồng, SJourney rõ ràng không phải lựa chọn dành cho số đông. Dù vậy, việc hai du khách nước ngoài sẵn sàng chi hơn 520 triệu đồng cho thấy sức hút của cách khám phá Việt Nam chậm rãi hơn, riêng tư hơn, nơi chính quãng đường di chuyển cũng trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.